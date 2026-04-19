Πώς είναι να ζεις με την καρδιά ενός άλλου; Πώς βιώνεται η αναμονή για έναν συμβατό δότη και τι συμβαίνει στο μεταίχμιο μεταξύ ζωής και θανάτου; Από τις 7 έως τις 31 Μαΐου, το Φουαγιέ του Δημοτικού Θεάτρου Πειραιά φιλοξενεί την παράσταση «Ο Παρείσακτος», της εταιρείας θεάτρου dispositif. Μια σπουδή πάνω στην έννοια της «ανταλλαγής» και της φιλοξενίας του ξένου μοσχεύματος μέσα στο ίδιο μας το σώμα.

Η φιλοσοφία συναντά την ιατρική πραγματικότητα

Αντλώντας έμπνευση από το εμβληματικό βιβλίο του γάλλου φιλοσόφου Jean-Luc Nancy, ο σκηνοθέτης Κωνσταντίνος Αβράμης συνθέτει μια αφήγηση για την πιο προσωπική ανθρώπινη εμπειρία: την αντικατάσταση μιας νοσούσας καρδιάς. Η παράσταση δεν αποτελεί απλώς μια θεατρική μεταφορά, αλλά το αποτέλεσμα εντατικής καλλιτεχνικής έρευνας.

Το κείμενο βασίστηκε σε επιστημονικές πηγές, συνεντεύξεις με εξειδικευμένο νοσηλευτικό προσωπικό, καθώς και σε πτυχιακή έρευνα (σε συνεργασία με το Πάντειο Πανεπιστήμιο και το Πανεπιστήμιο Κρήτης) γύρω από τον κοινωνικό και ψυχολογικό αντίκτυπο των μεταμοσχεύσεων.

Ένας ύμνος σε όσους κέρδισαν ξανά τη ζωή

Όπως σημειώνει ο σκηνοθέτης, η παράσταση λειτουργεί ως «ένας παραμυθητικός λόγος προς όσους πενθούν και ένας πανηγυρικός προς όσους κέρδισαν ξανά τη ζωή». Σε μια εποχή που ο δυτικός πολιτισμός μοιάζει να βυθίζεται στην ξενοφοβία, «Ο Παρείσακτος» μας υπενθυμίζει ότι η ίδια η επιβίωση συχνά απαιτεί να καταστείλουμε το ανοσοποιητικό μας για να υποδεχτούμε το «Ξένο μόσχευμα» που θα μας σώσει.

Συντελεστές – Πληροφορίες

Επί σκηνής, οι ηθοποιοί Γιώργος Γκιόκας, Κώστας Γκόζιας, Ναταλία Λουιζάκη και Ελένη Νιωτάκη συναντούν τον καταξιωμένο μουσικό Θοδωρή Οικονόμου, ο οποίος υπογράφει τη σύνθεση και συμμετέχει ζωντανά στην παράσταση.

Βοηθός σκηνοθέτη: Ελένη Νιωτάκη

Ενδυματολόγος: Αλεξάνδρα Σταμάτη

Σύμβουλος δραματουργίας: Βασιλική Λιακοπούλου

Σχεδιασμός φωτισμού: Ιφιγένεια Γιαννιού

Καλλιτεχνικός συνεργάτης: Νίκος Μαρνάς

Φωτογραφίες, βίντεο: Χαράλαμπος Ιωαννόπουλος

Επικοινωνία: Γιώτα Δημητριάδη

Η παραγωγή πραγματοποιείται με την οικονομική στήριξη του Ωνάσειου Νοσοκομείου και τελεί υπό την αιγίδα του Ελληνικού Οργανισμού Μεταμοσχεύσεων.

INFO:

Πρεμιέρα: Πέμπτη 7 Μαΐου 2026

Ημέρες & Ώρες: Πέμπτη έως Σάββατο στις 20:30, Κυριακή στις 19:00 (έως 31/05)

Τοποθεσία: Φουαγιέ Δημοτικού Θεάτρου Πειραιά

Διάρκεια: 73 λεπτά

Εισιτήρια: 15€ (κανονικό), 10€ (φοιτητικό), 8€ (ανέργων/ΑμεΑ)

Προπώληση: intickets