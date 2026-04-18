Μια νέα συμμαχία διαμορφώνεται στον ευρύτερο κλάδο της εστίασης – αρτοποιίας. Κουλουράδες και Bread Factory ένωσαν σύμφωνα με πληροφορίες δυνάμεις διαμορφώνοντας ένα σχήμα που συνδυάζει την ενίσχυση της εφοδιαστικής αλυσίδας με την κοινή στόχευση για ανάπτυξη εκτός συνόρων.

Η συμφωνία αφορά στην προμήθεια προϊόντων προς τη Bread Factory από τους Κουλουράδες –οι οποίοι ανήκουν κατά 70% στον όμιλο Switzgroup του Ινδού κροίσου– Ινδού επιχειρηματία Ταϊζούν Κορακιουάλα (Taizoon Khorakiwala) αλλά και από συνδεδεμένες προμηθευτικές εταιρείες του ίδιου ομίλου, ενισχύοντας το ήδη ευρύ χαρτοφυλάκιο της αλυσίδας.

Το παρασκήνιο του deal Κουλουράδες – Bread Factory

Καλά πληροφορημένες πηγές αναφέρουν ότι η συνεργασία «χτίζεται» μεθοδικά, με τις δύο πλευρές να αποφεύγουν βιαστικές κινήσεις. Ήδη, οι Κουλουράδες έχουν ξεκινήσει να τροφοδοτούν καταστήματα της Bread Factory, σε μια πιλοτική φάση που λειτουργεί ως «τεστ αντοχής» για το μοντέλο συνεργασίας.

Οι ίδιες πηγές ξεκαθαρίζουν πως το deal δεν αφορά μετοχική εμπλοκή. Αντιθέτως, επιλέγεται ένα πιο ευέλικτο σχήμα, με σαφή προσανατολισμό στο franchise. «Το ανώτερο σημείο που μπορεί να φθάσει η συνεργασία είναι το franchise», σημειώνουν χαρακτηριστικά πηγές με γνώση των συζητήσεων.

Γιατί η εξαγορά βρήκε εκτός κάδρου

Η επιλογή αυτή δεν είναι τυχαία. Η αγορά της εστίασης βρίσκεται σε φάση αυξημένων πιέσεων, με το λειτουργικό κόστος να περιορίζει τα περιθώρια για μεγάλα, κεφαλαιουχικά ανοίγματα. Παράλληλα, το μοντέλο των μεγάλων καταστημάτων της Bread Factory –πολυχώροι με αρτοποιείο, καφέ, εστιατόριο και ζαχαροπλαστείο– αποδεικνύεται δύσκολο να «τρέξει» στην ελληνική περιφέρεια, όπου η ζήτηση δεν μπορεί να υποστηρίξει τα ίδια επίπεδα κόστους και στελέχωσης.

Οι Κουλουράδες, με ιδρυτή τον Δημήτρη Γρίβα –ο οποίος διατηρεί το 30% και το management– και βασικό μέτοχο τον όμιλο Switzgroup (70%), έχουν εξελιχθεί σε ένα από τα πιο αναγνωρίσιμα concepts street food.

Σε αυτό το περιβάλλον, το franchise προσφέρει ταχύτητα ανάπτυξης και περιορισμό ρίσκου, ειδικά σε αγορές του εξωτερικού όπου υπάρχει μεγαλύτερη αγοραστική βάση για τέτοια concepts.

Το στοίχημα της εξωστρέφειας για την Bread Factory

Όπως αναφέρουν άνθρωποι που γνωρίζουν πρόσωπα και καταστάσεις, η διεθνής ανάπτυξη αποτελεί τον βασικό κοινό παρονομαστή της συμφωνίας. Οι Κουλουράδες έχουν ήδη κάνει τα πρώτα βήματα στην Κύπρο, ενώ αντίστοιχα σχέδια εξετάζονται και για τη Bread Factory. Ο στόχος είναι η δημιουργία ενός μοντέλου που θα μπορεί να αναπαραχθεί σε επιλεγμένες αγορές, αξιοποιώντας τόσο το προϊοντικό βάθος των Κουλουράδων όσο και το concept των πολυχώρων εστίασης της Bread Factory.

Win-win σε μια δύσκολη συγκυρία

Το deal έρχεται σε μια περίοδο όπου η εστίαση καλείται να διαχειριστεί αυξημένα κόστη σε ενέργεια, πρώτες ύλες και λειτουργία. Μέσα σε αυτό το περιβάλλον, οι συνέργειες αποκτούν ιδιαίτερη σημασία.

Από τη μία πλευρά, η Bread Factory ενισχύει την προϊοντική της βάση και αποκτά πρόσβαση σε ένα διευρυμένο δίκτυο προμηθευτών. Από την άλλη, οι Κουλουράδες αποκτούν ένα νέο κανάλι διάθεσης και μια πλατφόρμα για διεθνή ανάπτυξη.

Το αποτύπωμα των δύο brands

Οι Κουλουράδες, με ιδρυτή τον Δημήτρη Γρίβα –ο οποίος διατηρεί το 30% και το management– και βασικό μέτοχο τον όμιλο Switzgroup (70%), έχουν εξελιχθεί σε ένα από τα πιο αναγνωρίσιμα concepts street food.

Η Bread Factory, με δέκα καταστήματα σε Αττική και Λάρισα, έχει επενδύσει σε ένα premium μοντέλο πολυχώρου εστίασης

Αντίστοιχα, η Bread Factory, με δέκα καταστήματα σε Αττική και Λάρισα, έχει επενδύσει σε ένα premium μοντέλο πολυχώρου εστίασης, που συνδυάζει πολλαπλές δραστηριότητες κάτω από την ίδια στέγη. Κοινό σημείο εκκίνησης και για τις δύο εταιρείες είναι το 2016. Μέσα σε λιγότερο από μία δεκαετία, κατάφεραν να αποκτήσουν ισχυρή αναγνωρισιμότητα, δημιουργώντας τις προϋποθέσεις για το επόμενο βήμα.

