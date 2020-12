Υπάρχουν φρέσκα νέα για το περίφημο «φάρμακο του Τραμπ» για τον κορωνοϊό, το οποίο έρχεται στην Ελλάδα. Όταν λένε οι ειδικοί ότι έρχεται στην Ελλάδα, μην νομίζετε ότι θα αρχίσει αμέσως να χορηγείται σε όλους ανεξαιρέτως τους ασθενείς. Πρώτα απ΄όλα αυτό που μου λένε είναι ότι το φάρμακο αυτό έρχεται στην Ελλάδα για κλινικές μελέτες. Θα χορηγείται δηλαδή σε ασθενείς με covid-19 μόνον μετά από κλινική μελέτη. Επίσης έμαθα ότι το κύριο συστατικό του αποτελείται από ένα κοκτέιλ μονοκλωνικών αντισωμάτων το οποίο όμως, όπως έχει αποδειχθεί για να είναι πιο αποτελεσματικό θα πρέπει να χορηγείται στην αρχή της εμφάνισης των συμπτωμάτων. Πόσο όμως αποτελεσματικό είναι; Θα το δείξουν οι κλινικές μελέτες.

Εκείνο που θα πρέπει να ξέρετε είναι ότι το φάρμακο αυτό, όταν το έλθει στην Ελλάδα δεν πρόκειται σε καμία περίπτωση να αναχαιτίσει το σχέδιο για τον μαζικό εμβολιασμό των πολιτών, ο οποίος αναμένεται να αρχίσει εντός του πρώτου δεκαπενθημέρου του Ιανουαρίου, με ένα καινούργιο χρονοδιάγραμμα εμβολιασμών που θα καθορισθεί κατά πάσα πιθανότητα σήμερα (Σάββατο) σε τηλεδιάσκεψη που θα έχει ο Πρωθυπουργός με τους αρμόδιους υπουργούς. Ενα σχέδιο που θα συνοδευτεί και με εκστρατεία ενημέρωσης των πολιτών.

Ειδικά για το «φάρμακο Τραμπ» αναμένουν τώρα όλα τα ευρωπαϊκά κράτη να δοθεί το «πράσινο φως» από τον Οργανισμό Φαρμάκων της Γηραιάς Ηπείρου (ΕΜΑ) για τη χρήση μονοκλωνικών αντισωμάτων (και) σε ευρωπαίους ασθενείς με λοίμωξη COVID-19. Πρόκειται, πάντως, για φάρμακο υψηλού κόστους (η τιμή τους κυμαίνεται από 1.000 έως 1.200 ευρώ), το οποίο εφόσον λάβει τη σχετική έγκριση θα ενταχθούν στο εθνικό μας πρωτόκολλο. Η αξιολόγηση αναμένεται να γίνει με ρυθμούς fast track εφόσον κατατεθούν οι σχετικοί φάκελοι.

***

Το εμπάργκο όπλων στην Τουρκία

Λίγες ημέρες πριν από τη Σύνοδο Κορυφής όπου εξετάζεται η επιβολή κυρώσεων στην Άγκυρα, η Τουρκία αποφάσισε να δυναμιτίσει και πάλι το κλίμα: Δεν ήταν μόνον οι προκλητικές δηλώσεις Τσαβούσογλου ότι δήθεν παραβιάστηκε η τουρκική… υφαλοκρηπίδα, ούτε η προσευχή (πάλι) του Ερντογάν στην Αγιά Σοφιά, αλλά η νέα Navtex για τουρκική άσκηση με πραγματικά πυρά μεταξύ Ρόδου και Καστελλόριζου που εξέδωσε η Άγκυρα. Σημειώνω ότι η νέα Navtex προγραμματίζεται για τις 9 και 10 Δεκεμβρίου και έρχεται την ώρα που η ΕΕ στέλνει μήνυμα προς την Άγκυρα για επιβολή κυρώσεων αν δεν αλλάξει… ρότα: «Δεν νοείται να μην βρεθεί η Τουρκία αντιμέτωπη με συνέπειες», ήταν το μήνυμα που έστειλε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στους ευρωπαίους ηγέτες. Το θέμα, όπως μου εξηγούν, διπλωματικές αλλά και στρατιωτικές πηγές, είναι τι είδους κυρώσεις μπορεί να επιβληθούν στην Τουρκία, ώστε πραγματικά να πονέσουν την τουρκική ηγεσία.

***

Σύμφωνα με τους ειδικούς μπορούν να επιβληθούν πολλών ειδών κυρώσεις: Οικονομικές και στρατιωτικές: Ήδη κυρώσεις στην Τουρκία έχουν επιβάλει οι ΗΠΑ (με τα F-35), ο Καναδάς (με τα drones) αλλά άλλες χώρες. Αν και το Βερολίνο χαμηλώνει τον πήχη για κυρώσεις, στρατιωτικοί, αλλά και διπλωματικοί κύκλοι επιμένουν πως είναι εφικτή η επιβολή εμπάργκο όπλων στην Τουρκία, φτάνει να το συμφωνήσουν όλες οι χώρες της ΕΕ και κυρίως η Γερμανία.

Τι είδους όμως εμπάργκο; Αυτό που ίσως «καίει» περισσότερο τους Τούρκους είναι το εμπάργκο όπλων (το οποίο ζητούν ήδη Ελλάδα Κύπρος, όπως και ορισμένες άλλες ευρωπαϊκές χώρες) καθώς και η δέσμευση προσωπικών λογαριασμών αξιωματούχων του τουρκικού καθεστώτος. Η δέσμευση λογαριασμών ίσως να μην είναι επί του παρόντος στα σχέδια της Κομισιόν. Αλλά, για σκεφτείτε προς στιγμή τι θα μπορούσε να συμβεί εάν αποφασιζόταν δέσμευση των προσωπικών τραπεζικών λογαριασμών των μελών του υπουργικού συμβουλίου ή ακόμα του Ερντογάν, του γαμπρού του και ολόκληρης της οικογένειάς του; Όσον αφορά την επιβολή εμπάργκο όπλων θα σας δώσω ένα παράδειγμα.

***

Πολύ ενόχλησε τον Ταγίπ Ερντογάν όταν η καναδική κυβέρνηση με εντολή του Πρωθυπουργού Τζάστιν Τρυντώ αποφάσισε να επιβάλει εμπάργκο σε ανταλλακτικά στα τουρκικά drones Bayraktar. Ο Τούρκος Πρόεδρος κάλεσε τον Καναδό πρεσβευτή στην Αγκυρα και του έκανε διάβημα. Εκείνο που πιθανόν να μην γνωρίζετε είναι ότι το σημαντικότερο ανταλλακτικό για τα τουρκικά drones, η Τουρκία δεν το προμηθεύεται από χώρα της ΕΕ. Το προμηθεύεται από τη Βρετανία. Πρόκειται για ένα σύστημα εκτόξευσης πυραύλων (Hornet) που σχεδιάστηκε και διατίθεται από την EDO MBM Technology με έδρα τα περίχωρα του Μπράιτον. Χωρίς αυτό το σύστημα τα τουρκικά drones δεν θα μπορούσαν να αναπτυχθούν σε πεδία μάχης.

***

Οι 11 ιπτάμενες του Αιγαίου

Πάμε τώρα σε κάτι διαφορετικό, πάμε στη Σχολή Ικάρων της Πολεμικής Αεροπορίας. Ίσως οι περισσότεροι να μην το γνωρίζουν ότι το 2006 είχαν αποφοιτήσει από τη Σχολή Ικάρων, οι πρώτες ιπτάμενες αξιωματικοί. Από τότε έως το καλοκαίρι του 2020 έχουν αποφοιτήσει συνολικά 11 ιπτάμενες ανθυποσμηναγοί. Μία εξ αυτών (υποσμηναγός σήμερα) πετούσε μέχρι προσφάτως με ένα Φάντομ (F-4) και εν συνεχεία έγινε εκπαιδευτής πιλότων στην Καλαμάτα. Γυναίκα εκπαιδευτής πιλότων όχι μόνον Ελλήνων αλλά και Ιταλών σίγουρα δεν είναι συνηθισμένη υπόθεση, αν και στην Πολεμική Αεροπορία η βασική αρχή είναι ότι δεν υπάρχει διαχωρισμός ανδρών και γυναικών στο κλάδο. Μία άλλη ανθυποσμηναγός (Ι) που αποφοίτησε από τη Σχολή το καλοκαίρι (και είχε χρηματίσει μάλιστα για ένα μεγάλο διάστημα και αρχηγός της Σχολής Ικάρων) εκπαιδεύεται σήμερα στα εκπαιδευτικά αεροσκάφη στην Καλαμάτα και πολύ σύντομα θα την δούμε χειρίστρια σ΄ένα F-16 ή Μιράζ (ή ακόμα σε μεταγωγικό αεροσκάφος ή σε ελικόπτερα), να πετά στο Αιγαίο. Τέλος υπάρχει και ένα ζεύγος ιπταμένων αξιωματικών. Η μεν σύζυγος πετά όμως με άλλο τύπο μαχητικού αεροσκάφους με αυτό που πετά ο σύζυγός της.

***

Μπαμπινιώτης για την… πανάκεια

Με νέα ανάρτησή του στο Facebook, o Γεώργιος Μπαμπινιώτης μετά το…take away και το click away αναφέρεται στην… «πανάκεια. Οι ξένοι, γράφει, έπλασαν πρώτα, κατά τον γαλλικό ελληνογενή όρο épidémie «επιδημία», το επίσης γαλλικό ελληνογενές pandémie «πανδημία» [> αγγλ. pandemic]. Ας σημειωθεί ότι η λέξη πανδημία στην αρχαία Ελληνική είχε διαφορετική σημασία, σήμαινε «λαϊκή συνέλευση, σύναξη». Αργότερα (1540) υιοθέτησαν στην Αγγλική την λέξη panacea (< αρχ. ελληνικό πανάκεια) μέσω τού λατ. panacea. Τις μέρες αυτές οι Βρετανοί ονόμασαν Panacea την επιχείρηση εμβολιασμού με στρατιωτική βοήθεια. Τα ελληνικά αντίβαρα τού click away και Black Friday!…»

***

Mea Culpa μαθητριών έπειτα από 20 χρόνια

Την ώρα που ο πρώην υπουργός Παιδείας Βασίλης Κοντογιαννόπουλος μιλούσε σε εκπομπή της ΕΡΤ συνέβη το εξής παράδοξο: Τέσσερις γυναίκες που ήταν τότε μαθήτριες στις μαθητικές εξεγέρσεις του 1990 ζήτησαν με μηνύματά τους επωνύμως και δημοσίως… συγγνώμη, μετά από 20 χρόνια, από τον πρώην υπουργό. Η μία η Μ. Α. (το πλήρες όνομά της βρίσκεται στη διάθεση κάθε ενδιαφερομένου) έγραψε: «Με την έπαρση και την αφέλεια των νιάτων συμμετείχα στις πρώτες μαθητικές καταλήψεις, ως μαθήτρια της Β Λυκείου το 1990-1991, ενάντια στο νομοσχέδιο που είχατε προτείνει. Σήμερα αναρωτιέμαι γιατί; Και λυπάμαι πραγματικά. Λυπάμαι που δεν σας άφησα να ολοκληρώσετε το όραμά σας για τη δημόσια Παιδεία. Ίσως τα σχολεία στα οποία φοιτούν σήμερα τα παιδιά μας να ήταν πολύ καλύτερα...».

***

Μια άλλη η Χ.Α. έστειλε το εξής μήνυμα στον πρώην υπουργό, την ώρα που τον έβλεπε στην τηλεόραση στην εκπομπή της Βίκυς Φλέσσα «Στα Ακρα»: «Θα ήθελα να σας ζητήσω ταπεινά συγγνώμη καθώς το 91 υπήρξα αντίπαλος των μεταρρυθμίσεων. Το χειρότερο είναι ότι ή πεποίθησή μου δεν πήγαζε από γνώση των δεδομένων αλλά από κομματική υποκίνηση γονέων και καθηγητών. Ευτυχώς μετά ξέφυγα από όλο αυτό το χάλι γιατί σπούδασα και έζησα Αμερική. Διαφορετικά ποιος ξέρει ποια θα ήταν η εξέλιξή μου. Λυπάμαι ειλικρινά και ντρέπομαι που ΄ήμουν κομμάτι αυτής της φάρσας».

***

Γράφοντας για το 1821

Ενδιαφέρον έχει η ιδέα της Ένωσης Σεναριογράφων Ελλάδος να προκηρύξει Πανελλήνιο διαγωνισμό επετειακού χαρακτήρα προκειμένου να τιμήσει τα 200 χρόνια από την κήρυξη της Ελληνικής Επανάστασης του 1821. Τα σενάρια θα πρέπει να είναι γραμμένα για ταινίες μικρού μήκους διάρκειας και επίσης θα πρέπει κάπως να σχετίζονται με το πνεύμα της ελληνικής επανάστασης του 1821, χωρίς απαραιτήτως να είναι «εποχής και κοστουμιών».

Με άλλα λόγια, οι ιστορίες μπορούν να διαδραματίζονται σε οποιαδήποτε περίοδο μέσα στα 200 χρόνια που μεσολάβησαν από την Ελληνική Επανάσταση ως τις μέρες μας, αρκεί να συνδέονται με κάποιον τρόπο με τον Αγώνα της Παλιγγενεσίας και όχι απαραίτητα με τη χρονολογία κήρυξής του. Οι συμμετοχές μπορούν να υποβληθούν μέχρι την 15η Μαΐου 2021 αλλά για περαιτέρω πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι ας επισκεφτούν καλύτερα τον ισότοπο ΕΔΩ

***

Ο Κουτσούμπας και το …. “Μπάντεν – Μπάντεν”

Τι σχέση μπορεί να έχει ο Δημήτρης Κουτσούμπας με τον γερμανικό προορισμό που έγινε γνωστός, μετά την ανάρτηση του αντιδημάρχου Αθηναίων; Καμία από όσο γνωρίζω. Απλά ο γραμματέας του ΚΚΕ απευθυνόμενος στον Γιάννη Βρούτση, στη Βουλή τον εγκάλεσε γιατί η κυβέρνηση απέρριψε την τροπολογία του ΚΚΕ να δοθεί έκτακτο επίδομα 600 ευρώ σε όλους τους ανέργους. Είπε χαρακτηριστικά ο Δημήτρης Κουτσούμπας: “Αλήθεια τι νομίζετε πως θα κάνουν οι άνεργοι με 600 ευρώ; Στο Μπάντεν – Μπάντεν θα πάνε; Καμιά τρύπα θα κλείσουν. Το ρεύμα θα πληρώσουν για να μην τους το κόψουν, μπας και μπορέσουν και κάνουν τα παιδιά τους καμιά ώρα τηλεκπαίδευση. Λίγο πετρέλαιο μπορεί να βάλουν για να μην ξεπαγιάσουν. Άντε και να ψωνίσουν για το τραπέζι των Χριστουγέννων. Έλεος πια!”