Βρετανία: Η επόμενη ημέρα μετά τις ήττες Τζόνσον

Αλλεπάλληλα είναι τα χτυπήματα που δέχεται η πολιτική του «no deal» Brexit καθώς ο Βρετανός πρωθυπουργός μετρά τρεις ήττες μόλις σε ένα εικοσιτετράωρο, με την Βουλή των Κοινοτήτων να καταψηφίζει την πρότασή του για διεξαγωγή πρόωρων εκλογών στις 15 Οκτωβρίου.

Υπέρ των πρόωρων εκλογών τάχθηκαν συνολικά 298 βουλευτές, ενώ ο Τζόνσον χρειαζόταν τα 2/3 της Βουλής, δηλαδή 434 θετικές ψήφους.

Η ανατροπή ήρθε καθώς ο αρχηγός των Συντηρητικών έχασε την υποστήριξη του εργατικού κόμματος, αφού ο ηγέτης της αντιπολίτευσης, Τζέρεμι Κόρμπιν, δήλωσε πως θα πει το πολυπόθητο «ναι» σε πρόωρες εκλογές, μόνο εάν εξασφαλιστεί ότι θα περάσει το νομοσχέδιο που θα αποτρέπει την έξοδο χωρίς συμφωνία.

Για δεύτερη φορά μέσα σε μία ημέρα, ο Βρετανός πρωθυπουργός χρησιμοποίησε σκληρή γλώσσα και αποκάλεσε «κότα» τον ηγέτη του εργατικού κόμματος, Κόρμπιν.

Αμέσως μετά την ανακοίνωση της απόφασης, συγκεκριμένα, ο Μπόρις Τζόνσον, εμφανώς εκνευρισμένος κατηγόρησε τον Τζέρεμι Κόρμπιν ότι 48 ώρες πριν ζητούσε να «σταματήσουν τα πραξικόπημα» και να «αφήσουν τους πολίτες να αποφασίσουν», ωστόσο σήμερα λέει «σταματήστε τις εκλογές και μην αφήσετε τον κόσμο να ψηφίσει».

‘Does someone need to get out the chicken suit?’

Speaking to @Peston on tonight’s @itvpeston show, Boris Johnson attacks Jeremy Corbyn for ‘refusing’ to take part in a general electionhttps://t.co/FRwJ38o1Y2 pic.twitter.com/OQAna5jbkQ

— ITV News (@itvnews) September 4, 2019