Βρετανία: Ο Μπόρις Τζόνσον θέλει κάλπες στις 15 Οκτωβρίου

Ο βρετανός πρωθυπουργός Μπόρις Τζόνσον προκάλεσε σήμερα τον αρχηγό του αντιπολιτευόμενου Εργατικού Κόμματος Τζέρεμι Κόρμπιν να συμφωνήσει στη διεξαγωγή πρόωρων βουλευτικών εκλογών στις 15 Οκτωβρίου και χαρακτήρισε «νομοσχέδιο παράδοσης» στην Ευρωπαϊκή Ενωση το σχέδιο της αντιπολίτευσης για να προληφθεί ένα Brexit χωρίς συμφωνία.

«Αυτή η κυβέρνηση θα βγάλει τη χώρα έξω από την Ευρωπαϊκή Ένωση στις 31 Οκτωβρίου και υπάρχει μόνο ένα εμπόδιο στον δρόμο μας, αυτό είναι το ‘νομοσχέδιο παράδοσης’ που προτείνεται αυτή τη στιγμή από τον αρχηγό της αντιπολίτευσης (Κόρμπιν)», δήλωσε ο Τζόνσον απευθυνόμενος στο κοινοβούλιο.

«Καλώ τον αρχηγό της αντιπολίτευσης να επιβεβαιώσει, όταν λάβει τον λόγο, πως, αν περάσει αυτό το νομοσχέδιο παράδοσης, θα επιτρέψει στον λαό αυτής της χώρας να εκφράσει την άποψή του γι’ αυτά που (ο Κόρμπιν) προτείνει να παραδοθούν στο όνομά του, με διεξαγωγή εκλογών στις 15 Οκτωβρίου».

Νωρίτερα σήμερα ωστόσο ο Κόρμπιν είπε στα κόμματα της αντιπολίτευσης πως δεν θα πέσει «στην παγίδα του Μπόρις Τζόνσον» και δεν θα υποστηρίξει τη διεξαγωγή νέων εκλογών μέχρι να πειστεί ότι δεν υπάρχει πλέον απειλή για ένα Brexit χωρίς συμφωνία.

Ο Κόρμπιν, ο οποίος δηλώνει πως θέλει νέες εκλογές, είχε σειρά συναντήσεων με αντιπολιτευόμενα κόμματα σε μια προσπάθεια να ματαιώσει αυτό που πολλά εξ αυτών θεωρούν επιδίωξη του πρωθυπουργού Τζόνσον να οδηγήσει τη Βρετανία εκτός της ΕΕ στις 31 Οκτωβρίου χωρίς συμφωνία.

«Ο Τζέρεμι έκανε σαφές πως το Εργατικό κόμμα θέλει γενικές εκλογές και σύντομα, όμως δεν θα πέσουμε στην παγίδα του Μπόρις Τζόνσον», ανέφερε το γραφείο του σε δήλωση που εξέδωσε.

«Είπε πως το Εργατικό κόμμα δεν θα υποστηρίξει την πραγματοποίηση βουλευτικών εκλογών μέχρι να πειστούμε πως η απειλή της μη συμφωνίας έχει εκλείψει».

Σάλο έχει προκαλέσει η σφοδρή λεκτική επίθεση του Μπόρις Τζόνσον, ο οποίος αποκάλεσε από το βήμα της Βουλής, τον ηγέτη των Εργατικών, Τζέρεμι Κόρμπιν «κότα», «επειδή δεν υποστηρίζει το αίτημα του για πρόωρες εκλογές, αφού φοβάται ότι θα χάσει τις εκλογές».

“There’s only one chlorinated chicken that I can see in this House, and he’s on that bench”

Boris Johnson attacks Jeremy Corbyn, after the Labour leader challenges him about US free trade deals after #Brexit#PMQs updates: https://t.co/utgDYwoyV8 pic.twitter.com/fuBMFa0F4Y

— BBC Politics (@BBCPolitics) September 4, 2019