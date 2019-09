Βρετανία: Απώλεσε το φλέγμα της – Στην τελική ευθεία ο νόμος περί αναβολής του Brexit

Θέμα εκλογών ακόμα και απόψε ετοιμάζεται να θέσει ο βρετανός πρωθυπουργός, Μπόρις Τζόνσον, σε περίπτωση που γνωρίσει ακόμα μια βαριά ήττα, τη δεύτερη μέσα σε δύο μέρες, απόψε στη Βουλή, τη στιγμή που το νομοσχέδιο που αποκλείει το άτακτο Brexit πέρασε από την πρώτη φάση με 329 «ναι» και μόλις 300 «όχι».

Αυτό ήταν το πρώτο στάδιο της ψηφοφορίας, καθώς η δεύτερη και πιο σημαντική θα ξεκινήσει στις 7 τοπική ώρα (9 ώρα Ελλάδος).

Σύμφωνα με όσα τόνισε εκπρόσωπος του Μπόρις Τζόνσον «ο πρωθυπουργός, ενώ δεν θέλει εκλογές, πιστεύει ότι εφόσον η διαπραγματευτική του θέση έχει καταστραφεί, τότε οι πολίτες θα πρέπει να αποφασίσουν ποια θα είναι τα επόμενα βήματα».

Όλα αυτά καθώς η συζήτηση στο βρετανικό κοινοβούλιο διεξάγεται σε ιδιαίτερα αυξημένους τόνους, με τον Μπόρις Τζόνσον να προκαλεί σε εκλογές τον αρχηγό της αντιπολίτευσης, Τζέρεμι Κόρμπιν, αποκαλώντας μάλιστα, ως «κότα».

“There’s only one chlorinated chicken that I can see in this House, and he’s on that bench”

Boris Johnson attacks Jeremy Corbyn, after the Labour leader challenges him about US free trade deals after #Brexit#PMQs updates: https://t.co/utgDYwoyV8 pic.twitter.com/fuBMFa0F4Y

— BBC Politics (@BBCPolitics) September 4, 2019