Απασφάλισε ο Τζόνσον : Αποκάλεσε «κότα» τον Κόρμπιν στην Βουλή

Σάλο έχει προκαλέσει η σφοδρή λεκτική επίθεση του Μπόρις Τζόνσον, ο οποίος αποκάλεσε από το βήμα της Βουλής, τον ηγέτη των Εργατικών, Τζέρεμι Κόρμπιν «κότα», «επειδή δεν υποστηρίζει το αίτημα του για πρόωρες εκλογές, αφού φοβάται ότι θα χάσει τις εκλογές».

“There’s only one chlorinated chicken that I can see in this House, and he’s on that bench”

Boris Johnson attacks Jeremy Corbyn, after the Labour leader challenges him about US free trade deals after #Brexit#PMQs updates: https://t.co/utgDYwoyV8 pic.twitter.com/fuBMFa0F4Y

— BBC Politics (@BBCPolitics) September 4, 2019