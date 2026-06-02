Ο Γραμματέας της Νέας Αριστεράς, Γαβριήλ Σακελλαρίδης, μιλώντας στο ραδιόφωνο του ΣΚΑΪ και στους δημοσιογράφους Δημήτρη Στούμπο και Γιώργο Μουρούτη, ανέφερε ότι η αποχώρηση των επτά βουλευτών της Νέας Αριστεράς «ήταν αναμενόμενη και μια απόφαση ειλημμένη εδώ και αρκετό καιρό».

«Όταν υπάρχουν σοβαρές πολιτικές διαφωνίες και δεν υπάρχει η δυνατότητα συνύπαρξης, παρά τις πολλές προσπάθειες που έχουν γίνει, είναι σημαντικό και απελευθερωτικό να προχωρούν τα πράγματα παρακάτω», είπε, ενώ συμπλήρωσε ότι «από τη μία πλευρά, είναι στενάχωρο, γιατί πρόκειται για ανθρώπους με τους οποίους έχει συμπορευτεί χρόνια και, με πολλούς, έχει μεγαλώσει πολιτικά μαζί. Ωστόσο, στην πορεία των πραγμάτων τέτοιου τύπου κινήσεις μπορούν να λειτουργούν και απελευθερωτικά».

Το τέλος της Κοινοβουλευτικής Ομάδας και η σκιά του Τσίπρα

«Είναι κρίμα το γεγονός ότι μια κοινοβουλευτική ομάδα όπως αυτή της Νέας Αριστεράς, η οποία ήταν πραγματικά αξιόμαχη και είχε τη δική της προστιθέμενη αξία μέσα στη Βουλή, χάθηκε σήμερα. Η Κοινοβουλευτική Ομάδα της Νέας Αριστεράς είχε διακριτή παρουσία και έλεγε πράγματα που δεν λέγονταν από άλλους πολιτικούς χώρους» συμπλήρωσε.

Ο Γραμματέας της Νέας Αριστεράς επισήμανε πως, μπορεί να υπήρχαν διαφορετικές τοποθετήσεις με τους συντρόφους που αποχώρησαν για το πώς πρέπει να κινηθεί η Νέα Αριστερά σε σχέση με τον Αλέξη Τσίπρα, τον ΣΥΡΙΖΑ και άλλα ζητήματα, αλλά στα πολιτικά θέματα δεν υπήρχε διαφωνία.

Η γέννηση της ΕΛ.Α.Σ. και η κρίση αξιοπιστίας

Ο κ. Σακελλαρίδης σημείωσε ότι οι εξελίξεις δρομολογήθηκαν και επισπεύσθηκαν μετά την ίδρυσή της ΕΛ.Α.Σ. Εκτίμησε ότι «χρειάζεται ένας καθαρός πολιτικός λόγος και μια πολιτική ταυτότητα συγκροτημένη, ώστε να αντιμετωπιστούν τα μεγάλα θέματα που υπάρχουν στην κοινωνία».

«Έχει χαθεί η αξιοπιστία και ο κόσμος “κατεβάζει ρολά”, “κλείνει τα αυτιά του” όταν ακούει προγραμματικό λόγο από τα κόμματα του προοδευτικού χώρου. Εκεί είναι ακριβώς που έχουμε ηττηθεί. Και εκεί είναι η κρίση της αξιοπιστίας», σημείωσε.

Πρόσθεσε ότι η Αριστερά πρέπει να απαντήσει στα ζητήματα της καθημερινότητας των πολιτών, στην ανασφάλεια που βιώνουν από την ακρίβεια, τη στεγαστική κρίση, την ενεργειακή κρίση και την κατάσταση στο πορτοφόλι τους. Παράλληλα, είπε ότι «πρέπει να απαντήσει και σε πιο αξιακά ζητήματα, που έχουν να κάνουν με τη συμπερίληψη, την ανοιχτότητα και την ουσιαστική και πραγματική δημοκρατία. Εκεί, κατά τον ίδιο, “χωλαίνει” το ζήτημα με την Αριστερά».

Το πολιτικό κενό και το μήνυμα για τις εθνικές εκλογές

Ο Γραμματέας της Νέας Αριστεράς τόνισε ότι ο τρόπος με τον οποίο πρέπει να πορευθεί η Αριστερά από εδώ και πέρα είναι μέσα από την ανασύνθεση των δυνάμεων της Αριστεράς, της Οικολογίας, των κοινωνικών κινημάτων και ενός χώρου που, όπως είπε, πολιτικά παραμένει χωρίς εκπροσώπηση. «Υπάρχει κόσμος που νιώθει ότι δεν εκπροσωπείται, που εμπιστεύτηκε την Αριστερά, ήταν παραδοσιακά προοδευτικός και σήμερα είτε έχει γυρίσει την πλάτη στην πολιτική είτε έχει στραφεί σε κόμματα της αντιπολιτικής και του λαϊκισμού. Αυτός ο κόσμος είναι αρκετός και δεν καλύπτεται από την πρωτοβουλία του κ. Τσίπρα και την ΕΛ.ΑΣ.», είπε.

Τόνισε ότι «υπάρχει πολιτικό κενό για τις δυνάμεις της Αριστεράς. Μιας Αριστεράς, όπως είπε, που θα καθίσει ξανά από την αρχή, θα αφήσει τις παρελθοντικές συζητήσεις και θα προχωρήσει μπροστά».

Όπως είπε, σε έναν κόσμο που κινείται προς τον παραλογισμό, σε διεθνές και εθνικό επίπεδο, είναι κρίσιμο να υπάρχει ενισχυμένη Αριστερά στο επόμενο Κοινοβούλιο. «Μια Αριστερά που θα τα βάζει με τα συμφέροντα, θα έχει μαχητικό λόγο, θα είναι γειωμένη με τα κοινωνικά κινήματα και θα πατά στη μακρά ιστορική παράδοση που έχει γνωρίσει αυτή η χώρα».

Ο κ. Σακελλαρίδης τόνισε ότι αυτό πρέπει να αποτελέσει προτεραιότητα για τις δυνάμεις που ενδιαφέρονται για μια τέτοια κατεύθυνση. Να καθίσουν στο τραπέζι, ώστε να υπάρξει κοινή πολιτική έκφραση και στις εθνικές εκλογές, αλλά και στην κοινωνία.