Την πρόταση για τη Συνταγματική Αναθεώρηση καταθέτει σήμερα στη Βουλή η Νέα Δημοκρατία. Αυτό ανακοίνωσε με ανάρτησή του στα κοινωνικά δίκτυα ο Κυριάκος Μητσοτάκης.

O Πρωθυπουργός έκανε λόγο για έναν «Οδικό Χάρτη» που στοχεύει στον «εκσυγχρονισμό της δημόσιας ζωής και στην αντιμετώπιση παθογενειών δεκαετιών, συνδέοντας άμεσα τις αλλαγές με την καθημερινότητα των πολιτών».

Οι άξονες της πρότασης της ΝΔ

Σύμφωνα με τον Κυριάκο Μητσοτάκη, η πρόταση της Νέας Δημοκρατίας περιλαμβάνει ένα ευρύ φάσμα αλλαγών που εκτείνεται από τη λειτουργία του πολιτικού συστήματος μέχρι την οικονομία.

Στο πεδίο των θεσμών προκρίνεται η αλλαγή του πολυσυζητημένου άρθρου περί ευθύνης υπουργών, ενώ εισάγεται η εμπλοκή των ίδιων των δικαστών στην ανάδειξη της ηγεσίας της Δικαιοσύνης. Παράλληλα, στον τομέα της οικονομίας και της δημόσιας διοίκησης, θεσπίζεται η προστασία της χώρας από τον κίνδυνο πτώχευσης, μπαίνει «ανάχωμα» στην επιβολή αναδρομικών φόρων, ενώ η μονιμότητα στο Δημόσιο συνδέεται πλέον άμεσα με την αξιολόγηση των υπαλλήλων.

Ιδιαίτερο βάρος δίνεται σε ώριμα κοινωνικά αιτήματα, στα οποία περιλαμβάνεται η δυνατότητα ίδρυσης ιδιωτικών πανεπιστημίων, καθώς και η επέκταση της επιστολικής ψήφου για το σύνολο των εκλογέων. Τέλος, ο νέος Καταστατικός Χάρτης μεριμνά για το μέλλον, καθώς ενισχύεται η προστασία του περιβάλλοντος απέναντι στην κλιματική κρίση, αναγνωρίζεται η προσιτή στέγη ως υποχρέωση της Πολιτείας και εντάσσεται η Τεχνητή Νοημοσύνη στο συνταγματικό κάδρο με στόχο την ατομική και κοινωνική ευημερία.

Η ανάρτηση του Κυριάκου Μητσοτάκη

«Συνεπής στις δεσμεύσεις της, η Νέα Δημοκρατία καταθέτει, σήμερα, στη Βουλή την πρότασή της για τη Συνταγματική Αναθεώρηση. Έναν Οδικό Χάρτη που εκσυγχρονίζει τη δημόσια ζωή και το πολιτικό σύστημα, αντιμετωπίζοντας παθογένειες δεκαετιών. Ταυτόχρονα, όμως, ανοίγοντας και τον δρόμο για τις μεγάλες μεταρρυθμίσεις που έχει ανάγκη η πατρίδα μας, βαδίζοντας στον 21ο αιώνα.

Η εισήγησή μας περιλαμβάνει τολμηρές τομές σε όλα τα πεδία: από την αλλαγή του άρθρου περί ευθύνης υπουργών, μέχρι την ανάδειξη της ηγεσίας της Δικαιοσύνης με εμπλοκή των ίδιων των δικαστών. Και από την προστασία της χώρας από κάθε απειλή πτώχευσης, μέχρι την προστασία των πολιτών από την επιβολή αναδρομικών φόρων. Και ακόμη, τη σύνδεση της μονιμότητας στο Δημόσιο με την αξιολόγηση των υπαλλήλων του.

Ταυτόχρονα, προβλέπει ρυθμίσεις ώριμες στην κοινωνία, όπως η δυνατότητα ίδρυσης και ιδιωτικών πανεπιστημίων και η επέκταση της Επιστολικής Ψήφου σ’ όλους τους εκλογείς. Ενώ μεριμνά για το μέλλον και λαμβάνει μέτρα για την κλιματική κρίση, ενισχύοντας την προστασία του περιβάλλοντος. Αναγνωρίζοντας την προσιτή στέγη ως υποχρέωση της Πολιτείας. Και θέτοντας την Τεχνητή Νοημοσύνη στην υπηρεσία της ατομικής και της κοινωνικής ευημερίας.

Στόχος μας είναι το 2030 -χρονιά που συμπληρώνονται 200 χρόνια από την επίσημη συγκρότηση του κράτους μας- να συναντηθούμε με το μέλλον, έχοντας για πυξίδα έναν σύγχρονο Καταστατικό Χάρτη. Γι’ αυτό και καλώ όλες τις πολιτικές δυνάμεις να καταθέσουν τις θέσεις τους, αντί να απέχουν όπως σήμερα. Αλλά και κάθε Ελληνίδα και Έλληνα να ενημερωθούν για αυτήν τη θεσμική αλλαγή που αφορά, τελικά, την καθημερινότητα όλων μας».