Η εμφάνιση των δύο νέων πολιτικών σχηματισμών, της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης του Αλέξη Τσίπρα και της Ελπίδας για τη Δημοκρατία της Μαρίας Καρυστιανού, προκαλεί, δημοσκοπικά, τη μεγαλύτερη αναδιάταξη δυνάμεων που έχει καταγραφεί στην αντιπολίτευση τα τελευταία χρόνια, με το ΠαΣοΚ να περνάει στην 4η θέση.

Η δημοσκόπηση της Opinion Poll για το Action 24 αποτυπώνει μια νέα πολιτική γεωγραφία, όπου η Νέα Δημοκρατία διατηρεί την πρωτιά, αλλά οι ισορροπίες στο υπόλοιπο πολιτικό σύστημα μεταβάλλονται ριζικά.

Η Νέα Δημοκρατία πρώτη, αλλά με απώλειες

Στην εκτίμηση ψήφου η Νέα Δημοκρατία συγκεντρώνει 30,5%, παραμένοντας η κυρίαρχη πολιτική δύναμη. Ωστόσο καταγράφει μικρή υποχώρηση σε σχέση με την προηγούμενη μέτρηση, γεγονός που δείχνει ότι η είσοδος των νέων κομμάτων επηρεάζει συνολικά το πολιτικό σκηνικό.

Παρά τη διατήρηση του προβαδίσματος, το κυβερνών κόμμα δεν φαίνεται να επωφελείται από τον κατακερματισμό της αντιπολίτευσης, καθώς μέρος του εκλογικού σώματος αναζητά νέες πολιτικές εκφράσεις.

Ο Αλέξης Τσίπρας επιστρέφει ως βασικός πόλος της Κεντροαριστεράς

Το σημαντικότερο εύρημα της έρευνας αφορά το νέο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα. Η ΕΛΑΣ εμφανίζεται στη δεύτερη θέση με 15,5% στην εκτίμηση ψήφου και 13% στην πρόθεση ψήφου, επιβεβαιώνοντας ότι ο πρώην πρωθυπουργός εξακολουθεί να διαθέτει ισχυρά πολιτικά ερείσματα.

Τα στοιχεία δείχνουν ότι η νέα πολιτική του πρωτοβουλία απορροφά τη μεγάλη πλειονότητα των ψηφοφόρων του ΣΥΡΙΖΑ, ενώ προσελκύει και τμήματα ψηφοφόρων από το ΠαΣοΚ και την Πλεύση Ελευθερίας.

Η εικόνα αυτή εξηγεί και τη δραματική συρρίκνωση του ΣΥΡΙΖΑ, ο οποίος καταγράφεται μόλις στο 1,7% στην εκτίμηση ψήφου και στο 1,4% στην πρόθεση ψήφου.

Η Μαρία Καρυστιανού δημιουργεί νέο πολιτικό ρεύμα

Εντυπωσιακή είναι όμως και η εμφάνιση της Ελπίδας για τη Δημοκρατία. Το κόμμα της Μαρίας Καρυστιανού καταγράφει 12,6% στην εκτίμηση ψήφου και 10,5% στην πρόθεση ψήφου, καταλαμβάνοντας την τρίτη θέση.

Η δυναμική του νέου σχηματισμού προέρχεται από διαφορετικές δεξαμενές ψηφοφόρων. Σύμφωνα με τα ευρήματα της δημοσκόπησης, η Καρυστιανού αντλεί υποστήριξη από τη Νίκη, την Ελληνική Λύση, την Πλεύση Ελευθερίας αλλά και από πολίτες που μέχρι σήμερα κινούνταν στον χώρο της αποχής.

Η πολυσυλλεκτική αυτή επιρροή καθιστά το νέο κόμμα έναν παράγοντα με ιδιαίτερη βαρύτητα για τις μελλοντικές πολιτικές εξελίξεις.

Το ΠαΣοΚ χάνει τη θέση της αξιωματικής αντιπολίτευσης

Η μεγαλύτερη πολιτική πίεση καταγράφεται στο ΠαΣοΚ. Το κόμμα υποχωρεί στο 10,5% στην εκτίμηση ψήφου και στο 8,8% στην πρόθεση ψήφου, περνώντας πλέον στην τέταρτη θέση.

Η εξέλιξη αυτή αναδεικνύει το στρατηγικό αδιέξοδο που αντιμετωπίζει η Χαριλάου Τρικούπη. Από τη μία πλευρά πιέζεται από την επιστροφή του Αλέξη Τσίπρα στον χώρο της Κεντροαριστεράς και από την άλλη από την εμφάνιση ενός νέου αντισυστημικού πόλου που εκφράζει η Μαρία Καρυστιανού.

Παράλληλα, η εικόνα του Νίκου Ανδρουλάκη στην καταλληλότητα για πρωθυπουργός παραμένει εξαιρετικά χαμηλή, καθώς συγκεντρώνει μόλις 4,8%.

Η μάχη της αποδοχής και τα περιθώρια διεύρυνσης

Παρότι τα δύο νέα κόμματα ξεκινούν με υψηλά ποσοστά, η έρευνα καταγράφει διαφορετικά χαρακτηριστικά ως προς τη δυναμική τους.

Για το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα το 61,1% δηλώνει αρνητική στάση, ενώ το 21,9% θεωρεί πιθανό να το ψηφίσει.

Αντίθετα, η Ελπίδα για τη Δημοκρατία εμφανίζει χαμηλότερα ποσοστά απόρριψης. Το 49,4% δηλώνει αρνητική άποψη, ενώ το 23,7% εμφανίζεται ανοιχτό στο ενδεχόμενο ψήφου. Το στοιχείο αυτό υποδηλώνει ότι η Μαρία Καρυστιανού διαθέτει μεγαλύτερα περιθώρια διεύρυνσης της εκλογικής της επιρροής.

Ανάλογη εικόνα καταγράφεται και στην αξιολόγηση των δημόσιων εμφανίσεων των δύο πολιτικών προσώπων, όπου η Καρυστιανού συγκεντρώνει θετικές γνώμες από το 36,1% των ερωτηθέντων έναντι 30,1% για τον Αλέξη Τσίπρα.

Σταθερότητα ή διαμαρτυρία

Πέρα από τους κομματικούς συσχετισμούς, η δημοσκόπηση καταγράφει και τις βασικές κοινωνικές προτεραιότητες.

Η ακρίβεια παραμένει το κυρίαρχο πρόβλημα για το 55% των πολιτών, ενώ ακολουθούν η οικονομία, το

κράτος δικαίου, τα εθνικά θέματα και η κατάσταση στο ΕΣΥ.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει το γεγονός ότι το 56,6% δηλώνει πως στις επόμενες εκλογές θα ψηφίσει με γνώμονα τη σταθερότητα, ενώ το 33,5% προσανατολίζεται σε ψήφο διαμαρτυρίας. Το εύρημα αυτό εξηγεί σε σημαντικό βαθμό γιατί η Νέα Δημοκρατία εξακολουθεί να διατηρεί σαφές προβάδισμα, παρά τη φθορά που καταγράφει.