Στο Μέγαρο Μαξίμου βρέθηκε αντιπροσωπεία της ΚΑΕ Ολυμπιακός. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης υποδέχθηκε και συνεχάρη τους ερυθρόλευκους για την κατάκτηση της Euroleague.

Το κατώφλι του Μεγάρου Μαξίμου πέρασαν σήμερα το πρωί οι πρόεδροι της ΚΑΕ Ολυμπιακός Παναγιώτη και Γιώργο Αγγελόπουλος, ο προπονητής Γιώργος Μπαρτζώκας, ο αρχηγός της ομάδας Κώστας Παπανικολάου και ο Τόμας Γουόκαπ.

Ο Γιώργος Μπαρτζώκας που φέρει το ψευδώνυμο του «σκακιστή» ως προπονητής, δώρισε μια σειρά αναμνηστικών στον πρωθυπουργό μαζί με ένα σκάκι. Ο πρωθυπουργός έδωσε τα συγχαρητήρια του ξεχωριστά στους προέδρους της ΚΑΕ, στον προπονητή Γιώργο Μπαρτζώκα αλλά και στους παίχτες για την κατάκτηση της Euroleague με αντίπαλο τη Ρεάλ Μαδρίτης, ενώ η αντιπροσωπεία του Ολυμπιακού είχε φέρει στο Μαξίμου και την κούπα.