Κάντε TO BHMA προτιμώμενη πηγή

Μια νέα υπόθεση ακραίας σεξουαλικής κακοποίησης προκαλεί σοκ στη Γαλλία, θυμίζοντας την πολύκροτη υπόθεση της Ζιζέλ Πελικό. Γαλλικό δικαστήριο καταδίκασε σε 25 χρόνια κάθειρξης τον 51χρονο διευθυντή τράπεζας Γκιγιόμ Μπούτσι για βασανιστήρια, βιασμούς και εξαναγκασμό της συντρόφου του σε πορνεία επί επτά ολόκληρα χρόνια.

Ο Μπούτσι, κρίθηκε ένοχος γιατί μεταξύ 2015 και 2022 υπέβαλε τη σύντροφό του, τη 42χρονη Λετίσια, σε συστηματική σωματική και ψυχολογική κακοποίηση, ενώ την εξανάγκαζε να συνευρίσκεται σεξουαλικά με εκατοντάδες άνδρες, πολλούς από τους οποίους γνώριζε μέσω διαδικτύου.

Το δικαστήριο στη νοτιοανατολική Γαλλία επέβαλε ποινή κάθειρξης 25 ετών, ορίζοντας ότι ο καταδικασθείς θα πρέπει να εκτίσει τουλάχιστον τα δύο τρίτα της ποινής του πριν αποκτήσει δικαίωμα αποφυλάκισης υπό όρους. Οι εισαγγελείς είχαν ζητήσει ισόβια κάθειρξη, επικαλούμενοι τον υψηλό κίνδυνο υποτροπής.

«Σταμάτησα να μετράω στους 487 άνδρες»

Κατά τη διάρκεια της ακροαματικής διαδικασίας, η Λετίσια περιέγραψε ένα καθεστώς «ψυχολογικού ελέγχου» και συνεχούς φόβου, υποστηρίζοντας ότι ο πρώην σύντροφός της χρησιμοποιούσε βία, απειλές και εξευτελισμό για να την υποτάξει. Η ίδια κατέθεσε ότι είχε εξαναγκαστεί να συνευρεθεί με πάνω από 500 άνδρες.

«Σταμάτησα να μετράω στους 487», είπε χαρακτηριστικά ενώπιον του δικαστηρίου, σημειώνοντας ότι με αρκετούς από αυτούς είχαν περισσότερες από μια επαφές.

Όπως περιέγραψε, η κακοποίηση ξεκίνησε σταδιακά, όταν ο Μπούτσι της πρότεινε πρακτικές σαδομαζοχισμού, υποστηρίζοντας ότι όλα θα γίνονταν με συναίνεση και θα σταματούσαν αν εκείνη το ζητούσε.

Le procès de Guillaume Bucci, 51 ans, s’est ouvert ce lundi devant la cour d’assises des Alpes-de-Haute-Provence. Il est notamment jugé pour viols précédés d’actes de torture et de barbarie et proxénétisme. De 2015 à 2022, son ex-compagne Laetitia R., raconte avoir subi des… pic.twitter.com/GraejSDAEb — Claire Langoulant – Royaliste Légitimiste (@ClaireRoya14724) May 19, 2026

«Νόμιζα ότι μιλούσε για χτυπήματα και δέσιμο. Στην πραγματικότητα ήταν καθαρή βία», ανέφερε η 42χρονη, προσθέτοντας ότι ζούσε με τον διαρκή φόβο πως προσωπικά βίντεο και καταγραφές θα δημοσιοποιούνταν αν επιχειρούσε να τον εγκαταλείψει.

Καταγγελίες για στραγγαλισμό, εγκαύματα και εξαναγκασμό σε πορνεία

Ο κατηγορούμενος παραδέχθηκε στη δίκη ορισμένες από τις πράξεις που του αποδίδονται, μεταξύ των οποίων στραγγαλισμούς, εγκαύματα και ακραίες σεξουαλικές πρακτικές, επιμένοντας ωστόσο ότι επρόκειτο για «συναινετικά σεξουαλικά παιχνίδια».

Παραδέχθηκε επίσης ότι εξανάγκαζε τη σύντροφό του να εκδίδεται, οργανώνοντας συναντήσεις με «φίλους, συναδέλφους και αγνώστους» και ζητώντας της να διατηρεί κατάλογο των ανδρών με τους οποίους ερχόταν σε επαφή.

Σύμφωνα με την κατάθεσή της, μία ημέρα μετά τη γέννηση της κόρης της το 2017 και ενώ είχε μόλις πάρει εξιτήριο από το νοσοκομείο, εξαναγκάστηκε να συναντήσει οδηγό φορτηγού για σεξουαλική επαφή. Η Λετίσια Ρ. είναι μητέρα τεσσάρων παιδιών.

Η σκιά της υπόθεσης Πελικό

Η υπόθεση έχει προκαλέσει έντονες συγκρίσεις με εκείνη της Ζιζέλ Πελικό, η οποία είχε αποκαλύψει ότι ο σύζυγός της τη νάρκωνε επί χρόνια ώστε να τη βιάζουν άγνωστοι άνδρες.

Ο δικηγόρος της Λετίσια, Φιλίπ Ανρί Ονεγκέρ, δήλωσε ότι η πελάτισσά του αποφάσισε να μιλήσει δημόσια εμπνευσμένη από τη στάση της Πελικό και το κύμα συζήτησης που άνοιξε στη γαλλική κοινωνία για τη σεξουαλική βία και την κακοποίηση γυναικών.

Σε αντίθεση με την υπόθεση Πελικό, πάντως, στην παρούσα δίκη δεν υπήρξαν κατηγορίες για χρήση ναρκωτικών ουσιών από τον κατηγορούμενο.