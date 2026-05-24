Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι ένα «μνημόνιο κατανόησης», στο πλαίσιο των συνομιλιών για τον τερματισμό του πολέμου μεταξύ των ΗΠΑ και του Ισραήλ αφενός και του Ιράν αφετέρου, «έχει ήδη διαπραγματευτεί σε μεγάλο βαθμό».

Από την άλλη πλευρά, όμως, το ιρανικό πρακτορείο ειδήσεων Tasnim επικαλούμενο μια ιρανική πηγή μετέδωσε νωρίτερα, πως: «εάν οι ΗΠΑ συνεχίσουν να εγείρουν εμπόδια, δε θα υπάρξει καμία πιθανότητα να επιτευχθεί ένα τελικό μνημόνιο συμφωνίας». Όπως αναφέρει το μέσο, η πηγή αυτή επισήμανε πως οι διαφωνίες παραμένουν για μία ή δύο ρήτρες του μνημονίου συμφωνίας ανάμεσα στην Ουάσιγκτον και την Τεχεράνη.

Οι επίσημες λεπτομέρειες της συμφωνίας παραμένουν περιορισμένες και δεν αποκλείεται ορισμένα σημεία του μνημονίου να αλλάξουν. Ωστόσο, αυτά είναι όσα γνωρίζουμε μέχρι στιγμής για την πιθανή συμφωνία που θα μπορούσε να οδηγήσει στο τέλος του πολέμου.

Τι θα μπορούσε να περιλαμβάνει η συμφωνία ΗΠΑ – Ιράν;

Η συμφωνία φέρεται να προβλέπει παράταση της εκεχειρίας για 60 ημέρες. Κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου, θα ανοίξου ξανά τα Στενά του Ορμούζ, το Ιράν θα μπορεί να εξάγει ελεύθερα πετρέλαιο και θα διεξαχθούν συνομιλίες για τον περιορισμό του πυρηνικού προγράμματος της χώρας, σύμφωνα με αμερικανό αξιωματούχο που επικαλείται το Axios.

Η Τεχεράνη αναμένεται επίσης να συμφωνήσει στην απομάκρυνση των ναρκών που έχει τοποθετήσει στα Στενά και στη μη επιβολή τελών διέλευσης στα πλοία. Σε αντάλλαγμα, οι ΗΠΑ θα άρουν τον αποκλεισμό των ιρανικών λιμανιών, ο οποίος ισχύει από τις 13 Απριλίου.

Ο αμερικανός ΥΠΕΞ, Μάρκο Ρούμπιο, δήλωσε την Κυριακή ότι η συμφωνία θα μπορούσε να οδηγήσει σε «εντελώς ανοιχτά» Στενά του Ορμούζ, «χωρίς τέλη», εφόσον επιτευχθεί. Παράλληλα, ιρανικά μέσα ενημέρωσης ανέφεραν ότι τα Στενά θα παραμείνουν υπό ιρανικό έλεγχο. Η συμφωνία φέρεται επίσης να προβλέπει το «ξεπάγωμα» ορισμένων ιρανικών περιουσιακών στοιχείων που βρίσκονται σε τράπεζες εκτός Ιράν.

Επιπλέον, οι εχθροπραξίες αναμένεται να σταματήσουν σε όλα τα μέτωπα, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που αφορούν το Ισραήλ και τον Λίβανο.

Τι πιθανότατα δεν θα συμπεριληφθεί;

Ανώτερη ιρανική πηγή επεσήμανε στο Reuters την Κυριακή, ότι η Τεχεράνη δεν έχει συμφωνήσει να παραδώσει τα αποθέματά της σε υψηλά εμπλουτισμένο ουράνιο (HEU). Σύμφωνα με την ίδια πηγή, το πυρηνικό ζήτημα του Ιράν δεν αποτέλεσε μέρος της προκαταρκτικής συμφωνίας με τις ΗΠΑ.

Ωστόσο από την άλλη πλευρά, οι New York Times, επικαλούμενοι δύο αμερικανούς αξιωματούχους, ανέφεραν ότι η Τεχεράνη είχε εκφράσει πρόθεση να παραδώσει τα αποθέματά της. Ακόμη και στην περίπτωση που το Ιράν συμφωνήσει να παραδώσει μέρος των αποθεμάτων HEU, δεν έχει διευκρινιστεί πώς θα εφαρμοστεί πρακτικά μια τέτοια διαδικασία.

Ελάχιστες αναφορές έχουν γίνει επίσης στο πρόγραμμα βαλλιστικών πυραύλων του Ιράν, ή στον περιορισμό της στήριξης προς περιφερειακούς συμμάχους του, όπως η Χεζμπολάχ στον Λίβανο και οι Χούθι στην Υεμένη.