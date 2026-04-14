Ένα νέο βιβλίο φέρνει στο φως της δημοσιότητας τις εμπιστευτικές εξομολογήσεις της βασίλισσας Ελισάβετ στον Μπαράκ Ομπάμα.

Στο «The Queen and Her Presidents: The Hidden Hand That Shaped History» της Σούζαν Πέιτζ αποκαλύπτεται μια μονάρχης που «πάγωσε» με τον χειρισμό του Brexit από τον Ντέιβιντ Κάμερον και έμεινε άναυδη από την πολιτική άνοδο του Ντόναλντ Τραμπ.

Η βασίλισσα ήταν απογοητευμένη από τους χειρισμούς του Κάμερον και είχε εκμυστηρευτεί στον Μπαράκ Ομπάμα τις ανησυχίες της για την προκήρυξη δημοψηφίσματος. Η αείμνηστη βασίλισσα, η οποία ως μονάρχης δεν μπορούσε να πάρει δημόσια θέση, φέρεται να έκανε γνωστές τις απόψεις της στον Αμερικανό πρόεδρο κατά τη διάρκεια γεύματος στο Κάστρο του Ουίνδσορ τον Απρίλιο του 2016.

Ο Ομπάμα δήλωσε στην συγγραφέα πως η Ελισάβετ δεν πίστευε ότι μια τόσο κρίσιμη απόφαση, όπως η αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου από την ΕΕ, «έπρεπε να κριθεί μέσω δημοψηφίσματος».

Μια σπάνια βασιλική κριτική

Η Πέιτζ αναφέρει ότι το γεύμα, που πραγματοποιήθηκε δύο μήνες αφότου ο Κάμερον προκήρυξε το δημοψήφισμα, αποτέλεσε μια «πολύ σπάνια βασιλική κριτική προς πρωθυπουργό, είτε δημόσια είτε ιδιωτικά».

Περιγράφοντας τη συνομιλία, ο Ομπάμα είπε: «Είπε, ουσιαστικά: “Είναι δύσκολο να καταλάβει κανείς γιατί ένας πρωθυπουργός, που υποτίθεται πως κατανοεί την πολιτική, θα έθετε σε δημόσιο δημοψήφισμα ένα τόσο σημαντικό ζήτημα χωρίς να γνωρίζει ποιο θα είναι το αποτέλεσμα”».

Παρά τις φήμες που κυκλοφορούσαν τότε ότι η Βασίλισσα υποστήριζε το Brexit -κάτι που το Παλάτι διέψευδε κατηγορηματικά- η Πέιτζ γράφει πως «στην κορύφωση του θορύβου, εκείνη είχε εκφράσει τις πραγματικές της απόψεις στον Ομπάμα».

Η «αμηχανία» για τον Ντόναλντ Τραμπ

Η Πέιτζ, διευθύντρια του γραφείου της USA Today στην Ουάσινγκτον, ισχυρίζεται επίσης ότι η Βασίλισσα ήταν «εμβρόντητη» από την άνοδο του Ντόναλντ Τραμπ σύμφωνα με τους «The Times».

Συζήτησε το θέμα με τον Ομπάμα στην ίδια επίσκεψη, τρεις μήνες πριν ο Τραμπ κερδίσει το χρίσμα των Ρεπουμπλικανών. «Γιατί αυτό το άτομο βρίσκεται τόσο κοντά στο να διοικήσει τη χώρα σας;» φέρεται να ρώτησε τον Ομπάμα.

Το βιβλίο, για το οποίο η Πέιτζ πήρε συνεντεύξεις από τέσσερις προέδρους και τρεις πρωθυπουργούς, ιχνηλατεί τις σχέσεις της Ελισάβετ με 13 προέδρους των ΗΠΑ, από τον Χάρι Τρούμαν μέχρι τον Τραμπ.

Διπλωματία στο παρασκήνιο και «ειδική σχέση»

Μέσα από συνομιλίες με τους Ομπάμα, Τραμπ, Μπάιντεν και Κλίντον, το βιβλίο αποκαλύπτει τη διπλωματία που διαμόρφωσε την «ειδική σχέση» μεταξύ Ηνωμένου Βασιλείου και ΗΠΑ. Σημειώνεται πως η σχέση αυτή έχει δοκιμαστεί πρόσφατα λόγω του πολέμου με το Ιράν, με τον Σερ Κιρ Στάρμερ να αρνείται την άμεση εμπλοκή στον πόλεμο στη Μέση Ανατολή ή τη συνδρομή για το άνοιγμα των Στενών του Ορμούζ.

Ο Τραμπ, ο οποίος συνάντησε τη Βασίλισσα το 2018 και το 2019, αναμένεται να συναντηθεί με τον Βασιλιά Κάρολο αυτόν τον μήνα στις ΗΠΑ, στο πλαίσιο των εορτασμών για την 250ή επέτειο της χώρας.

Το βιβλίο της Πέιτζ, που κυκλοφορεί στις 23 Απριλίου, περιλαμβάνει επίσης ισχυρισμούς ότι η Βασίλισσα έμεινε «άναυδη» από την κριτική του Χάρι και της Μέγκαν προς τη βασιλική οικογένεια, καθώς και τις απόψεις της για τον Μπενιαμίν Νετανιάχου.