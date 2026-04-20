Ανταπόκριση Λονδίνο

Δημήτρης Μαυροκεφαλίδης

Το φως πάνω από το Λονδίνο ήταν βαρύ, σχεδόν σιωπηλό, καθώς το αεροσκάφος ακινητοποιούνταν στον διάδρομο.

Μια νεαρή γυναίκα, ντυμένη στα μαύρα, κατέβαινε αργά τα σκαλιά. Είχε φύγει πριγκίπισσα και επέστρεφε βασίλισσα.

Μόλις λίγες ώρες πριν, είχε μάθει ότι ο πατέρας της, βασιλιάς Γεώργιος ΣΤ΄, είχε πεθάνει αιφνιδίως – χωρίς να προλάβει να τον αποχαιρετήσει.

Στα 25 της χρόνια, η Ελισάβετ στεκόταν αντιμέτωπη όχι μόνο με την απώλεια, αλλά και με το βάρος της ιστορίας.

Στο έδαφος την περίμενε ο Ουίνστον Τσόρτσιλ και η κυβέρνησή του.

Εκείνη, με απόλυτο αυτοέλεγχο, χαιρέτησε έναν προς έναν τους παρευρισκόμενους. Το χαμόγελό της ήταν διακριτικό, σχεδόν προστατευτικό.

Ήταν η πρώτη της εμφάνιση ως μονάρχης – μια στιγμή μετάβασης που έμοιαζε να έχει προβλεφθεί από τη μοίρα.

Από τη «Λίλιμπετ» στη σιωπηλή δύναμη

Η παιδική ηλικία της «Λίλιμπετ» είχε τελειώσει πολύ πριν από εκείνη τη μέρα. Από το 1936, όταν έγινε διάδοχος, η ζωή της είχε πάρει αμετάκλητη πορεία.

Σε ηλικία 14 ετών μίλησε στο ραδιόφωνο σε παιδιά του πολέμου. Το 1945 υπηρέτησε στον στρατό, το πρώτο μέλος της βρετανικής βασιλικής οικογένειας που το έκανε. Δεν προσαρμόστηκε απλώς στο καθήκον – το έκανε δικό της.

Ένας αιώνας που φέρει το αποτύπωμά της

Στις 21 Απριλίου 2026, το Ηνωμένο Βασίλειο τιμά τα 100 χρόνια από τη γέννησή της. Για γενιές ανθρώπων, υπήρξε πάντα εκεί.

«Για κάποιον που σήμερα πλησιάζει τα 100 δεν υπάρχει κάποιος άλλος πριν από εκείνη. Για όλη τους τη ζωή ήταν εκεί, αναπόσπαστο κομμάτι της ιστορίας και της μοναρχίας, λες και αν ήταν μία κλωστή που την τραβούσε κανείς όλο το οικοδόμημα θα κατέρρεε αιφνίδια.» λένε στο Β άνθρωποι που εργάστηκαν για δεκαετίες στο πλευρό της.

«Μια βασιλεία που καθόρισε τον σύγχρονο κόσμο»

Ο βασιλικός σχολιαστής Richard Fitzwilliams λέει στο Β: «Η βασιλεία της βασίλισσας Ελισάβετ είναι πιθανό να θεωρηθεί από τους ιστορικούς ως μοναδικά επιδραστική.

«Βρέθηκε στο επίκεντρο πρωτοφανών αλλαγών: η Βρετανία απομακρύνθηκε από την αυτοκρατορία της, εντάχθηκε για ένα διάστημα στην Ευρωπαϊκή Ένωση και μετατράπηκε σε μια πολυπολιτισμική κοινωνία.

«Έγινε μια παγκόσμια εμβληματική μορφή, εκτελώντας τα καθήκοντά της με υποδειγματικό τρόπο. Η ζωή της ήταν αφιερωμένη στην υπηρεσία, με καθοριστική στήριξη από τον Δούκα του Εδιμβούργου.

«Σε έναν βαθμό, ενσάρκωσε την ίδια τη Βρετανία, ενώ καλλιέργησε την Κοινοπολιτεία με μοναδική δεξιοτεχνία.

«Τα ταξίδια της στο εξωτερικό, ιδιαίτερα η επίσκεψή της στην Ιρλανδία, ανέδειξαν ιδανικά τη “ήπια ισχύ” της χώρας. Οι αγάπες της, όπως οι ιπποδρομίες και τα corgi της, έγιναν θρυλικές. Και ίσως καμία άλλη αρχηγός κράτους δεν θα μπορούσε να εμφανιστεί στους Ολυμπιακούς Αγώνες με τον James Bond ή να πιει τσάι με τον Paddington, κερδίζοντας τόσο αυθόρμητα την αγάπη του κοινού.»

Η ανθρώπινη πλευρά – Μια αφήγηση σε 100 ιστορίες

Η Michelle Morgan μιλά στο ΒΗΜΑ

Η συγγραφέας Michelle Morgan, με αφορμή το βιβλίο της The Queen: 100 Years, 100 Stories, το οποίο κυκλοφόρησε πριν από λίγες ημέρες, φωτίζει πλευρές της ζωής της βασίλισσας που σπάνια βρίσκουν θέση στις επίσημες βιογραφίες.

Αναφερόμενη στον τρόπο με τον οποίο θα ήθελε να τη θυμούνται, σημειώνει:

«Πιστεύω ότι η Βασίλισσα θα περίμενε να τη θυμούνται μέσα από τα σύμβολα της μοναρχίας, όπως τα κοσμήματα του Στέμματος, γιατί έτσι την αντιλαμβανόταν ο κόσμος όσο ζούσε. Ήταν μια πολύ ιδιωτική γυναίκα και θεωρώ πως δεν θα ένιωθε άνετα αν η μνήμη της επικεντρωνόταν στην προσωπική της ζωή. Θα ήταν μάλλον ικανοποιημένη αν κρατούσαμε περισσότερο ζωντανό το έργο της.»

Η έρευνά της ξεκίνησε από τα μεγάλα, καθοριστικά γεγονότα της ζωής της Ελισάβετ, αλλά πολύ γρήγορα την οδήγησε σε απρόσμενα μονοπάτια:«Ξεκίνησα με μια λίστα από τα βασικά γεγονότα – τη γέννηση, τον αρραβώνα, τους λόγους, τον γάμο, τη στέψη. Καθώς όμως έγραφα, μέσα από τα αρχεία των εφημερίδων άρχισαν να εμφανίζονται μικρές, σχεδόν ξεχασμένες ιστορίες. Για παράδειγμα, όταν ερευνούσα τη γέννηση του πρίγκιπα Εδουάρδου, βρήκα ένα άρθρο για την κλοπή παιδικών φωτογραφιών από το Παλάτι του Μπάκιγχαμ. Αυτό με τράβηξε τόσο, που εξελίχθηκε σε μια αυτόνομη ιστορία. Ήταν μια συναρπαστική διαδικασία – ποτέ δεν ήξερα ποια ξεχασμένη αφήγηση θα αποκαλυφθεί στη συνέχεια.»

Η ανθρώπινη πράξη για μια γυναίκα από τη Μάλτα

Από αυτό το μωσαϊκό ιστοριών, εκείνες που ξεχώρισαν για την ίδια ήταν οι πιο απλές – και ίσως οι πιο ανθρώπινες: «Οι ιστορίες που με εξέπληξαν και με συγκίνησαν περισσότερο ήταν εκείνες που έδειχναν την καλοσύνη της προς αγνώστους. Μια νεαρή γυναίκα, της οποίας ο σύζυγος είχε σκοτωθεί στη Μάλτα, της έγραψε ζητώντας, αν ήταν δυνατόν, κατα τη διάρκεια της επίσκεψης της στη Μαλτα, να τοποθετηθούν λουλούδια στον τάφο του. Η πριγκίπισσα Ελισάβετ όχι μόνο το έκανε, αλλά φρόντισε να σταλούν και φωτογραφίες στη γυναίκα. Ήταν μια μικρή, αλλά βαθιά ανθρώπινη πράξη – από αυτές που μένουν για πάντα. Ταυτόχρονα, η Βασίλισσα είχε και έντονο χιούμορ. Συχνά αστειευόταν στις δημόσιες εμφανίσεις της και ήθελα πολύ να αναδείξω και αυτή την πλευρά της.»

Η επιλογή των ιστοριών δεν υπάκουε σε αυστηρούς κανόνες, αλλά σε ένα ένστικτο αφήγησης: «Οτιδήποτε μου φαινόταν ενδιαφέρον, ασυνήθιστο, εμπνευσμένο ή αστείο, έμπαινε στο βιβλίο. Αν ένα γεγονός είχε έντονο δράμα ή χιούμορ, το κρατούσα. Υπάρχει, για παράδειγμα, μια επίσκεψη στη Σκωτία γεμάτη παράπονα και παιδιά που έκλαιγαν – μου άρεσε η ιδέα να δείξω ότι δεν απολάμβαναν όλοι τη συνάντηση με τη Βασίλισσα. Κάθε ιστορία που είχε ζωντάνια είχε θέση.»

Παράλληλα, ήταν σαφής ως προς τα όρια της προσέγγισής της:

«Δεν ήθελα να προσποιηθώ ότι γνωρίζω τις πιο εσωτερικές της σκέψεις. Ήθελα όμως να αναδείξω την ανθρώπινη πλευρά της – μέσα από τις μαρτυρίες όσων τη συνάντησαν, τα λόγια της και την καλοσύνη που έδειχνε.»

Αναζητώντας τις στιγμές που αποτυπώνουν καλύτερα τον χαρακτήρα της, η Morgan στρέφεται στις πιο αυθόρμητες εκφάνσεις της προσωπικότητάς της:

«Θα έλεγα πως ξεχωρίζουν οι στιγμές με τα ζώα της, ιδιαίτερα με τα σκυλιά της, αλλά και εκείνες όπου διασκεδάζει τον κόσμο. Η Βασίλισσα αγαπούσε την υποκριτική από νεαρή ηλικία και συμμετείχε σε παραστάσεις στο Windsor. Αργότερα, είδαμε αυτή την πλευρά της ξανά – με τον James Bond ή τον Paddington. Αυτές οι στιγμές δείχνουν το παιχνιδιάρικο στοιχείο της.»

H συναντηση με τη Μέριλιν Μονρόε

Ακόμη και οι συναντήσεις της με άλλες εμβληματικές μορφές αποκαλύπτουν πτυχές της προσωπικότητάς της: «Η συνάντησή της με τη Marilyn Monroe δείχνει ότι, παρόλο που ήταν η πιο διάσημη γυναίκα στον κόσμο, μπορούσε να νιώσει περιέργεια για μια εξίσου διάσημη προσωπικότητα. Μετά τη συνάντηση είπε σε μια φίλη της ότι τη λυπήθηκε, γιατί είχε γλείψει όλο το κραγιόν της – μια παρατήρηση με χιούμορ αλλά και οξυδέρκεια.»

Η ίδια βλέπει την εξέλιξη της Ελισάβετ ως ένα από τα πιο εντυπωσιακά στοιχεία της ζωής της: «Ήταν μια αξιοσημείωτη διαδρομή. Από μικρή είχε έντονη προσωπικότητα και της άρεσε να οργανώνει τα πάντα. Μεγαλώνοντας, μπορούσε να γίνει και λίγο επαναστατική, να απολαμβάνει τη ζωή. Ως βασίλισσα, όμως, έπρεπε να είναι στωική. Η οργανωτικότητά της τη βοήθησε πολύ – αλλά δεν έχασε ποτέ την αίσθηση του χιούμορ της.»

Μετά από αυτή τη βαθιά ενασχόληση, η προσωπική της σχέση με το θέμα άλλαξε:

«Πάντα αγαπούσα τη Βασίλισσα, αλλά μετά τη συγγραφή του βιβλίου με γοητεύει ακόμη περισσότερο. Είχε μια τόσο γεμάτη ζωή και νιώθω ευγνωμοσύνη που μπόρεσα να τη μελετήσω.»

Η κληρονομιά

Σε έναν κόσμο που άλλαζε διαρκώς, η Ελισάβετ Β΄ παρέμεινε σταθερή.

Όχι μέσα από μεγάλες δηλώσεις, αλλά μέσα από τη συνέπεια.

Και ίσως τελικά αυτό να είναι το πιο σπάνιο επίτευγμά της: Δεν υπήρξε απλώς μια βασίλισσα. Υπήρξε η Βασίλισσα.