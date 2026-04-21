Κατά τη διάρκεια της βασιλείας της που διήρκησε 70 χρόνια, η βασίλισσα Ελισάβετ έχρισε 15 πρωθυπουργούς, από τον Ουίνστον Τσώρτσιλ μέχρι τη Λιζ Τρας. Η συνάντηση με την τελευταία έμελλε να γραφτεί στην ιστορία, μιας και η χειραψία τους αποτέλεσε το επίσημο κύκνειο άσμα μιας βασίλισσας που έζησε σχεδόν όσο ένας ολόκληρος αιώνας.

Η βασίλισσα Ελισάβετ συναντήθηκε με τη Λιζ Τρας μόλις δύο ημέρες πριν από τον θάνατό της. Η βασίλισσα δέχθηκε σε ακρόαση την Τρας και της ζήτησε να σχηματίσει νέα κυβέρνηση. Είχε κερδίσει τη μάχη για την ηγεσία των Συντηρητικών και κλήθηκε να αντικαταστήσει τον Μπόρις Τζόνσον.

«Σπάζοντας» την παράδοση, η Τρας επισκέφθηκε το κάστρο Μπαλμόραλ στη Σκωτία για να τη συναντήσει. Ήταν η τελευταία συνταγματική ενέργεια της βασίλισσας.

Καθώς η 70ετής βασιλεία της πλησίαζε στο τέλος της, η Ελισάβετ ανέλαβε να καθοδηγήσει τη χώρα κατά τη μετάβαση από τον έναν πρωθυπουργό στον άλλο. Αφού δέχτηκε την παραίτηση του Μπόρις Τζόνσον στο Μπαλμόραλ, υποδέχτηκε τη Λιζ Τρας λίγο μετά το μεσημέρι της 6ης Σεπτεμβρίου 2022.

Η Τρας θα ήταν η 15η και τελευταία πρωθυπουργός της βασιλείας της.

Η βασίλισσα Ελισάβετ ήταν αδύναμη εκείνη την εποχή, αρκετά αδύναμη ώστε να παραβεί την παράδοση και να πραγματοποιήσει την αλλαγή πρωθυπουργών από το Μπαλμόραλ και όχι από το Παλάτι του Μπάκιγχαμ, αλλά ήταν αποφασισμένη να εκπληρώσει το καθήκον της με την αξιοπρέπεια που θεωρούσε ότι απαιτούσε η περίσταση. Χαμογελαστή μπροστά από το τζάκι, με το μπαστούνι στο χέρι, πόζαρε για μια φωτογραφία.

«Σηκώθηκε για να με υποδεχτεί», είπε η Τρας στον βασιλικό βιογράφο Ρόμπερτ Χάρντμαν για την επικείμενη βιογραφία της βασίλισσας Ελισάβετ Β΄.

«Ήταν προφανές ότι δεν αισθανόταν πολύ καλά σωματικά, αλλά μιλήσαμε για περίπου 20 λεπτά. Ήταν σε εγρήγορση. Θα έλεγα ότι ένιωθε ανακούφιση που το θέμα είχε τελικά επιλυθεί και ότι τώρα προχωρούσαμε μπροστά».

Εκείνο το βράδυ, ο Μπόρις Τζόνσον επέστρεψε στο Λονδίνο, όπου, σύμφωνα με πληροφορίες, είπε στους φίλους του πόσο αδύναμη φαινόταν η Ελισάβετ.

«Είπε ότι αυτό που τον στενοχωρούσε πραγματικά ήταν το γεγονός ότι δεν θα ήταν πια πρωθυπουργός για να αποχαιρετήσει τη βασίλισσα όπως της άξιζε», είπε ένας στενός σύμμαχος του Τζόνσον στον Χάρντμαν. «Απλώς είπε: “Φαινόταν τρομερά, τρομερά αδύναμη”».

Εν τω μεταξύ, η βασίλισσα Ελισάβετ διοργάνωνε μια δεξίωση με ποτά νωρίς το βράδυ μαζί με την κόρη της, πριγκίπισσα Άννα (βασιλική πριγκίπισσα), αναπολώντας τον εντυπωσιακό αριθμό πρωθυπουργών που είχαν ζητήσει τη συμβουλή της κατά τη διάρκεια της θητείας τους, μεταξύ των οποίων και ο σερ Ουίνστον Τσώρτσιλ.

Λέγεται ότι ήταν σε εξαιρετική διάθεση, αλλά αποφάσισε να δειπνήσει μόνη της εκείνο το βράδυ.

Την επόμενη μέρα, η βασίλισσα Ελισάβετ ανακοίνωσε ότι θα παρέμενε στο κρεβάτι – μια απόφαση ασυνήθιστη, ακόμη και στην τρίτη δεκαετία της ζωής της.

Κλήθηκε ο τοπικός γιατρός, Ντάγκλας Γκλας, και η προγραμματισμένη τηλεδιάσκεψη της βασίλισσας με τη συνεδρίαση του Μυστικού Συμβουλίου εκείνο το βράδυ ακυρώθηκε κατόπιν «ιατρικής συμβουλής».

Η πριγκίπισσα Άννα ενημέρωσε τον τότε πρίγκιπα Κάρολο για την κατάσταση, ο οποίος πέταξε στο Μπαλμόραλ με ελικόπτερο μαζί με τη σύζυγό του, Καμίλα, το επόμενο πρωί. Για να αποφύγει τους δημοσιογράφους και τους φωτογράφους, το ζευγάρι προσγειώθηκε στο Μπίρκχαλ και οδήγησε μέχρι το κάστρο με ένα Land Rover.

Λίγο μετά το μεσημέρι της 8ης Σεπτεμβρίου, το Παλάτι του Μπάκιγχαμ εξέδωσε ανακοίνωση με την οποία ενημέρωνε το κοινό ότι η βασίλισσα βρισκόταν «υπό ιατρική παρακολούθηση» και παρέμενε «σε καλή κατάσταση στο Μπαλμόραλ».

Η κατάσταση δεν απαιτούσε επείγουσα παρέμβαση και ο Κάρολος με την Καμίλα αποφάσισαν να απομακρυνθούν από το πλευρό της για να της επιτρέψουν να ξεκουραστεί.

Η μονάρχης ήταν συνεχώς περιτριγυρισμένη από τους αγαπημένους της, συμπεριλαμβανομένης της προσωπικής της βοηθού, Άντζελας Κέλι, και του αιδεσιμότατου Κένεθ Μακένζι, ο οποίος διάβαζε στη βασίλισσα Ελισάβετ αποσπάσματα από τη Βίβλο.

Λίγο μετά τις 3 το απόγευμα, η 96χρονη Ελισάβετ σταμάτησε να αναπνέει. Η Άννα, η οποία ήταν το μοναδικό μέλος της βασιλικής οικογένειας που δεν απομακρύνθηκε λεπτό από το πλευρό της, τηλεφώνησε στον Κάρολο για να του πει να επιστρέψει το συντομότερο δυνατό.

Όπως αναφέρει ο Χάρντμαν, ήταν στη South Deeside Road που ο Κάρολος ενημερώθηκε ότι η μητέρα του είχε πεθάνει. Ο ιδιωτικός γραμματέας της βασίλισσας Ελισάβετ, ο Σερ Έντουαρντ Γιανγκ, επικοινώνησε με τον Κάρολο, αποκαλώντας τον για πρώτη φορά «Μεγαλειότατε».

Ο Σερ Έντουαρντ έγραψε ένα χειρόγραφο σημείωμα για να συνοψίσει τα ιστορικά γεγονότα εκείνου του απογεύματος, ως παρηγοριά για τους αγαπημένους της βασίλισσας.

Έγραφε: «Ο Ντούγκι (Γκλας) έφτασε στις 3.25. Πολύ ήρεμα. Στον ύπνο της. Έφυγε ήσυχα. Γηρατειά. Ο θάνατος πρέπει να δηλωθεί στη Σκωτία. Συμφωνώ, 3.10 μ.μ. Δεν θα είχε συνειδητοποιήσει τίποτα. Χωρίς πόνο».

