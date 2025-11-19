Ελεύθερος, με την επιβολή του περιοριστικού όρου της υποχρεωτικής εμφάνισης δύο φορές τον μήνα στο Αστυνομικό Τμήμα, αφέθηκε, μετά την απολογία του, ο τότε αστυνομικός φρουρός του Τμήματος Αγίων Αναργύρων, όταν το βράδυ της 1ης Απριλίου 2024 κατέφυγε εκεί ζητώντας βοήθεια η Κυριακή Γρίβα.

Ο κατηγορούμενος, που έχει αποταχθεί από το Σώμα για άλλη υπόθεση, φέρεται να ισχυρίστηκε στη δικαστική λειτουργό ότι δεν είχε αντιληφθεί τον πρώην σύντροφο της 28χρονης γυναίκας που της επιτέθηκε και της κατάφερε θανάσιμες μαχαιριές έξω από το Τμήμα.

Ο φρουρός, που βρισκόταν στο κουβούκλιο όταν δολοφονήθηκε η Κυριακή, απολογήθηκε λέγοντας στην Ανακρίτρια ότι αντιλήφθηκε τι συνέβαινε όταν άκουσε τις φωνές της 28χρονης και αμέσως βγήκε έξω.

Ελεύθερος και ο τηλεφωνητής του «100»

Νωρίτερα, σήμερα, αφέθηκε ελεύθερος, με τον ίδιο περιοριστικό όρο, ο τηλεφωνητής της Άμεσης Δράσης που είχε απαντήσει στην κλήση της Κυριακής πως “τα περιπολικά δεν είναι ταξί κυρία μου”, ενώ πριν λίγες ημέρες απολογήθηκε και είχε την ίδια ποινική μεταχείριση η τότε Αξιωματικός Υπηρεσίας του Τμήματος Αγίων Αναργύρων.

Ο κύκλος των απολογιών θα κλείσει τις επόμενες ημέρες οπότε θα κληθεί να απολογηθεί η επόπτρια αξιωματικός που βρισκόταν στο Τμήμα το βράδυ της δολοφονίας της Κυριακής Γρίβα. Και οι τέσσερις αστυνομικοί ελέγχονται για το κακούργημα της θανατηφόρα έκθεσης από υπόχρεο πρόσωπο δια παραλείψεως.

«Νιώθουμε εν μέρει δικαιωμένοι»

Στην πρώην Σχολή Ευελπίδων βρέθηκε σήμερα η δικηγόρος του πατέρα και της αδελφής της αδικοχαμένης Κυριακής Γρίβα, Ελένη Μαζαράκη, με αφορμή τις απολογίες των αστυνομικών που εμπλέκονται στην υπόθεση της δολοφονίας της.

​Η κα Μαζαράκη, σε δηλώσεις της μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας, εξέφρασε την ικανοποίηση της πλευράς των θυμάτων για την ταχύτητα με την οποία κινήθηκαν οι αρχές, καθώς και για την επιβολή περιοριστικών όρων στους κατηγορούμενους αστυνομικούς.

«Η πλευρά του πατέρα και της αδελφής της Κυριακής νιώθει εν μέρει δικαιωμένη, διότι πραγματικά όχι μόνο εισακούστηκαν τα αιτήματά μας τα οποία εκθέσαμε στη μηνυτήρια αναφορά, αλλά η υπόθεση που αφορούσε τους αστυνομικούς για τα δεδομένα της Ελλάδος κινήθηκε πάρα πολύ γρήγορα» δήλωσε χαρακτηριστικά η συνήγορος.

​Η ίδια πρόσθεσε πως ενάμιση χρόνο μετά το τραγικό συμβάν, «απολογούνται αυτοί οι άνθρωποι για τις εγκληματικές παραλείψεις τους που οδήγησαν στον θάνατο της Κυριακής».

Αναφερόμενη στους περιοριστικούς όρους που επιβλήθηκαν στους εμπλεκόμενους αστυνομικούς, η κα Μαζαράκη τόνισε: «Εν μέρει νιώθουμε δικαίωση, διότι όσοι μέχρι σήμερα έχουν απολογηθεί τους έχουν επιβληθεί περιοριστικοί όροι».

​Παράλληλα, εξέφρασε την εμπιστοσύνη της στη δικαιοσύνη για τη συνέχεια της υπόθεσης, ζητώντας την τιμωρία των υπευθύνων: «Αναμένουμε και το δικαστήριο, που ελπίζουμε και πιστεύουμε, γιατί έχουμε εμπιστοσύνη στους θεσμούς, ότι θα γίνει γρήγορα και το δικαστήριο, ότι αυτοί οι άνθρωποι θα τιμωρηθούν».

​Ωστόσο, η δικηγόρος επεσήμανε πως για την οικογένεια η απώλεια παραμένει οδυνηρή και αμετάκλητη: «Δεν μπορεί να υπάρξει πλήρης δικαίωση για ένα κορίτσι που έφυγε τόσο άδικα».