Ενώπιον των δικαστικών αρχών βρέθηκε ο αστυνομικός – τηλεφωνητής της Άμεσης Δράσης, ο οποίος είχε συνομιλήσει με την Κυριακή Γρίβα λίγα δευτερόλεπτα πριν τη δολοφονία της έξω από το Αστυνομικό Τμήμα Αγίων Αναργύρων, την 1η Απριλίου 2024.

Μετά την απολογία του, ανακριτής και εισαγγελέας αποφάσισαν να αφεθεί ελεύθερος με περιοριστικούς όρους. Ο συνήγορός του, Χρήστος Καραμανλής, σε δηλώσεις του έξω από τα δικαστήρια, αναφέρθηκε στην απόφαση και υπεραμύνθηκε των χειρισμών του εντολέως του, εστιάζοντας στην ποινική αξιολόγηση της φράσης «το περιπολικό δεν είναι ταξί».

«Μέτρο μη αναγκαίο»

Σχολιάζοντας την απόφαση των αρχών, ο κ. Καραμανλής ανέφερε: «Απολογηθήκαμε, εκθέσαμε τις απόψεις μας και με υπόμνημα και προφορικά ζωντανά με την απολογία στην κυρία Ανακρίτρια, τις έλαβε υπόψη ο κύριος Εισαγγελέας και εν τέλει αποφάσισαν να επιβάλουν τον περιοριστικό όρο της εμφάνισης δύο φορές το μήνα».

Ο ίδιος χαρακτήρισε τον όρο ως «μη αναγκαίο και υπέρμετρο για τη συμμετοχή που αποδίδεται στον εντολέα».

Η επίμαχη φράση και το κατηγορητήριο

Αναφερόμενος στη φράση «το περιπολικό δεν είναι ταξί» που είχε προκαλέσει θύελλα αντιδράσεων, ο δικηγόρος τόνισε πως δεν αποτέλεσε μέρος του κατηγορητηρίου.

«Το ‘περιπολικό δεν είναι ταξί’ δεν είναι κατηγορία και για του λόγου το αληθές δεν συμπεριλήφθηκε καν ούτε αναφορικά στο κατηγορητήριο και δεν ρωτήθηκε καν από την κυρία Ανακρίτρια και τον κύριο Εισαγγελέα» σημείωσε χαρακτηριστικά και πρόσθεσε: «Ήταν μια φράση, το έχουμε πει, το έχει αποδεχτεί ο άνθρωπος, άστοχη, αφελής όπως θέλετε περιγράψτε τη, αλλά δεν ενέχει ποινική απαξία ούτε μπορεί να συνδεθεί με οποιαδήποτε κατηγορία».

«Καμία αιτιώδης συνάφεια»

Ο κ. Καραμανλής υποστήριξε πως δεν υπάρχει σύνδεση μεταξύ των πράξεων του τηλεφωνητή και της τραγικής κατάληξης.

«Για όλες τις άλλες παραλείψεις που αναφέρονται στο κατηγορητήριο, σαφώς και δεν υπέπεσε σε αυτές, περαιτέρω δε δεν έχουν καμία αιτιώδη συνάφεια με το αδίκημα που κατηγορείται, το οποίο να το υπογραμμίσουμε είναι αυτό της έκθεσης και δεν έχει σχέση με την ανθρωποκτονία, γιατί ακούστηκαν και τέτοια» δήλωσε.

Παράλληλα, διευκρίνισε τη φύση της επικοινωνίας εκείνο το βράδυ: «Η ιδιότητά του ήταν τηλεφωνητής, δεν ήταν να προστατεύσει. Η συνομιλία αποτυπώνεται ακριβώς όπως έγινε εκείνη τη νύχτα. Η ίδια θέτει τον κίνδυνο από τον πρώην σύντροφό της στην οικία της και όχι στο τμήμα που βρισκόταν. Και όλη η στιχομυθία μεταξύ τους αφορά αυτό το γεγονός. Πώς να σταλεί περιπολικό στην οικία της. Όταν αντιλαμβάνεται η ίδια ότι ο δράστης δυστυχώς έχει έρθει εκεί που βρίσκεται, στο πιο ασφαλές μέρος μπροστά σε ένα αστυνομικό τμήμα, τότε το αντιλαμβάνεται και ο εντολέας μου και αμέσως στέλνει κατ’ απόλυτη προτεραιότητα την αναγγελία για να σταλεί περιπολικό».

Τέλος, ο δικηγόρος μετέφερε τη θέση του εντολέως του για το θύμα: «Σεβόμαστε πολύ τη μνήμη της άτυχης κοπέλας και τον πόνο των οικείων της, αλλά ο εντολέας μου εξαρχής έχει θέση και θα το θέτει πάντα… ότι δεν έχει καμία σχέση με οποιοδήποτε αδίκημα που συνέχεται με αυτές τις ανθρωποκτονίες».