Με μαζικές αποχωρήσεις στελεχών που προέρχονται από το χώρο της Κεντροαριστεράς βρίσκεται αντιμέτωπη η Μαρία Καρυστιανού στη Θεσσαλονίκη όπου ο προοδευτικός οργανωτικός «πυρήνας» υποστηρικτών της από το λεγόμενο «κίνημα των Τεμπών» έχει ουσιαστικά διαλυθεί τους τελευταίους δύο μήνες.

Σύμφωνα με πληροφορίες από την οργανωτική ομάδα της Θεσσαλονίκης των περίπου 80 ατόμων που συμμετείχαν το προηγούμενο διάστημα στις διαδικασίες για την πολιτική και ιδεολογική συγκρότηση του κόμματος της Μαρίας Καρυστιανού έχουν αποχωρήσει είτε σιωπηλά είτε με διαμαρτυρίες πάνω από 50 άτομα και δε συμμετέχουν πλέον σε καμία δραστηριότητα του υπό διαμόρφωση κόμματος.

Οι αποχωρήσαντες, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, προέρχονται κυρίως από τον χώρο του ΣΥΡΙΖΑ, το ΠΑΣΟΚ και την Πλεύση Ελευθερίας. Είναι χαρακτηριστικό ότι ανάμεσα σε αυτούς που αποχώρησαν βρίσκονται και πολιτικά στελέχη που όπως αναφέρουν είναι εκείνοι «που είχαν πιέσει τη Μαρία Καρυστιανού να ηγηθεί ενός νέου πολιτικού σχηματισμού» μετά τις μεγαλειώδεις συγκεντρώσεις και πορείες για την τραγωδία των Τεμπών.

Οι δυσαρεστημένοι πρώην υποστηρικτές της Μαρίας Καρυστιανού κάνουν λόγο για «ανύπαρκτες πολιτικές διαδικασίες, αυταρχικές συμπεριφορές και ακροδεξιές προσεγγίσεις του εκκολαπτόμενου κομματικού φορέα που δε συνάδει με τις αρχές και τις θέσεις των προοδευτικών ανθρώπων που στήριξαν όλο το προηγούμενο διάστημα το νέο πολιτικό εγχείρημα».

«Υπήρξε εργαλειοποίηση και… αχαριστία»

Πρόκειται για ανθρώπους που όπως λένε «βρέθηκαν στις πλατείες, στους δρόμους, στις διαδηλώσεις για τα Τέμπη» και πίστεψαν ότι «μέσα από κινηματικές διαδικασίες θα μπορούσε αυτή η πρωτοβουλία να μετεξελιχθεί σε ένα συγκροτημένο πολιτικό φορέα ο οποίος θα ήταν ικανός να καλύψει το κενό της αντιπολίτευσης και να απειλήσει την κυβερνητική παντοδυναμία».

Σύμφωνα με τις καταγγελίες όσων αποχώρησαν από το νέο πολιτικό σχηματισμό «οι οργανωτικές και πολιτικές διεργασίες εξελίσσονται με αδιαφάνεια και δεν έχουν καμία σχέση με διαδικασίες που οργανώνονται σε κινήματα βάσης όπως διατείνεται η κ. Καρυστιανού».

Μάλιστα κατηγορούν τη Μαρία Καρυστιανού για «εργαλειοποίηση του κινήματος των Τεμπών και αχαριστία προς όλους αυτούς τους εθελοντές, οι οποίοι με ανιδιοτέλεια στήριξαν από την αρχή το νέο αυτό πολιτικό εγχείρημα».

Η συγκεκριμένη ομάδα της Θεσσαλονίκης όλους τους προηγούμενους μήνες διοργάνωνε τηλεδιασκέψεις τοπικής και περιφερειακής εμβέλειας κυρίως για οργανωτικά αλλά και προγραμματικά ζητήματα και όπως αναφέρουν τα μέλη της πίστεψαν ότι συμμετέχουν ουσιαστικά στη διαμόρφωση του πλαισίου και των θέσεων αρχών του νέου κόμματος της Μαρίας Καρυστιανού.

«Αυταρχικές συμπεριφορές»

«Στο τέλος ρωτούσαμε ποιος διαμορφώνει τη διακήρυξη του νέου κόμματος και απάντηση δεν παίρναμε. Ρωτούσαμε ποιοι συμμετέχουν στη λεγόμενη «επιτροπή σοφών» και πάλι απάντηση δεν παίρναμε. Πρόκειται για αυταρχικές συμπεριφορές, οι οποίες δεν έχουν καμία σχέση με την οργανωτική λειτουργία και τη δομή κινημάτων βάσης. Τελικά αντιληφθήκαμε ότι πρόκειται για εργαλειοποίηση του «κινήματος των Τεμπών», όπως το ονομάζουμε εμείς, και αποχωρήσαμε. Οι περισσότεροι σιωπηλά και κάποιοι με διαμαρτυρίες. Πρόκειται για αχαριστία και απαξίωση της κ. Καρυστιανού απέναντι σε δεκάδες ανθρώπους που εθελοντικά και χωρίς ανιδιοτέλεια πίστεψαν και εργάστηκαν γι’ αυτό το νέο εγχείρημα» λέει χαρακτηριστικά πολιτικό στέλεχος που προέρχεται από το χώρο της Κεντροαριστεράς και αποχώρησε από το κόμμα της Μαρίας Καρυστιανού.

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες οι αποχωρήσαντες από το κόμμα της κ. Καρυστιανού εμφανίζονται ιδιαίτερα δυσαρεστημένοι όπως λένε και «από τις ακροδεξιές και υπερσυντηρητικές δημόσιες τοποθετήσεις που υιοθετούνται από το νέο πολιτικό φορέα», τις οποίες αποδίδουν εν μέρει στον καθοριστικό ρόλο που διαδραματίζει η δικηγόρος Μαρία Γρατσία.

«Ξεπερασμένοι οι διαχωρισμοί σε Δεξιά και Αριστερά»

Όπως έχει δηλώσει η Μαρία Καρυστιανού στο Βήμα ο νέος πολιτικός φορέας επιδιώκει να κινηθεί πέρα από τους «ξεπερασμένους διαχωρισμούς ανάμεσα σε Δεξιά και Αριστερά» και η στελέχωση του κινήματος αναμένεται να βασιστεί σε «ανθρώπους διαφορετικών διαδρομών», με ρητή δέσμευση για τον αποκλεισμό αναγνωρίσιμων στελεχών του υφιστάμενου πολιτικού συστήματος.

«Αυτό το κενό των παραδοσιακών πολιτικών στελεχών είναι η σωτηρία μας. Η μη συμμετοχή τους είναι το πλεονέκτημά μας» επισήμανε, απορρίπτοντας κάθε προσέγγιση από «επαγγελματίες της πολιτικής που έμαθαν να ελίσσονται, να κρύβονται πίσω από ασυλίες και να ανταλλάσσουν εξυπηρετήσεις».

Οι προγραμματικοί στόχοι του υπό διαμόρφωση κόμματος της Μαρίας Καρυστιανού, σύμφωνα με όσα έχουν δημοσιοποιηθεί, ιεραρχούνται σε έξι πυλώνες: την πλήρη κατάργηση της βουλευτικής ασυλίας, την ανεξαρτησία της Δικαιοσύνης, τη διασφάλιση της διάκρισης των εξουσιών, τον εκσυγχρονισμό των υποδομών, τη διαφάνεια στη διαχείριση του δημοσίου χρήματος και την απόλυτη κάθαρση στο κράτος δικαίου.