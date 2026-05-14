Στις 21 Μαΐου στο «Ολύμπιον» παρουσιάζει επίσημα τον νέο φορέα, μέσω του οποίου θα κατέλθει στον πολιτικό στίβο η Μαρία Καρυστιανού, όπως προανήγγειλε απόψε με ένα συμβολικό βίντεο και το σύνθημα «Μια Νέα Αρχή».

Η είδηση έγινε γνωστή μέσα από μια ανάρτηση στα social media που ήδη προκαλεί αίσθηση, σηματοδοτώντας την αλλαγή σελίδας για την ίδια.

Το συμβολικό βίντεο με τη χρήση Τεχνητής Νοημοσύνης

Η ανακοίνωση συνοδεύτηκε από ένα βίντεο που δημιουργήθηκε με τη βοήθεια της τεχνητής νοημοσύνης (AI). Σε αυτό, η Μαρία Καρυστιανού εμφανίζεται στην πλατεία Αριστοτέλους, μπροστά από το ιστορικό θέατρο «Ολύμπιον», να αφήνει από τα χέρια της ένα λευκό περιστέρι που κρατά στο ράμφος του έναν κλάδο ελαίας.

Στις 21 Μαΐου, όλοι μαζί με την Ελπίδα για μια Νέα Αρχή! pic.twitter.com/O9iLXt6ZGE — Maria Karystianou (@mkaristianou) May 14, 2026

Το οπτικό υλικό επενδύεται με τη λιτή αλλά σαφή φράση:

«Στις 21 Μαΐου, όλοι μαζί με την Ελπίδα για μια Νέα Αρχή!»

Ραντεβού στη Θεσσαλονίκη: Η επίσημη πρεμιέρα

Ο νέος πολιτικός φορέας είναι πλέον γεγονός και η Θεσσαλονίκη επελέγη ως η πόλη που θα φιλοξενήσει την επίσημη παρουσίασή του. Η εκδήλωση έχει προγραμματιστεί για την Πέμπτη 21 Μαΐου 2026, στις 18:30, στον κινηματογράφο «Ολύμπιον».

Αν και οι λεπτομέρειες για τις προγραμματικές θέσεις του κόμματος αναμένεται να αποσαφηνιστούν στην εκδήλωση της Θεσσαλονίκης, το όνομα του φορέα φαίνεται να συνδέεται άμεσα με τη λέξη «Ελπίδα».

Η κίνηση αυτή της Μαρίας Καρυστιανού αναμένεται να ανακατέψει την πολιτική τράπουλα, καθώς η ίδια αποτελεί πρόσωπο με υψηλό συμβολισμό και ευρεία κοινωνική απήχηση το τελευταίο διάστημα.