Η πανελλαδική πολιτική έρευνα της Opinion Poll για το Action 24, που πραγματοποιήθηκε από 27 έως 30 Απριλίου σε δείγμα 1.000 νοικοκυριών, καταγράφει σταθερό προβάδισμα της Νέας Δημοκρατίας με μικρές απώλειες, άνοδο του ΠαΣοΚ και ενισχυμένη ρευστότητα στο πολιτικό σκηνικό λόγω υψηλής «γκρίζας ζώνης» και προσδοκιών για νέα κόμματα.

Πτώση ΝΔ, άνοδος ΠαΣοΚ και ισχυρή παρουσία του «άλλου κόμματος»

Στην εκτίμηση ψήφου, η Νέα Δημοκρατία καταγράφει 31,2%, υποχωρώντας κατά 1,5 μονάδα σε σχέση με τον Μάρτιο. Το ΠαΣοΚ βρίσκεται στο 14,4%, αυξάνοντας τη δύναμή του κατά 1,2 μονάδες, ενώ η διαφορά μεταξύ των δύο κομμάτων διαμορφώνεται στις 16,8 μονάδες.

Στην τρίτη θέση βρίσκεται η Ελληνική Λύση με 9,4%, ενώ ακολουθεί η Πλεύση Ελευθερίας με 8,2%, σημειώνοντας πτώση. Το ΚΚΕ παραμένει σταθερό στο 7,8%. Ο ΣΥΡΙΖΑ υποχωρεί στο 4,3%, ισόπαλος με τη Φωνή Λογικής, ενώ χαμηλότερα κινούνται τα υπόλοιπα κόμματα.

Ιδιαίτερη σημασία έχει η καταγραφή του «άλλου κόμματος» στο 12,6%, αυξημένου από 8,8%, στοιχείο που αποδίδεται στη μετακίνηση ψηφοφόρων που αναμένουν την ίδρυση νέων πολιτικών σχηματισμών.

Newsletter Η ιστορική στήλη του Βήματος στο inbox σου Γίνε μέλος του καθημερινού newsletter που αποκαλύπτει όσα συμβαίνουν στο πολιτικό παρασκήνιο και απόκτησε πρόσβαση σε αποκλειστικό περιεχόμενο. ΕΓΓΡΑΦΗ

Στην πρόθεση ψήφου η ΝΔ συγκεντρώνει 25,5% και το ΠαΣοΚ 11,7%, ενώ το ποσοστό των αναποφάσιστων φτάνει το 18,4%. Συνολικά, η «γκρίζα ζώνη» ανέρχεται στο 21,5%.

Περισσότεροι από τους μισούς αναποφάσιστους (56%) κατανέμονται βάσει της δηλωμένης εγγύτητας τους προς κόμματα, ενώ το 18% δηλώνει πιθανή αποχή, γεγονός που επηρεάζει την τελική αποτύπωση των τάσεων.

Ακρίβεια και οικονομία κυριαρχούν στις ανησυχίες

Η ακρίβεια αναδεικνύεται ως το κυρίαρχο πρόβλημα για το 52,2% των πολιτών. Ακολουθούν η οικονομία και η ανάπτυξη (30,7%), η διαφθορά (18,1%) και ζητήματα δικαιοσύνης και κράτους δικαίου (15,6%).

Οι τιμές ενέργειας και καυσίμων απασχολούν το 14,7%, ενώ ο πόλεμος στο Ιράν καταγράφεται ως σημαντική ανησυχία για το 11,7%.

Έντονη ανησυχία για τις διεθνείς εξελίξεις και ανάγκη σταθερότητας

Το 76,8% των πολιτών δηλώνει ότι ανησυχεί το ίδιο ή περισσότερο για τις εξελίξεις γύρω από τον πόλεμο στο Ιράν. Το 78,2% θεωρεί ότι οι γεωστρατηγικές εξελίξεις καθιστούν αναγκαία τη διατήρηση σταθερότητας στη χώρα.

Διχασμένη αξιολόγηση για την κυβερνητική πολιτική

Η εξωτερική και αμυντική πολιτική της κυβέρνησης αξιολογείται θετικά από το 44,7%, ενώ το 52,9% εκφράζει αρνητική στάση.

Σχεδόν καθολική είναι η ανησυχία για νέο κύμα ακρίβειας, με το 92,3% να δηλώνει πολύ ή αρκετά ανήσυχο.

Για τα οικονομικά μέτρα, το 35,8% τα θεωρεί σε θετική κατεύθυνση (αλλά όχι επαρκή στο μεγαλύτερο μέρος), ενώ το 62,8% τα κρίνει ανεπαρκή ή χωρίς ουσιαστική αξία. Παράλληλα, το 62,9% εκτιμά ότι η κυβέρνηση δεν βελτιώνει αποτελεσματικά τα εισοδήματα.

Υπόθεση ΟΠΕΚΕΠΕ και αντίληψη για το ρουσφέτι

Σχετικά με τις νέες δικογραφίες για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, το 42,8% τις θεωρεί ένδειξη διαχρονικού ρουσφετιού, ενώ το 42,2% πιστεύει ότι το φαινόμενο εντάθηκε επί της σημερινής κυβέρνησης.

Το 43% αξιολογεί θετικά τα αντανακλαστικά του πρωθυπουργού για την άρση ασυλίας και τις παραιτήσεις, ενώ το 50,5% διαφωνεί.

Αρνητική αποτίμηση κυβέρνησης και χαμηλή ικανοποίηση από την αντιπολίτευση

Το 66,2% αξιολογεί αρνητικά τη συνολική θητεία της κυβέρνησης, έναντι 31,5% που εκφράζει θετική γνώμη.

Η αντιπολιτευτική τακτική του ΠΑΣΟΚ συγκεντρώνει χαμηλά ποσοστά ικανοποίησης (10,6%), ακόμη και μεταξύ των ψηφοφόρων του.

Καταλληλότητα πρωθυπουργού και εκλογικά σενάρια

Στην καταλληλότητα για πρωθυπουργός, προηγείται ο Κυριάκος Μητσοτάκης με 28,9%, με δεύτερο τον Αλέξη Τσίπρα. Ακολουθούν ο Κυριάκος Βελόπουλος, ο Νίκος Ανδρουλάκης και η Ζωή Κωνσταντοπούλου. Το 23,4% απαντά «κανένας».

Ως προς τον χρόνο εκλογών, το 39,3% προκρίνει την άνοιξη του 2027, το 28,4% άμεση προσφυγή στις κάλπες και το 24,6% το φθινόπωρο.

Το 50,7% δηλώνει ότι θα ψηφίσει με κριτήριο τη σταθερότητα και το 34,9% με διάθεση διαμαρτυρίας. Οι απόψεις για τον τύπο κυβέρνησης μοιράζονται σχεδόν ισόποσα μεταξύ αυτοδυναμίας και συνεργασιών.

Προσδοκίες για νέα κόμματα και δυναμική νέων σχηματισμών

Η μέτρηση καταγράφει αυξημένο ενδιαφέρον για νέα πολιτικά εγχειρήματα, το οποίο αποτυπώνεται τόσο στα ποσοστά της δυνητικής ψήφου όσο και στη διόγκωση της κατηγορίας «άλλο κόμμα». Η τελευταία φτάνει στο 12,6%, σημειώνοντας σημαντική άνοδο σε σχέση με τον Μάρτιο, στοιχείο που συνδέεται άμεσα με την προσμονή ίδρυσης νέων κομμάτων εντός του επόμενου διαστήματος.

Σε ό,τι αφορά το ενδεχόμενο δημιουργίας κόμματος από τον Αλέξη Τσίπρα, το 19,1% των ερωτηθέντων δηλώνει ότι θα το ψήφιζε «πολύ» ή «αρκετά» πιθανό. Το ποσοστό αυτό εμφανίζεται ενισχυμένο κατά 4,3 μονάδες σε σχέση με την προηγούμενη μέτρηση, ενώ παράλληλα μειώνεται κατά 5,5 μονάδες το ποσοστό όσων αποκλείουν κατηγορηματικά μια τέτοια επιλογή. Τα δεδομένα αυτά δείχνουν μετακίνηση τμήματος του εκλογικού σώματος προς μια στάση αναμονής, με ανοιχτό ενδεχόμενο επανασυσπείρωσης γύρω από έναν νέο φορέα.

Στην περίπτωση ενός κόμματος υπό τη Μαρία Καρυστιανού, η δυνητική εκλογική επιρροή διατηρείται στο 21,1%, σχεδόν αμετάβλητη σε σχέση με τον Μάρτιο. Η σταθεροποίηση αυτή ακολουθεί μια περίοδο υποχώρησης που είχε καταγραφεί νωρίτερα μέσα στο έτος, υποδηλώνοντας ότι η δυναμική του συγκεκριμένου εγχειρήματος παραμένει υπαρκτή αλλά χωρίς περαιτέρω ενίσχυση στο παρόν στάδιο.

Παράλληλα, στην έρευνα αποτυπώνεται και η πιθανή απήχηση ενός κόμματος υπό τον Αντώνη Σαμαρά, με το 9,1% να δηλώνει θετικά διακείμενο. Το ποσοστό εμφανίζει μικρή κάμψη σε σχέση με τον Μάρτιο, παραμένοντας ωστόσο ως διακριτή δεξαμενή επιρροής εντός του ευρύτερου πολιτικού χώρου.