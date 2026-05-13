Πάνω από 20 γιατροί έχουν πέσει πάνω στο 17χρονο κορίτσι που κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες έπεσε στο κενό μαζί με τη συνομήλικη φίλη της από την ταράτσα πολυκατοικίας στην Ηλιούπολη.

Η φίλη της δεν τα κατάφερε, ενώ εκείνη δίνει μάχη για να κρατηθεί στη ζωή διασωληνωμένη στο ΚΑΤ.

«Είμαστε συγκλονισμένοι» λέει καθηγητής των 17χρονων

Στο σχολείο των δύο μαθητριών κυριαρχεί η οδύνη και το σοκ, με ψυχολόγους και κοινωνικούς λειτουργούς να έχουν επιστρατευτεί για να στηρίξουν τους συμμαθητές των κοριτσιών που αφήνουν λευκά λουλούδια στο θρανίο της 17χρονης.

«Είμαστε συγκλονισμένοι. Περισσότερο δε γίνεται. Έχουμε ήδη επικοινωνήσει με όλες τις αρχές, με τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση. Έχει ειδοποιηθεί το υπουργείο, έχουμε κάνει όλες τις απαραίτητες ενέργειες. Πρέπει να δούμε και τι δεν πρέπει να κάνουμε, όχι μόνο τι θα κάνουμε. Δηλαδή όλο αυτό το πράγμα που λέγεται διαχείριση του περιστατικού και διαχείριση του πένθους που υπάρχει στο σχολείο», λέει καθηγητής τους.

Συγκλονισμένος και ο ίδιος από την τραγική απώλεια και τη μεγάλη μάχη που δίνει η δεύτερη μαθήτρια του, ο καθηγητής λέει πως τίποτα δεν προϊδέαζε το τι θα επακολουθήσει.

«Πολύ καλά παιδιά. Πάρα πολύ καλά παιδιά. Και μέχρι χθες το μεσημέρι ήμασταν μαζί. Τους έκανα αστεία, τους μιλούσα, τους συμβούλευα. Τους είχα συνοδεύσει σε εκδρομή στην Κρήτη. Στο σχολείο μέσα ήταν πολύ ήσυχη και ομαλή η συμπεριφορά της. Ήταν χαμογελαστή και ευγενέστατη όταν σου μιλούσε. Συμμετείχε όταν το ζητούσες».

Στο ερώτημα αν υπήρχε κάποιο σημάδι και αν είχε αντιληφθεί κάτι περίεργο στη συμπεριφορά τους, ο εκπαιδευτικός θα απαντήσει:

«Είμαι 40 χρόνια στο ίδιο σχολείο, το ξέρω καλύτερα από το σπίτι μου. Δεν έχω τίποτα, αλλιώς θα είχαμε επέμβει ακαριαία. Ήταν στην ίδια τάξη, κάνανε παρέα. Προχτές στο μάθημα, γέλαγαν μεταξύ τους, έκαναν αστεία.

»Κάνανε παρέα και με άλλα παιδιά. Σας λέω, χτες ήμασταν μαζί και κάναμε πλάκα. Δεν προδίκαζες δηλαδή τίποτα ό,τι είχαν στο μυαλό τους. Ήταν χαμογελαστά τα παιδάκια. Είναι τρελό αυτό το πράγμα, δεν το χωράει το μυαλό μου».

Στο «μικροσκόπιο» τα κινητά των 17χρονων

Στη γειτονιά επικρατεί παγωμάρα, με τα λευκά λουλούδια στην πόρτα να μαρτυρούν την ασύλληπτη τραγωδία που συντελέστηκε το μεσημέρι της Τρίτης.

Οι αστυνομικοί έχουν ξεκινήσει την έρευνα στα σπίτια των κοριτσιών, ενώ ιδιαίτερη βαρύτητα δίνεται και στα κινητά τους τηλέφωνα.

Τριήμερο πένθος κήρυξε η Ηλιούπολη

Η Ηλιούπολη κήρυξε τριήμερο πένθος μετά την τραγωδία με τις 17χρονες.

Στην ανακοίνωση αναφέρεται:

«Ο Δήμαρχος Ηλιούπολης κηρύσσει τριήμερο δημοτικό πένθος από σήμερα, Τετάρτη 13 Μαΐου 2026, έως και την Παρασκευή 15 Μαΐου 2026, εκφράζοντας τη βαθιά θλίψη της δημοτικής αρχής και της τοπικής κοινωνίας ως ελάχιστη ένδειξη τιμής, σεβασμού και συμπαράστασης για τον πρόωρο θάνατο της 17χρονης συμπολίτισσάς μας.

Κατά τη διάρκεια του τοπικού πένθους:

Οι σημαίες στα δημοτικά καταστήματα και στα κτίρια του Δήμου θα κυματίζουν μεσίστιες.

Αναβάλλονται όλες οι εορταστικές, πολιτιστικές και ψυχαγωγικές εκδηλώσεις του Δήμου.

Οι δημοτικές υπηρεσίες καλούνται να τηρήσουν ενός λεπτού σιγή.»

Αυξάνονται οι αυτοκτονίες εφήβων στην Ελλάδα

Τα διαθέσιμα δεδομένα του Παρατηρητηρίου Αυτοκτονιών της ΚΛΙΜΑΚΑ καταγράφουν διαχρονικά περιστατικά αυτοκτονιών σε πολύ μικρές ηλικίες. Ιδιαίτερη ανησυχία προκαλεί το γεγονός ότι ήδη μέσα στους πρώτους μήνες του 2026 καταγράφεται αύξηση στις ηλικίες 15-19 ετών, γεγονός που αναδεικνύει την ανάγκη ενίσχυσης των μηχανισμών πρόληψης, έγκαιρης παρέμβασης και υποστήριξης της ψυχικής υγείας παιδιών και εφήβων.

Σύμφωνα με τα στατιστικά στοιχεία για την περίοδο 2022-2026:

Το 2022, αυτοκτόνησαν 4 παιδιά ηλικίας 12-14 ετών και 7 παιδιά ηλικίας 15-19 ετών.

Το 2023, αυτοκτόνησε 1 παιδί ηλικίας 12-14 ετών και 9 παιδιά ηλικίας 15-19 ετών.

Το 2024, αυτοκτόνησαν 3 παιδιά ηλικίας 12-14 ετών και 7 παιδιά ηλικίας 15-19 ετών.

Το 2025, αυτοκτόνησε 1 παιδί ηλικίας 12-14 ετών και 6 παιδιά ηλικίας 15-19 ετών και

το 2026 αυτοκτόνησε 1 παιδί ηλικίας 12-14 ετών και 8 παιδιά ηλικίας 15-19 ετών.

Όπως επισημαίνει η «ΚΛΙΜΑΚΑ», η αυτοκτονικότητα δεν αποτελεί ένα αιφνίδιο ή μονοπαραγοντικό γεγονός, αλλά μια πολυπαραγοντική και δυναμική διαδικασία με σημαντικές γενετικές συνιστώσες. Ιδιαίτερα στην εφηβεία, η ψυχική δυσφορία συχνά δεν εκφράζεται με τρόπο άμεσα αναγνωρίσιμο από το περιβάλλον, ενώ η αίσθηση αδιεξόδου, η συναισθηματική απορρύθμιση, η απομόνωση και η δυσκολία διαχείρισης επώδυνων εμπειριών μπορεί να παραμένουν αόρατες μέχρι την εκδήλωση μιας κρίσιμης κατάστασης που θα κινητοποιήσει την ευαλωτότητά τους».

Υπογραμμίζει ότι στη συγκεκριμένη περίπτωση «δεν μπορούμε να γνωρίζουμε τι ακριβώς συνέβη, ούτε να προχωρούμε σε αυθαίρετα συμπεράσματα χωρίς ολοκληρωμένη επιστημονική διερεύνηση. Αυτό που είναι βέβαιο είναι ότι τέτοιες περιπτώσεις αναδεικνύουν την ανάγκη έγκαιρης επαγγελματικής υποστήριξης παιδιών και εφήβων που βιώνουν σοβαρή ψυχική δυσφορία».