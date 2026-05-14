Κλείδωσαν τα ζευγάρια των ημιτελικών του Final Four στο ΟΑΚΑ, μετά τη νίκη της Βαλένθια επί του Παναθηναϊκού με 81-64. Έτσι, Ολυμπιακός, Φενέρμπαχτσε, Ρεάλ και Βαλένθια θα ριχτούν στη μάχη κατάκτησης του εισιτηρίοτ για τον μεγάλο τελικό της EuroLeague.
Αυτό που ήδη γνωρίζαμε είναι ότι ο Ολυμπιακός θα κοντραριστεί με τη Φενέρμπαχτσε, η οποία έκανε το 3-1 κόντρα στην Ζάλγκιρις και πήρε την πρόκριση, ενώ μετά τη νίκη της, η Βαλένθια θα αντιμετωπίσει στον άλλον ημιτελικό τη Ρεάλ.
Το πρόγραμμα του Final Four της Αθήνας
Παρασκευή 22 Μαΐου
- Ημιτελικός Α – 18:00
- Ημιτελικός Β – 21:00
Κυριακή 24 Μαΐου
- Τελικός – 21:00