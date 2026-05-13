Παίζοντας με την αυτοπεποίθηση της κατόχου του 14ου τίτλου της ιστορίας της, η ΑΕΚ του Μάρκο Νίκολιτς παρέμεινε όρθια στην Τούμπα, διευρύνοντας το αήττητο σερί της στα 23 παιχνίδια. Το τελικό 1-1, κόντρα στον ΠΑΟΚ, για την 5η αγωνιστική των play off της Super League, διαμορφώθηκε από δύο «χρυσές» αλλαγές, αφήνοντας όμως τους γηπεδούχους σε δύσκολη θέση, στη μάχη για το Champions League.

Κυριαρχία της Ένωσης και «απάντηση» Παβλένκα

Από το ξεκίνημα, η ΑΕΚ έδειξε ότι δεν πήγε στη Θεσσαλονίκη για… τουρισμό. Παρά το λάθος του Βίντα στο 14′, που ανάγκασε τον Μπρινιόλι σε σωτήρια επέμβαση στο πλασέ του Γερεμέγεφ, οι φιλοξενούμενοι είχαν τον έλεγχο. Ο Παβλένκα δήλωσε «παρών» στην κεφαλιά του Βάργκα (18′) και στο τετ-α-τετ του Ζίνι (28′), ενώ το δοκάρι και οι κόντρες κράτησαν το μηδέν για τον ΠΑΟΚ σε ένα πρώτο μέρος όπου ο Ραζβάν Λουτσέσκου ήταν φανερά εκνευρισμένος με την εικόνα της ομάδας του.

Το δοκάρι του Ζίνι και η κλάση του Γιόβιτς

Στο δεύτερο ημίχρονο, ο ρυθμός ανέβηκε κατακόρυφα. Ο ΠΑΟΚ απείλησε με τους Ζίβκοβιτς και Γερεμέγεφ, αλλά η ΑΕΚ ήταν εκείνη που έβγαζε τις πιο κλασικές ευκαιρίες. Ο Ζίνι στάθηκε άτυχος στο 60′, βλέποντας το πλασέ του να σταματά στο οριζόντιο δοκάρι, όμως η λύση ήρθε από τον πάγκο. Στο 73′, μετά από εξαιρετική συνεργασία των Λιούμπιτσιτς, Μαρίν και Κουτέσα, ο Λούκα Γιόβιτς με υποδειγματικό τελείωμα έγραψε το 0-1, φτάνοντας τα 21 γκολ στη σεζόν.

Λύτρωση με Μύθου και «θρίλερ» για τη 2η θέση

Ο Λουτσέσκου ρίσκαρε τα πάντα στο φινάλε και δικαιώθηκε από ένα «δικό του» παιδί. Στο 88′, μετά από κόρνερ του Ζίβκοβιτς, ο νεαρός Ανέστης Μύθου νίκησε την άμυνα της ΑΕΚ και με κεφαλιά διαμόρφωσε το τελικό 1-1.

Το αποτέλεσμα αυτό ρίχνει τον ΠΑΟΚ στην 3η θέση, δύο βαθμούς πίσω από τον Ολυμπιακό, κάνοντας το ντέρμπι της τελευταίας αγωνιστικής στη Λεωφόρο απέναντι στον Παναθηναϊκό «τελικό» επιβίωσης. Η ΑΕΚ, από την πλευρά της, ετοιμάζεται για τη μεγάλη φιέστα τίτλου την Κυριακή (17/5) στην OPAP Arena, κόντρα στους «ερυθρόλευκους».

ΟΙ ΣΥΝΘΕΣΕΙΣ:

ΠΑΟΚ (Ράζβαν Λουτσέσκου): Παβλένκα, Κένι (46’ Σάντσες), Κεντζιόρα, Μιχαηλίδης, Μπάμπα, Οζντόεφ, Μεϊτέ (75’ Μπιάνκο), Ζίβκοβιτς, Κωνσταντέλιας (85’ Γιακουμάκης), Τάισον (82’ Πέλκας), Γερεμέγεφ (74’ Μύθου).

ΑΕΚ (Μάρκο Νίκολιτς): Μπρινιόλι, Ρότα, Βίντα, Ρέλβας, Πενράις, Πινέδα, Μαρίν, Ζοάο Μάριο (71’ Κουτέσα), Κοϊτά (63’ Γιόβιτς), Βάργκα (46’ Λιούμπισιτς), Ζίνι (83’ Μάνταλος).