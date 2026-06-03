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Φωτιά ξέσπασε το μεσημέρι της Τρίτης σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή του Ασπρόπυργου, ενώ σύμφωνα με την Πυροσβεστική δεν απειλούνται κατοικίες.

Στο σημείο επιχειρούν 59 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων τμημάτων της 1ης ΕΜΟΔΕ, 21 οχήματα και ένα ελικόπτερο. Το έργο των πυροσβεστικών δυνάμεων συνδράμουν υδροφόρες της τοπικής αυτοδιοίκησης και μηχανήματα έργου.