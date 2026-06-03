Φωτιά ξέσπασε το μεσημέρι της Τρίτης σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή του Ασπρόπυργου, ενώ σύμφωνα με την Πυροσβεστική δεν απειλούνται κατοικίες.
Στο σημείο επιχειρούν 59 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων τμημάτων της 1ης ΕΜΟΔΕ, 21 οχήματα και ένα ελικόπτερο. Το έργο των πυροσβεστικών δυνάμεων συνδράμουν υδροφόρες της τοπικής αυτοδιοίκησης και μηχανήματα έργου.
#Πυρκαγιά σε χαμηλή βλάστηση στον Ασπρόπυργο Αττικής. Κινητοποιήθηκαν 59 #πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων της 1ης ΕΜΟΔΕ, 21 οχήματα και 1 Ε/Π. Συνδρομή από υδροφόρες ΟΤΑ και μηχανήματα έργου.
— Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) June 3, 2026