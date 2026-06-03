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Για δεύτερη φορά, μετά την προηγούμενη κατά τη διάρκεια της παποσύνης του Φραγκίσκου, μια γυναίκα θα ηγηθεί του τμήματος Επικοινωνίας του Βατικανού, εποπτεύοντας τον ειδησεογραφικό ιστότοπο, το ραδιόφωνο, την εφημερίδα, το γραφείο Τύπου και άλλες υπηρεσίες της Αγίας Έδρας.

Η Μαρία Μοντσεράτ Αλβαράδο αποτελεί προσωπική επιλογή του Πάπα Λέοντα, ο οποίος διόρισε για πρώτη φορά γυναίκα που δεν ανήκει σε θρησκευτικό τάγμα σε κορυφαία θέση στη διοίκηση της Ρωμαιοκαθολικής Εκκλησίας.

Η Μαρία Μοντσεράτ Αλβαράδο, γνωστή ως Μόντσε Αλβαράδο (Montse Alvarado), είναι δημοσιογράφος. Γεννημένη στην Πόλη του Μεξικού και αμερικανίδα πολίτης από το 2008, η Αλβαράδο έχει χτίσει στην καριέρα της ένα προφίλ που συνδυάζει την υπεράσπιση της θρησκευτικής ελευθερίας, τη στρατηγική διοίκηση καθολικών οργανισμών και την τηλεοπτική δημοσιογραφία.

Ποια είναι η Μαρία Μοντσεράτ Αλβαράδο

Κατέχει πτυχίο στις Τέχνες από το Florida International University και μεταπτυχιακό από το George Washington University, με κατεύθυνση τη διαχείριση πολιτικής και την πολιτική επιστήμη.

Το όνομά της συνδέεται πρωτίστως με το Becket Fund for Religious Liberty, έναν αμερικανικό οργανισμό αφιερωμένο στην υπεράσπιση της θρησκευτικής ελευθερίας.

Η Αλβαράδο εντάχθηκε στον οργανισμό το 2009 και διορίστηκε αντιπρόεδρος και εκτελεστική διευθύντρια τον Φεβρουάριο του 2017.

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Παρότι οι σπουδές της δεν έχουν καμία σχέση με τη νομική επιστήμη, έχει διαδραματίσει δημόσιο και στρατηγικό ρόλο στην επικοινωνία και στη διαχείριση δικαστικών εκστρατειών σχετικά με ορισμένα από τα πιο ευαίσθητα ζητήματα του αμερικανικού καθολικισμού: τη χρήση αντισυλληπτικών, την ελευθερία των θρησκευτικών θεσμών να επιλέγουν τους ηγέτες τους και την ελευθερία έκφρασης θρησκευτικών ομάδων.

Το 2023, η Μαρία Μοντσεράτ Αλβαράδο διορίστηκε πρόεδρος και διευθύνουσα σύμβουλος του EWTN News (Eternal Word Television Network), αναλαμβάνοντας το ειδησεογραφικό τμήμα του καθολικού δικτύου που ιδρύθηκε από τη Mother Angelica.

Υπό την ευθύνη της βρίσκονται παγκόσμιες πλατφόρμες και μέσα όπως το Catholic News Agency, το National Catholic Register, το ACI Group και το ChurchPop.

Προηγουμένως, υπήρξε επίσης παρουσιάστρια της εκπομπής EWTN News In Depth, μιας εβδομαδιαίας εκπομπής που ανέλυε εκκλησιαστικά θέματα, την πολιτική και τον πολιτισμό από καθολική οπτική.

Το EWTN News με έδρα την Ουάσιγκτον είναι ο μεγαλύτερος καθολικός μιντιακός οργανισμός στον κόσμο. Οι 11 παγκόσμιοι τηλεοπτικοί του σταθμοί και τα πολυάριθμα περιφερειακά κανάλια εκπέμπουν σε πολλές γλώσσες, 24 ώρες το 24ωρο, επτά ημέρες την εβδομάδα, σε πάνω από 400 εκατομμύρια τηλεοπτικά νοικοκυριά σε περισσότερες από 160 χώρες και περιοχές.

Σε ανακοίνωσή της, η Αλβαράδο ανέφερε ότι, παρότι ο διορισμός της ήταν «απροσδόκητος», τον αποδέχθηκε «με ειλικρινή διάθεση να υπηρετήσει τον Άγιο Πατέρα καθώς ξεκινά το ποντιφικάτο του».

«Είμαι ευγνώμων στον Πάολο Ρουφίνι (τον προκάτοχό της) για την ηγεσία που άσκησε όλα αυτά τα χρόνια και προσβλέπω στη συνέχιση, μέσα σε πνεύμα φιλίας και ελπίδας, του σημαντικού έργου ενίσχυσης του τμήματος, ώστε να συνεχίσει να υπηρετεί την Εκκλησία στη Ρώμη και σε ολόκληρο τον κόσμο, μεταφέροντας το μήνυμα του Χριστού στην παγκόσμια κοινότητα».

Ο διορισμός της θεωρείται ιστορικός για αρκετούς λόγους

Ο διορισμός της Αλβαράδο θεωρείται ένδειξη ότι ο Λέων, ο πρώτος Πάπας αμερικανικής καταγωγής που εξελέγη τον Μάιο του περασμένου έτους, συνεχίζει την πορεία που χάραξε ο Φραγκίσκος.

Κατά τη διάρκεια της 12ετούς παποσύνης του, ο Φραγκίσκος προώθησε την ενίσχυση της παρουσίας των γυναικών στο Βατικανό και τοποθέτησε αρκετές λαϊκές γυναίκες σε υψηλόβαθμες διοικητικές θέσεις.

Τους μήνες πριν από τον θάνατό του, ο Φραγκίσκος διόρισε δύο μοναχές – τη Ραφαέλα Πετρίνι και τη Σιμόνα Μπραμπίλα – σε κορυφαίες θέσεις, ενώ παράλληλα ασκούσε κριτική στη «σοβινιστική νοοτροπία» που, όπως έλεγε, εξακολουθεί να υπάρχει στους κόλπους της Καθολικής Εκκλησίας.

Ο Λέων έχει δείξει ότι επιθυμεί και ο ίδιος να προχωρήσει σε αλλαγές, συγκαλώντας τους καρδιναλίους στο Βατικανό στα τέλη Ιουνίου για μια συνάντηση με στόχο να «επανεκτιμηθεί η αποτελεσματικότητα της εκκλησιαστικής επικοινωνίας, συμπεριλαμβανομένης εκείνης της Αγίας Έδρας, υπό ένα πιο σαφώς ιεραποστολικό πρίσμα».

«Ακόμη και όταν η Εκκλησία βρίσκεται σε μειοψηφική θέση, καλείται να ζει με θαρραλέα αυτοπεποίθηση, ως ένα μικρό ποίμνιο που μεταφέρει ελπίδα σε όλους, έχοντας επίγνωση ότι ο σκοπός της αποστολής της δεν είναι η ίδια της η επιβίωση, αλλά η μετάδοση της αγάπης με την οποία ο Θεός αγαπά τον κόσμο», έγραψε ο Λέων σε επιστολή του προς τους καρδιναλίους, ανακοινώνοντας τη συνάντηση.

Για πολλούς μεξικανούς Καθολικούς, η άνοδος της Αλβαράδο αποτελεί ακόμη ένα ορόσημο για τη λατινοαμερικανική επιρροή μέσα στην Εκκλησία.

Με τον διορισμό της, η Μαρία Μοντσεράτ Αλβαράδο γίνεται μία από τις πιο επιδραστικές γυναίκες στην παγκόσμια Καθολική Εκκλησία, αναλαμβάνοντας τη διαχείριση του επικοινωνιακού μηχανισμού του Βατικανού σε μια περίοδο κατά την οποία ο Πάπας Λέων ΙΔ΄ επιδιώκει να αναδιαμορφώσει τον τρόπο με τον οποίο η Αγία Έδρα επικοινωνεί με το παγκόσμιο κοινό.

Με πληροφορίες από Latin Times, Vatican News, First Post, Il Sole 24 ORE.