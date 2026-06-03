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Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή παρουσίασε σήμερα το Ευρωπαϊκό Πακέτο Τεχνολογικής Κυριαρχίας, ένα σύνολο μέτρων που αποσκοπεί στην ενίσχυση των ευρωπαϊκών δυνατοτήτων στους τομείς των ημιαγωγών, της τεχνητής νοημοσύνης, του υπολογιστικού νέφους (cloud) και του λογισμικού ανοικτού κώδικα.

Ανοιχτό Κώδικα, Ψηφιοποίηση, cloud και ΤΝ προωθεί η Κομισιόν

Το πακέτο περιλαμβάνει δύο νομοθετικές προτάσεις,«Chips Act 2.0» και «Cloud and AI Development Act», καθώς και τη Στρατηγική για το Λογισμικό Ανοικτού Κώδικα και έναν Στρατηγικό Οδικό Χάρτη για την Ψηφιοποίηση και την Τεχνητή Νοημοσύνη στον Ενεργειακό Τομέα.

Όπως τονίζει η Κομισιόν, «η πρωτοβουλία έρχεται σε μια περίοδο όπου η Ευρώπη εξακολουθεί να εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από προμηθευτές εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης για βασικές ψηφιακές τεχνολογίες, ενώ η ζήτηση για υπολογιστική ισχύ αυξάνεται ραγδαία λόγω της εξάπλωσης της τεχνητής νοημοσύνης. Στόχος είναι η μείωση των στρατηγικών εξαρτήσεων και η διασφάλιση ότι η Ευρώπη μπορεί να αναπτύσσει, να εφαρμόζει και να προστατεύει τις τεχνολογίες στις οποίες βασίζονται οι Ευρωπαίοι πολίτες».

Που στοχεύουν οι πρωτοβουλίες πιο συγκεκριμένα

Ο νόμος «Chips Act 2.0», θα αξιοποιήσει τα υφιστάμενα ευρωπαϊκά πλεονεκτήματα και θα ενισχύσει την παραγωγική ικανότητα σε τεχνολογίες αιχμής που υποστηρίζουν εφαρμογές τεχνητής νοημοσύνης. Μεταξύ άλλων, θα επιταχύνει τις διαδικασίες αδειοδότησης, θα φέρει πιο κοντά τους Ευρωπαίους κατασκευαστές τσιπ στους πελάτες τους, θα στηρίξει επενδύσεις και στρατηγικά έργα και θα αντιμετωπίσει ευπάθειες που θα μπορούσαν να απειλήσουν την ασφάλεια εφοδιασμού.

Ο νόμος «Cloud & Development Act» αποτελεί βασικό πυλώνα του Σχεδίου Δράσης για την «AI Continent Action Plan». Στόχος του είναι να τριπλασιάσει τη δυναμικότητα των κέντρων δεδομένων στην Ευρώπη μέσα στα επόμενα πέντε έως επτά χρόνια και να ενισχύσει την εφαρμογή της στρατηγικής «Apply AI». Ο νόμος θα υποστηρίξει την έρευνα και την καινοτομία σε προηγμένες και βιώσιμες τεχνολογίες, θα εξορθολογίσει τις διαδικασίες ανάπτυξης κέντρων δεδομένων, θα προωθήσει ενεργειακά αποδοτικές και καινοτόμες εγκαταστάσεις μεγάλης κλίμακας, θα θεσπίσει ενιαίο ευρωπαϊκό πλαίσιο αξιολόγησης της κυριαρχίας σε υπολογιστικό νέφος και τεχνητή νοημοσύνη, θα προστατεύσει κρίσιμες εφαρμογές και ευαίσθητα δεδομένα.

Η νέα Στρατηγική Ανοικτού Κώδικα αξιοποιεί το δυναμικό της Ευρώπης, που φιλοξενεί περισσότερους από τρία εκατομμύρια συνεισφέροντες σε έργα ανοικτού κώδικα. Η στρατηγική θα επεκτείνει εναλλακτικές λύσεις ανοικτού κώδικα σε τομείς όπως το υπολογιστικό νέφος (cloud), την τεχνητή νοημοσύνη, την κυβερνοασφάλεια και τους ημιαγωγούς. Παράλληλα, θα επενδύσει σε δεξιότητες και κατάρτιση, θα στηρίξει νεοφυείς επιχειρήσεις ανοικτού κώδικα, θα βελτιώσει τη μακροπρόθεσμη συντήρηση και ασφάλεια κρίσιμων ψηφιακών υποδομών.

«Η ψηφιοποίηση του ενεργειακού τομέα θεωρείται πλέον επείγουσα ανάγκη, καθώς οι υψηλές τιμές ενέργειας επηρεάζουν τόσο την ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων όσο και τους οικογενειακούς προϋπολογισμούς», τονίζει η Κομισιόν.

Ο Στρατηγικός Οδικός Χάρτης για την Ψηφιοποίηση και την Τεχνητή Νοημοσύνη στον Ενεργειακό Τομέα περιγράφει πώς η τεχνητή νοημοσύνη και άλλες ψηφιακές τεχνολογίες μπορούν να ενσωματώσουν βιώσιμα τις ψηφιακές υποδομές στο ενεργειακό σύστημα, να βελτιώσουν την αποδοτικότητα των ηλεκτρικών δικτύων, να επιταχύνουν την εγκατάσταση έξυπνων μετρητών, να δώσουν στους καταναλωτές μεγαλύτερο έλεγχο της κατανάλωσής τους και χαμηλότερους λογαριασμούς.

Επιπλέον, ο χάρτης προβλέπει την ανάπτυξη ασφαλών και κυρίαρχων μοντέλων τεχνητής νοημοσύνης για τον ενεργειακό τομέα, βασισμένων σε ευρωπαϊκά δεδομένα, την απλούστευση της διασυνοριακής ανταλλαγής ενεργειακών δεδομένων και την προώθηση έξυπνων ενεργειακών υπηρεσιών που μπορούν να προσφέρουν σημαντικές εξοικονομήσεις σε εκατομμύρια Ευρωπαίους.

Το «AI Continent Action Plan» τοποθετεί την Ευρώπη σε πορεία ώστε να καταστεί παγκόσμιος ηγέτης στην τεχνητή νοημοσύνη, μέσω επενδύσεων σε υπολογιστικές υποδομές, δεδομένα, δεξιότητες και υιοθέτηση τεχνολογιών Τεχνητής Νοημοσύνης. Το Πακέτο Τεχνολογικής Κυριαρχίας στοχεύει στην επιτάχυνση αυτής της στρατηγικής και σηματοδοτεί μια νέα προσέγγιση της Ευρώπης στην τεχνολογία. «Δεν μπορούμε να αντέξουμε να εξαρτόμαστε από άλλους για τις τεχνολογίες που διατηρούν σε λειτουργία τα νοσοκομεία μας, σταθερά τα ενεργειακά μας δίκτυα και ασφαλείς τις υπηρεσίες μας. Πρόκειται για την προστασία των πολιτών μας, την υπεράσπιση των συμφερόντων μας και τη δυνατότητα να κάνουμε τις δικές μας επιλογές», δήλωσε η Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν για το πακέτο τεχνολογικής κυριαρχίας.

Οι νομοθετικές προτάσεις θα πρέπει πρώτα να εγκριθούν από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης πριν τεθούν σε ισχύ.