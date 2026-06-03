Άγγελος Αντωνόπουλος- Η σπάνια λήψη με την Έλενα Ναθαναήλ και τον σκηνοθέτη Ερρίκο Ανδρέου

Στην πρεμιέρα της ταινίας «Αναζήτησις», ένα από τα λαμπερά κινηματογραφικά γεγονότα της εποχής που δόθηκε στον κινηματογράφο «Απόλλων» το 1972 συγκεντρώνοντας πλήθος καλλιτεχνών και φίλων του ελληνικού σινεμά, ο φακός συλλαμβάνει τους πρωταγωνιστές της ταινίας Έλενα Ναθαναήλ και Άγγελο Αντωνόπουλο, ο οποίος μόλις έφυγε από τη ζωή στα 94 του χρόνια, με τον σκηνοθέτη Ερρίκο Ανδρέου σε μια σπάνια φωτογραφία.

Η ταινία αφηγείται την ιστορία μιας πλούσιας γυναίκας που εμπλέκεται σε έναν επικίνδυνο κόσμο πάθους και εξαπάτησης, όταν ένας ισχυρός επιχειρηματίας την περνά για call girl θεωρείται πλέον cult.

Η ερωτική, 70s chic ατμόσφαιρα του φιλμ ενισχύεται από τη μουσική του Γιάννη Σπανού, που συνέβαλε καθοριστικά στη διαχρονική της απήχηση.