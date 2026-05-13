Κάντε TO BHMA προτιμώμενη πηγή

Ο Ολυμπιακός ήταν ανώτερος στο ντέρμπι «αιωνίων» παίρνοντας τη νίκη με σκορ 1-0 για την 5η αγωνιστική των play off της Super League. Οι «ερυθρόλευκοι» ήταν ανώτεροι στο «Γ. Καραϊσκάκης», απέναντι σε έναν «αναιμικό» Παναθηναϊκό και πλέον μετά την ισοπαλία του ΠΑΟΚ με την ΑΕΚ στην Τούμπα, πήραν προβάδισμα στη μάχη της 2ης θέσης που οδηγεί στα προκριματικά του επόμενου Champions League.

Ο Παναθηναϊκός ξεκινώντας με δύο επιθετικούς στη σύνθεσή του και με ένα καθαρό 4-4-2 στην ενδεκάδα του, προσπάθησε να «χτυπήσει» από νωρίς στο transition και 15’ απείλησε την άμυνα του Ολυμπιακού, όταν από ωραία κίνηση του Τσέριν με την μπάλα και πάσα προς τον Αντίνο, το σουτ του Αργεντινού σταμάτησε σε πόδι αμυντικού του Ολυμπιακού, ενώ είναι πορεία προς το τέρμα.

Δύο λεπτά μετά (17’), ο Τσικίνιο γύρισε κι απέφυγε τον Πάλμερ-Μπράουν, αλλά το σουτ του πέρασε πάνω από την εστία του Λαφόν. Στο 42’ ο Ολυμπιακός σκόραρε με τον Μπρούνο, όμως με υπόδειξη του VAR κι on field review το τέρμα ακυρώθηκε για υπόδειξη επιθετικού φάουλ του Σιπιόνι στον Ταμπόρδα στην εκκίνηση της φάσης.

Οι Πειραιώτες βρήκαν το γκολ που έψαχναν στο 5ο λεπτό των καθυστερήσεων του ημιχρόνου, όταν ο Μαρτίνς γύρισε προς τον Ταρέμι ο οποίος απέφυγε τον Τουμπά, έστειλε με κόντρα την μπάλα στο δεξί δοκάρι του Λαφόν κι ο επερχόμενος Ροντινέι έκανε το 1-0. Μία φάση που ελέγχθηκε από το VAR με τον διαιτητή Ομπρένοβιτς να δείχνει εντέλει «σέντρα» την ώρα που οι παίκτες του Παναθηναϊκού διαμαρτύρονταν για επιθετικό φάουλ του Ταρέμι στον Τουμπά.

Ο Παναθηναϊκός μπήκε λίγο καλύτερα στο δεύτερο ημίχρονο, όμως ο Ολυμπιακός ήταν εκείνος που έφτασε πιο κοντά στο γκολ με το απευθείας πλασέ του Ταρέμι έπειτα από φάουλ του Ροντινέι, το οποίο απέκρουσε εντυπωσιακά σε κόρνερ ο Λαφόν.

Στο 67’ ο Μαρτίνς από καλή θέση μέσα στην περιοχή του Παναθηναϊκού πλάσαρε πάνω απ’ τα δοκάρια, ενώ στο 84’ ο Λαφόν έχασε άλλη μία πολύ καλή ευκαιρία, όταν πάτησε στο όριο της περιοχής και πλάσαρε, αλλά ο Λαφόν είχε πολύ καλή αντίδραση κι έδιωξε, στην τελευταία καλή ευκαιρία του αγώνα.