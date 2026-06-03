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Η φωτογραφία που διακινήθηκε χθες και έδωσε τροφή στις παραπολιτικές στήλες, προκάλεσε και αντιδράσεις.

Συγκεκριμένα, ο υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης απαθανατίζεται σε μία εκδήλωση να κάθεται στο ίδιο τραπέζι μαζί με «άσπονδους αντιπάλους». Όπως ο πρόεδρος του ΠαΣοΚ Νίκος Ανδρουλάκης, ο οποίος έχει καταθέσει μήνυση εναντίον του για συκοφαντική δυσφήμηση με αφορμή τα όσα δήλωσε ο κ. Γεωργιάδης για την εκμίσθωση του ακινήτου της οικογενείας του στο Ηράκλειο. Αλλά και η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας Ζωή Κωνσταντοπούλου, με την οποία στο παρελθόν έχει προβεί σε αρκετούς ομηρικούς καυγάδες εντός της αιθούσης της ολομέλειας.

Από το ΠαΣοΚ αντέδρασαν σχεδόν αμέσως μόλις βγήκαν δημοσιεύματα που αφάνιζαν τους συνδαιτημόνες σε μία «αμήχανη στιγμή». Κάνουν λόγο για ένα φιλμ νουάρ που είναι «μούφα», καθώς υπογραμμίζουν πως «ο κ. Γεωργιάδης δεν καθόταν στο ίδιο τραπέζι με τους πολιτικούς αρχηγούς. Η καρέκλα που τον βλέπετε να κάθεται στη φωτογραφία, ήταν η θέση του CEO της εταιρείας Μασουτη, και ήρθε για πέντε λεπτά όταν σηκώθηκε ο CEO για να μιλήσει στον Υπουργό Ανάπτυξης».

Η διευκρίνηση αυτή έγινε όπως σημειώνουν προς αποκατάσταση της πραγματικότητας.