Κάντε TO BHMA προτιμώμενη πηγή

Κατηγορηματικά διαψεύδουν οι «Δημοκράτες» τα σενάρια που κυκλοφόρησαν τις τελευταίες ώρες και ήθελαν τον πρόεδρο του κόμματος, Στέφανο Κασσελάκη, να μετακινείται προς το ΠαΣοΚ.

Σε ανακοίνωσή του, το Γραφείο Τύπου του κόμματος κάνει λόγο για «πολιτική μυθοπλασία» και ξεκαθαρίζει ότι η αυτόνομη πορεία του πολιτικού φορέα παραμένει αδιαπραγμάτευτη.

Η ανακοίνωση

«Οι ΔΗΜΟΚΡΑΤΕΣ δεν μετακινούνται! Προχωρούν μπροστά!

Απάντηση σε ανυπόστατα δημοσιεύματα περί μετακίνησης του Στέφανου Κασσελάκη

Newsletter Η ιστορική στήλη του Βήματος στο inbox σου Γίνε μέλος του καθημερινού newsletter που αποκαλύπτει όσα συμβαίνουν στο πολιτικό παρασκήνιο και απόκτησε πρόσβαση σε αποκλειστικό περιεχόμενο. ΕΓΓΡΑΦΗ

Με έκπληξη πληροφορηθήκαμε τη διακίνηση δημοσιευμάτων και αναρτήσεων που παρουσιάζουν ως δεδομένη τη δήθεν μετακίνηση του Προέδρου των Δημοκρατών, Στέφανου Κασσελάκη, στο ΠαΣοΚ!

Η συγκεκριμένη «είδηση» δεν έχει καμία απολύτως σχέση με την πραγματικότητα. Πρόκειται για κατασκεύασμα που βασίζεται αποκλειστικά σε φαντασιώσεις και ευσεβείς πόθους όσων αδυνατούν να αποδεχθούν την αυτόνομη πολιτική πορεία και τη δυναμική παρουσία των Δημοκρατών στον δημόσιο διάλογο.

Θα περιμέναμε από ορισμένα Μέσα Ενημέρωσης να επιδεικνύουν μεγαλύτερο σεβασμό στη δημοσιογραφική δεοντολογία και να διασταυρώνουν στοιχειωδώς τις πληροφορίες που δημοσιεύουν, αντί να αναπαράγουν σενάρια πολιτικής μυθοπλασίας με στόχο τη δημιουργία εντυπώσεων.

Οι ΔΗΜΟΚΡΑΤΕΣ παραμένουν προσηλωμένοι στην αποστολή τους: την οικοδόμηση ενός σύγχρονου, δημοκρατικού και προοδευτικού πολιτικού φορέα που εκφράζει τους πολίτες που αναζητούν μια πραγματική εναλλακτική πρόταση για τη χώρα».