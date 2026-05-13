Συνεχίζονται οι τουρκικές προκλήσεις και σήμερα (13/5), με το ΓΕΕΘΑ να ενημερώνει πως υπήρξαν 5 παραβάσεις και 2 παραβιάσεις (από F-16) του F.I.R. Αθηνών στο νοτιοανατολικό Αιγαίο.

Σύμφωνα με πηγή με την οποία συνομίλησε το «Βήμα» με βαθιά γνώση των εξελίξεων, η «Τουρκία έχει αρχίσει εδώ και λίγο διάστημα να διολισθαίνει από τη λογική των ήρεμων νερών».

Οι παραβάσεις (5 συνολικά) έγιναν από 2 – οπλισμένα – F-16 (2 στο σύνολο) και οι 3 από αεροσκάφος ναυτικής συνεργασίας και επιτήρησης ATR-72.

Σημειώνεται ότι το πρωί πλοίο του πολεμικού ναυτικού παρενόχλησε το Ocean Link που πόντιζε καλώδιο ανάμεσα σε Αστυπάλαια και Κω.

Τουρκική πυραυλάκατος παρενέβη με ηχητικό σήμα στο πλοίο που ποντίζει καλώδιο 7 μίλια ανατολικά της Αστυπάλαιας. Αμέσως η Φρεγάτα «Αδρίας» εξέπεμψε το αντίστροφο μήνυμα προς την τουρκική πυραυλάκατο.

Το Ocean Link συνέχισε κανονικά τις εργασίες του.

Τέλος, και χθες η Τουρκική Πολεμική Αεροπορία προέβη συνολικά σε 9 παραβάσεις του FIR Αθηνών.

Τα αεροσκάφη αποτελούντο από 6 μαχητικά αεροσκάφη τύπου F-16, δύο μη επανδρωμένα αεροσκάφη (UAV) και ένα αεροσκάφος ναυτικής συνεργασίας και επιτήρησης.

Τουρκικός νόμος για τη «Γαλάζια Πατρίδα»

Παράλληλα, νομικό περίβλημα επιχειρεί να δώσει στις διεκδικήσεις της για τη «Γαλάζια Πατρίδα» η Άγκυρα, με το κυβερνών Κόμμα Δικαιοσύνης και Ανάπτυξης (ΑΚΡ) να προωθεί νομοσχέδιο για την κατοχύρωσή τους σε Μαύρη Θάλασσα, Μεσόγειο και Αιγαίο.

Σύμφωνα με το τουρκικό κρατικό δίκτυο TRT, που επικαλείται πηγές από το AKP, η ρύθμιση θα προστατεύει τα κυριαρχικά δικαιώματα της Τουρκίας σε θαλάσσιες ζώνες και θα καλύπτει το καθεστώς των λεγόμενων «γκρίζων ζωνών».