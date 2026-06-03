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Με τα Μαθηματικά, τα Αρχαία Ελληνικά και τη Βιολογία συνεχίζονται σήμερα (3/6) οι Πανελλήνιες εξετάσεις, με τις πρώτες εκτιμήσεις για τα Μαθηματικά να κάνουν λόγο για θέματα διαβαθμισμένης δυσκολίας, χωρίς ιδιαίτερες απαιτήσεις για τους καλά προετοιμασμένους μαθητές.

Σύμφωνα με την πρώτη εκτίμηση των καθηγητών του Φροντιστηρίου Ορόσημο Πειραιά, τα θέματα Α, Β, και Γ ήταν βατά, ενώ μικρή δυσκολία παρουσίασε το Δ θέμα απαιτώντας μεγαλύτερη προσοχή από τους υποψηφίους.