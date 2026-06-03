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Η εποχή του Βασίλη Σπανούλη στον Άρη αρχίζει από σήμερα. Ο Ομοσπονδιακός κόουτς συμφώνησε σε όλα με τους κίτρινους και θα αναλάβει την τεχνική καθοδήγηση των κίτρινων από τη νέα σεζόν.

Η ΚΑΕ Άρης θα ανακοινώσει και τυπικά τη συμφωνία των δύο πλευρών με τον 43χρονο κόουτς να αναλαμβάνει άμεσα δράση. Ο Βασίλης Σπανούλης αναμένεται να υπογράψει συμβόλαιο διάρκειας τριών ετών.

Η συμφωνία με τον Βασίλη Σπανούλη σηματοδοτεί τη νέα εποχή στην ομάδα μπάσκετ του Άρη. Η διοίκηση της ομάδας θα ανεβάσει σημαντικά το μπάτζετ με στόχο να μπουν οι βάσεις για την επιστροφή του «αυτοκράτορα» στις δόξες του παρελθόντος.

Σίγουρα χρειάζεται χρόνος για να επιτευχθεί αυτό, όμως η πρόσληψη του Βασίλη Σπανούλη δείχνει τις προθέσεις της διοίκησης του Άρη.