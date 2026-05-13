Κάντε TO BHMA προτιμώμενη πηγή

Στο Πεκίνο προσγειώθηκε την Τετάρτη ο Ντόναλντ Τραμπ, συνοδευόμενος από μια πανίσχυρη επιχειρηματική αποστολή που περιλαμβάνει τον Ιλον Μασκ και τον Τζένσεν Χουάνγκ της Nvidia.

Η πρώτη επίσκεψη Αμερικανού προέδρου στην Κίνα μετά από σχεδόν μία δεκαετία πραγματοποιείται σε μια κρίσιμη συγκυρία, με τον Τραμπ να επιδιώκει νέες εμπορικές συμφωνίες, τη διατήρηση της εύθραυστης ανακωχής με τη δεύτερη μεγαλύτερη οικονομία του κόσμου, αλλά και την ενίσχυση της δημοτικότητάς του στο εσωτερικό των ΗΠΑ, η οποία έχει πληγεί από την πολεμική σύρραξη με το Ιράν.

Η σύνθεση της αποστολής υπογραμμίζει τις προθέσεις της Ουάσινγκτον. Οι CEOs που συνοδεύουν τον Τραμπ προέρχονται κυρίως από εταιρείες που επιζητούν λύσεις σε χρόνια ρυθμιστικά εμπόδια στην Κίνα. Χαρακτηριστική είναι η περίπτωση της Nvidia, η οποία πασχίζει να εξασφαλίσει άδειες για την πώληση των ισχυρών τσιπ τεχνητής νοημοσύνης H200 στην κινεζική αγορά. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο Τραμπ κάλεσε τον Χουάνγκ την τελευταία στιγμή, με τον επικεφαλής της Nvidia να επιβιβάζεται στο Air Force One κατά τη διάρκεια στάσης για ανεφοδιασμό στην Αλάσκα.

Πριν από την έναρξη των επίσημων επαφών, ο Αμερικανός πρόεδρος έδωσε το στίγμα των προθέσεών του μέσω του Truth Social, αναφέροντας: «Θα ζητήσω από τον Πρόεδρο Σι, έναν ηγέτη εξαιρετικής διάκρισης, να “ανοίξει” την Κίνα, έτσι ώστε αυτοί οι λαμπροί άνθρωποι να μπορούν να κάνουν τα μαγικά τους». Μάλιστα, ο ίδιος ξεκαθάρισε τη σημασία που δίνει στην επιχειρηματική ατζέντα, τονίζοντας: «Θα καταστήσω αυτό το αίτημα την πρώτη μου προτεραιότητα».

Από την πλευρά του, το Πεκίνο εμφανίζεται έτοιμο για διαπραγμάτευση. Ο εκπρόσωπος του κινεζικού Υπουργείου Εξωτερικών, Γκουό Τζιακούν, σχολιάζοντας την ανάρτηση Τραμπ, δήλωσε ότι η Κίνα παραμένει πρόθυμη να «επεκτείνει τη συνεργασία, να διαχειριστεί τις διαφορές και να προσφέρει περισσότερη σταθερότητα και βεβαιότητα στον ταραγμένο κόσμο».

Η ατζέντα της Συνόδου

Η ατζέντα της διήμερης συνόδου περιλαμβάνει πληθώρα «καυτών» ζητημάτων, από τις πωλήσεις αμερικανικών όπλων στην Ταϊβάν έως τον πόλεμο στο Ιράν. Ο Τραμπ αναμένεται να πιέσει τον Σι να πείσει την Τεχεράνη για μια συμφωνία με τις ΗΠΑ, αν και δήλωσε πως «δε νομίζω ότι θα χρειαστώ τη βοήθειά του».

Στο οικονομικό σκέλος, οι δύο χώρες φαίνεται να διολισθαίνουν προς έναν μηχανισμό «ελεγχόμενου εμπορίου» για μη ευαίσθητα προϊόντα, με στόχο τη μείωση δασμών σε αγαθά αξίας $30 δισ. Μια κρίσιμη αλλαγή στη στρατηγική της Ουάσινγκτον είναι πλέον σαφής: η κυβέρνηση Τραμπ δεν απαιτεί πλέον από το Πεκίνο να αλλάξει το κρατικά κατευθυνόμενο οικονομικό του μοντέλο. Αντίθετα, η προσπάθεια εστιάζει σε συγκεκριμένους αριθμητικούς στόχους συναλλαγών, διατηρώντας παράλληλα αυστηρούς ελέγχους σε τεχνολογίες που αφορούν την εθνική ασφάλεια.

Το επίσημο πρόγραμμα περιλαμβάνει μεγαλοπρεπείς τελετές στη Μεγάλη Αίθουσα του Λαού, ξενάγηση στον Ναό του Ουρανού και κρατικό δείπνο, επισφραγίζοντας την προσπάθεια των δύο υπερδυνάμεων να βρουν κοινό έδαφος εν μέσω παγκόσμιας αβεβαιότητας.