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Ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, έδωσε το παρών στην εξόδιο ακολουθία του Νίκου Ταγαρά.

Παράλληλα, πλήθος κόσμου, συγγενείς, φίλοι και συνεργάτες του προσέρχονται από νωρίς το πρωί στον ναό προκειμένου να αποτίσουν φόρο τιμής και να πουν το τελευταίο «αντίο».

Σύμφωνα με το korinthostv.gr, η σορός τέθηκε σε λαϊκό προσκύνημα από τις 10 το πρωί, ενώ η εξόδιος ακολουθία θα τελεστεί στη 1 το μεσημέρι, παρουσία πολιτειακών, πολιτικών και αυτοδιοικητικών παραγόντων.

Μετά την ολοκλήρωση της τελετής, η ταφή πραγματοποιήθηκε στο Χιλιομόδι Κορινθίας. Παράλληλα, η οικογένεια του Νίκου Ταγαρά απηύθυνε έκκληση, αντί στεφάνων, όσοι επιθυμούν να τιμήσουν τη μνήμη του να ενισχύσουν τον Σύλλογο Γονιών Παιδιών με Νεοπλασματική Ασθένεια «Η Φλόγα».

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Ο Νίκος Ταγαράς άφησε την τελευταία του πνοή σε ηλικία 70 ετών, ενώ το τελευταίο διάστημα νοσηλευόταν σε ιδιωτικό κέντρο, καθώς αντιμετώπιζε σοβαρό πρόβλημα υγείας.

Υπουργοί, υφυπουργοί και πρώην «γαλάζια» στελέχη

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, μεταξύ των παρευρισκομένων είναι ο πρώην πρωθυπουργός, Αντώνης Σαμαράς, ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη Μιχάλης Χρυσοχοΐδης, καθώς και ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας, ο υφυπουργός Παιδείας, Κώστας Βλάσσης, ο Υφυπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης Κώστας Καραγκούνης, o αναπληρωτής υπουργός Μεταφορών, Κωνσταντίνος Κυρανάκης, ο πρώην Υπουργός Υποδομών και Μεταφορών Χρήστος Σταϊκούρας, ο πρώην Πρωθυπουργός Αντώνης Σαμαράς με την σύζυγό του Γεωργία. Στην τελετή βρέθηκαν επίσης η Ντόρα Μπακογιάννη, συνοδευόμενη από τον Ισίδωρο Κούβελο, o πρώην υπουργός και πρώην ευρωπαίος επίτροπος, Σταύρος Δήμας, ο βουλευτής της ΝΔ, Στέλιος Πέτσας, ο Κώστας Σκρέκας , ο πρώην Υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου Νότης Μηταράκης, καθώς και πλήθος βουλευτών της κυβέρνησης.

Εικόνες από την κηδεία του Νίκο Ταγαρά

Ο φόρος τιμής του Παπασταύρου στον Νίκο Ταγαρά

Φόρο τιμής στον προσφάτως αποβιώσαντα υφυπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Νίκο Ταγαρά, απέτισε η κοινοβουλευτική επιτροπή Παραγωγής και Εμπορίου, που κλήθηκε χθες να επεξεργαστεί το τελευταίο έργο του, τον «Κώδικα Χωροταξίας και Πολεοδομίας».

Η ιστορική αυτή μεταρρύθμιση για τον χωροταξικό και πολεοδομικό σχεδιασμό της πατρίδας μας, συζητάται σήμερα «χωρίς τον πρωτεργάτη της, τον Νίκο Ταγαρά» είπε ο παριστάμενος υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρος Παπασταύρου και πρόσθεσε: «Η σημερινή συνεδρίαση της επιτροπή μας απέκτησε ένα νόημα πολύ μεγαλύτερο από μια συζήτηση για τον Κώδικα. Σήμερα, όλοι μας αποτίουμε ένα φόρο τιμής σε έναν ξεχωριστό άνθρωπο, ένα ευπατρίδη πολιτικό, ένα πολύτιμο φίλο και αγαπητό συνεργάτη. Έναν άνθρωπο που υπηρέτησε τα δημόσια πράγματα με ήθος, με αφοσίωση, με συνέπεια, που εργάστηκε με γενναιότητα, με προσήλωση για το κοινό καλό μέχρι το τέλος.

Έναν άνθρωπο που υπηρέτησε πάντα “τους πολλούς”, με ιδιαίτερη αγάπη για την πατρίδα, αλλά και την ιδιαίτερη πατρίδα του, την Κορινθία, ο οποίος άφησε ένα ξεχωριστό αποτύπωμα από όλες τις θέσεις που πέρασε, από την Τοπική Αυτοδιοίκηση, από τον κοινοβουλευτικό του ρόλο και έργο, και από την κυβέρνηση. Υπηρετήσαμε μαζί, τους τελευταίους δεκαπέντε μήνες, αλλά είχαμε συνεργαστεί και εμείς στο παρελθόν σε κρίσιμες στιγμές για την πατρίδα μας, και ακόμα και τις τελευταίες μέρες, ο Νίκος παρέδωσε μάθημα αξιοπρέπειας, γενναιότητας και ψυχικού σθένους» σημείωσε ο κ. Παπασταύρου.

Η πορεία του

Ο Νίκος Ταγαράς γεννήθηκε στο Χιλιομόδι Κορινθίας το 1956. Αποφοίτησε από τη Σχολή Πολιτικών Μηχανικών του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου, και κατά τη διάρκεια της φοίτησής του τιμήθηκε επανειλημμένα με υποτροφία από το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών (Ι.Κ.Υ).

Άσκησε το επάγγελμα του πολιτικού μηχανικού για 37 έτη και υπηρέτησε τον θεσμό της Αυτοδιοίκησης και στον πρώτο και στον δεύτερο βαθμό ως πρόεδρος της Κοινότητας Χιλιομοδίου, ως Δήμαρχος Τενέας, ως πρόεδρος της Τοπικής Ένωσης Δήμων και Κοινοτήτων Κορινθίας και κατόπιν ως Νομάρχης Κορινθίας κατά την οκταετία 2003 – 2010. Διετέλεσε επίσης Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της Αναπτυξιακής Εταιρίας Πελοπόννησος Α.Ε. και Αντιπρόεδρος του Περιφερειακού Ταμείου της Περιφέρειας Πελοποννήσου.

Εξελέγη Βουλευτής Κορινθίας στις εκλογές της 6ης Μαΐου του 2012, στις εκλογές της 17ης Ιουνίου του 2012, στις εκλογές της 7ης Ιουλίου του 2019, στις εκλογές της 21ης Μαΐου του 2023 και επανεξελέγη στις εκλογές της 25ης Ιουνίου του 2023 στην ίδια εκλογική Περιφέρεια.

Στη Βουλή των Ελλήνων έχει διατελέσει Πρόεδρος της Ειδικής Μόνιμης Επιτροπής Έρευνας και Τεχνολογίας, Πρόεδρος της Ειδικής Μόνιμης Επιτροπής Οδικής Ασφάλειας της Βουλής, Αντιπρόεδρος της Διαρκούς Επιτροπής Παραγωγής και Εμπορίου, καθώς και Μέλος της Διαρκούς Επιτροπής Δημόσιας Διοίκησης, Δημόσιας Τάξης και Δικαιοσύνης. Επίσης, έχει διατελέσει Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Ομάδας Φιλίας Ελλάδας – Ελβετίας και Μέλος στις Κοινοβουλευτικές Ομάδες Φιλίας Ελλάδας – Πορτογαλίας, Ελλάδας – Λουξεμβούργου και Ελλάδας – Κροατίας.

Το 2014 διετέλεσε Αναπληρωτής Υπουργός Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής κατέχοντας το χαρτοφυλάκιο της Χωροταξίας, της Πολεοδομίας, των Δασών, των Υδάτων, των Περιβαλλοντικών – Ενεργειακών Επιθεωρήσεων, της διαχείριση του Επιχειρησιακού Προγράμματος Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη (Ε.Π.ΠΕΡ.Α.Α.), του συντονισμού των Περιβαλλοντικών Δράσεων κ.λπ.

Από το 2020 έως το 2023 διετέλεσε Υφυπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας με το χαρτοφυλάκιο της Χωροταξίας και του Αστικού Περιβάλλοντος, της Περιβαλλοντικής Αδειοδότησης, καθώς και της Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Γεωχωρικών Πληροφοριών.