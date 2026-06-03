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Λίγες μόλις ώρες πριν ο Βλαντιμίρ Πούτιν υποδεχθεί την παγκόσμια ελίτ στο «Νταβός της Ρωσίας», μια μαζική επιδρομή ουκρανικών drones μετέτρεψε την Αγία Πετρούπολη και άλλες ρωσικές πόλεις σε πεδίο μάχης.

Πλήττοντας στρατηγικές πετρελαϊκές υποδομές και πολεμικά πλοία βαθιά μέσα στο ρωσικό έδαφος, το Κίεβο στέλνει ένα ξεκάθαρο μήνυμα: η ρωσική πρωτεύουσα και τα οικονομικά προπύργια του Κρεμλίνου δεν είναι πλέον στο απυρόβλητο. Η κλιμάκωση φτάνει στα άκρα, την ώρα που οι ρωσικοί πύραυλοι συνεχίζουν να σπέρνουν τον θάνατο σε ουκρανικές πόλεις.

Και όλα αυτά λίγες ώρες πριν ανοίξει τις πύλες του στην πόλη το Διεθνές Οικονομικό Φόρουμ της Αγίας Πετρούπολης, το οποίο συχνά αποκαλείται ως η «ρωσική εκδοχή του Νταβός».

Εκατοντάδες drones έπληξαν αρκετές άλλες ρωσικές πόλεις κατά τη διάρκεια της νύχτας, με το Κίεβο να ισχυρίζεται ότι έπληξε ένα πολεμικό πλοίο και άλλα περιουσιακά στοιχεία καίριας σημασίας, σε μια μεγάλη επίθεση που έφτασε μέχρι τη Μόσχα.

Τρεις περιοχές της Αγίας Πετρούπολης μπήκαν στο στόχαστρο της νυχτερινής επίθεσης των ουκρανικών drones, σύμφωνα με τον κυβερνήτη της, Αλεξάντρ Μπεγκλόφ.

Στρατηγικό σφυροκόπημα στα ρωσικά καύσιμα

Το Κίεβο έχει εντείνει τις επιθέσεις του πλήττοντας βασικές ρωσικές πετρελαϊκές υποδομές τους τελευταίους μήνες, εκτοξεύοντας εκατοντάδες drones μεγάλου βεληνεκούς, περιορίζοντας τα αποθέματα καυσίμων και επιτείνοντας τις οικονομικές πιέσεις για τους κατοίκους.

Τον Μάιο, οι ουκρανικές δυνάμεις πραγματοποίησαν τη μεγαλύτερη επίθεσή τους στη Μόσχα εδώ και περισσότερο από ένα χρόνο, όπως μετέδωσαν τότε τα κρατικά μέσα ενημέρωσης.

Αυτή η απειλή είχε επισκιάσει και ένα άλλο σημαντικό γεγονός στη Ρωσία στις αρχές του περασμένου μήνα, όταν ο Πούτιν φιλοξένησε μια περιορισμένης κλίμακας Παρέλαση για την Ημέρα της Νίκης στη Μόσχα, μετά από εντατικοποιημένα πλήγματα στο εσωτερικό της χώρας – συμπεριλαμβανομένης μιας επίθεσης με drone σε κτίριο κατοικιών στην πρωτεύουσα λίγες ημέρες νωρίτερα. Το Κρεμλίνο χρησιμοποιεί ιστορικά την παρέλαση για να επιδείξει τη στρατιωτική του ισχύ.

🔥 St. Petersburg is giving guests of the economic forum a very warm welcome While participants at the St. Petersburg International Economic Forum prepare to hear about the triumphs of the Russian economy, local residents were awakened by explosions and thick smoke rising over… pic.twitter.com/hCAYsAiTxQ — NEXTA (@nexta_tv) June 3, 2026

Εκτεταμένη κινητοποίηση της Ρωσικής Αεράμυνας

Στην τελευταία επίθεση, η ρωσική αεράμυνα αναχαίτισε και κατέστρεψε περισσότερα από 350 ουκρανικά drones τόσο σε περιοχές κοντά στα σύνορα όσο και βαθύτερα στη χώρα, συμπεριλαμβανομένης της Μόσχας, της Αγίας Πετρούπολης και της δυτικής πόλης Νόβγκοροντ, σύμφωνα με το ρωσικό Υπουργείο Άμυνας. Τουλάχιστον 60 drones πέταξαν μόνο πάνω από την περιοχή του Λένινγκραντ, δήλωσαν οι αρχές.

Ukrainian one-way attack drones continue to fly over and strike infrastructure targets throughout the Northwestern Russian city of St. Petersburg. pic.twitter.com/hknNOucHm6 — OSINTdefender (@sentdefender) June 3, 2026

Πλήγμα στον «Σκιώδη Στόλο» του Κρεμλίνου

Ο ουκρανικός στρατός ισχυρίστηκε ότι έπληξε τη ρωσική κορβέτα Boikiy κατά μήκος του λιμανιού του νησιού Κροστάνδη κοντά στην Αγία Πετρούπολη. Το πολεμικό πλοίο, που ανήκει στον Στόλο της Βαλτικής του Ρωσικού Ναυτικού, είναι φορτωμένο με «κατευθυνόμενα πυραυλικά όπλα», ανέφερε. Η Μόσχα χρησιμοποιούσε το Boikiy για να συνοδεύει σκάφη του «σκιώδους στόλου» πετρελαιοφόρων της, τον οποίο το Κρεμλίνο χρησιμοποιεί επανειλημμένα για να παρακάμπτει τις κυρώσεις, πρόσθεσε ο στρατός.

KRONSTADT (St. Petersburg), June 3.

Birds of the @1usc_army, @usf_army hunted down and set ablaze the corvette Boikiy, a guided missile weapons carrier. 06:35, 03.06.26. Veleshchynskyi Dry Dock, Kronstadt (St. Petersburg) – the cradle of the russian Navy. Tired after its… pic.twitter.com/2HjrlyVKdc — 414 Magyar’s Birds (@414magyarbirds) June 3, 2026

Θύματα και καταστροφές στα σύνορα

Την Τρίτη η Ουκρανία εξαπέλυσε επίσης πλήγματα σε «εγκαταστάσεις κρίσιμων υποδομών» που βρίσκονται στο Σμολένσκ, μια πόλη στη δυτική Ρωσία κοντά στα σύνορα με τη Λευκορωσία, δήλωσε ο κυβερνήτης Βασίλι Ανόχιν.

Δύο πυροσβέστες έχασαν τη ζωή τους εκεί προσπαθώντας να κατασβέσουν μια πυρκαγιά «που προκλήθηκε από συντρίμμια καταρριφθέντος εχθρικού drone», δήλωσε ο Ανόχιν, προσθέτοντας ότι άλλοι δύο πυροσβέστες και ένας πολίτης υπέστησαν ελαφρά τραύματα.

Пітєрський форум відкривається із гарним чорним димом на тлі після українських ударів. pic.twitter.com/fDqeIPH7DV — Serhii Sternenko (@sternenko) June 3, 2026

Ζελένσκι: «Το σχέδιο εκτελείται όπως πρέπει»

Ο Ουκρανός Πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι έκανε λόγο για «θετικά αποτελέσματα» από τα πλήγματα μεγάλου βεληνεκούς εναντίον «στόχων-κλειδιά», συμπεριλαμβανομένου του πετρελαϊκού τερματικού σταθμού της Αγίας Πετρούπολης, ενός από τα μεγαλύτερα συγκροτήματα μεταφόρτωσης πετρελαίου στη βορειοδυτική Ρωσία. Ο τερματικός σταθμός διαδραματίζει «καθοριστικό ρόλο» στις ρωσικές εξαγωγές καυσίμων και την εφοδιαστική αλυσίδα, σύμφωνα με το γενικό επιτελείο των ουκρανικών ενόπλων δυνάμεων.

Στους άλλους στόχους περιλαμβανόταν μια εγκατάσταση στην περιοχή Ταμπόφ, η οποία, σύμφωνα με τον Ζελένσκι, εμπλεκόταν στην παραγωγή ρωσικών όπλων.

«Το σχέδιο της Ουκρανίας για πλήγματα μεγάλου βεληνεκούς εκτελείται ακριβώς όπως χρειάζεται για να έρθει πιο κοντά η ειρήνη», πρόσθεσε ο Ουκρανός πρόεδρος.

Βίντεο που ανάρτησε ο Ζελένσκι έδειχνε εκρήξεις και αρκετές εστίες φωτιάς σε μια ρωσική εγκατάσταση. Σε ένα άλλο από τα αποσπάσματα, ένα τεράστιο σύννεφο πυκνού, μαύρου καπνού φαίνεται πίσω από ένα πολυώροφο κτίριο.

Η Ουκρανία ανέπτυξε φέτος με ταχείς ρυθμούς τα drones μεσαίου και μεγάλου βεληνεκούς της για να επιτίθεται σε ρωσικούς στόχους, συμπεριλαμβανομένων των πετρελαϊκών εγκαταστάσεων της Μόσχας και άλλων τοποθεσιών πολύ πιο πέρα από τις γραμμές του μετώπου.

Προειδοποιήσεις για «συστημική απάντηση» από το Κρεμλίνο

Η Μόσχα διπλασίασε τις απειλές της για εντατικοποίηση των πληγμάτων μετά την ουκρανική επίθεση το βράδυ της Τρίτης. Την Τετάρτη, ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου Ντμίτρι Πεσκόφ προειδοποίησε ότι «οι απαντήσεις μας θα έχουν συστημικό χαρακτήρα», σε τηλεφωνική επικοινωνία με δημοσιογράφους.

Διεθνές Οικονομικό Φόρουμ υπό τη σκιά των επιθέσεων

Οι επιθέσεις σημειώθηκαν καθώς το Διεθνές Οικονομικό Φόρουμ της Αγίας Πετρούπολης (SPIEF) ξεκίνησε στην πόλη την Τετάρτη.

Είκοσι χιλιάδες άνθρωποι από περισσότερες από 100 χώρες επιβεβαίωσαν τη συμμετοχή τους στο φόρουμ, μετέδωσε την Τρίτη το ρωσικό κρατικό πρακτορείο ειδήσεων TASS, επικαλούμενο τον σύμβουλο του Πούτιν, Γιούρι Ουσάκοφ. Ο Πούτιν θα εκφωνήσει μια «μεγαλειώδη ομιλία» στο κοινό την Παρασκευή, δήλωσε ο Ουσάκοφ στους δημοσιογράφους.

Ο Ρώσος πρόεδρος θα συζητήσει κυρίως «οικονομικά προβλήματα» παράλληλα με «πολιτικά ζητήματα», δήλωσε ο Πεσκόφ.

Οι αμφιλεγόμενοι προσκεκλημένοι του Πούτιν

Μεταξύ των προσκεκλημένων υψηλού προφίλ είναι η αμερικανίδα ακροδεξιά podcaster Κάντας Όουενς και ο πρόεδρος της Επιτροπής Καλών Τεχνών των ΗΠΑ, Ρόντνεϊ Μιμς Κουκ Τζούνιορ, σύμφωνα με το πρόγραμμα του φόρουμ. Διορισμένος στην κυβερνητική επιτροπή από τον πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ, ο Κουκ είναι ο πρώτος αξιωματούχος των ΗΠΑ που συμμετέχει στο φόρουμ από το 2017.

Ο αυτοαποκαλούμενος μισογύνης influencer Άντριου Τέιτ και ο αδελφός του Τριστάν ανάρτησαν επίσης ότι βρίσκονται στη Μόσχα, αν και δεν είναι σαφές αν συμμετέχουν στο φόρουμ.

Το πρωί της Τετάρτης, ο εναέριος χώρος γύρω από το διεθνές αεροδρόμιο της Αγίας Πετρούπολης περιορίστηκε, με αποτέλεσμα να σημειωθούν καθυστερήσεις σε περίπου δύο δωδεκάδες πτήσεις, ανέφερε το αεροδρόμιο σε ανακοίνωσή του.