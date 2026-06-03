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Σε τροχιά οικονομικής ασφυξίας βρίσκονται χιλιάδες ασφαλισμένοι, καθώς οι ασφαλιστικές εταιρείες προχωρούν σε νέες, υπέρογκες αυξήσεις που αγγίζουν το 13% στα ισόβια νοσοκομειακά συμβόλαια. Το κενό νόμου και η καθυστέρηση της κυβέρνησης να εφαρμόσει τον νέο δείκτη υπολογισμού αφήνει τους πολίτες απροστάτευτους απέναντι σε αυθαίρετες πρακτικές. Το μείζον αυτό ζήτημα φέρνει στη Βουλή με επίκαιρη ερώτησή της η βουλευτής του ΠαΣοΚ, Μιλένα Αποστολάκη.

Αυξήσεις-σοκ χωρίς… δείκτη

Η κυβέρνηση κατήργησε τον προηγούμενο, αμφισβητούμενο δείκτη του ΙΟΒΕ, όμως απέτυχε να παρουσιάσει έγκαιρα ένα σαφές και διαφανές πλαίσιο προστασίας. Εκμεταλλευόμενες αυτό το μεταβατικό «παράθυρο», ασφαλιστικές εταιρείες επιβάλλουν ήδη αυξήσεις της τάξης του 9,5% και 13%.

Το πλέον οξύμωρο και νομικά μετέωρο; Οι εταιρείες επικαλούνται για τις αναπροσαρμογές αυτές τον νέο δείκτη, ο οποίος όμως δεν έχει καν εκδοθεί ακόμα. Η πρακτική αυτή δημιουργεί σοβαρά ερωτήματα νομιμότητας και διαφάνειας, εντείνοντας την πίεση στους καταναλωτές, υπογραμμίζει στην ερώτησή της προς τον υπουργό Ανάπτυξης Τάκη Θεοδωρικάκο.

Το «κόλπο» για την κατάργηση των ισόβιων συμβολαίων

Πίσω από τις αυξήσεις αυτές κρύβεται μια σαφής μεθόδευση, τονίζει η κ. Αποστολάκη και επισημαίνει πως στόχος των εταιρειών είναι να εξαναγκάσουν τους ασφαλισμένους να εγκαταλείψουν τα παλιά, εγγυημένα ισόβια συμβόλαιά τους.

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Στρέφοντάς τους στα ετησίως ανανεούμενα συμβόλαια, οι ασφαλιστικές εξασφαλίζουν το ελεύθερο να διαμορφώνουν κάθε χρόνο τα ασφάλιστρα χωρίς κανέναν απολύτως περιορισμό, αφήνοντας τον πολίτη στο έλεος της αγοράς.

Ευθύνες στην κυβέρνηση για το «πάγωμα» των δικλείδων ασφαλείας

Η βουλευτής του ΠαΣοΚ ασκεί δριμεία κριτική στο οικονομικό επιτελείο, υπενθυμίζοντας ότι η κυβέρνηση απέρριψε σχετική τροπολογία του κόμματος. Η πρόταση της αξιωματικής αντιπολίτευσης προέβλεπε συγκεκριμένες προδιαγραφές για έναν αξιόπιστο δείκτη, καθώς και μεταβατικές ασφαλιστικές δικλείδες. Αντίθετα, η ηγεσία του Υπουργείου επέλεξε να επαναπαυθεί σε αόριστες «δεσμεύσεις» των εταιρειών, επιτρέποντας τη συνέχιση των επιβαρυντικών πρακτικών.

Τα 3 κρίσιμα ερωτήματα που ζητούν απάντηση

Η Μιλένα Αποστολάκη καλεί τον Υπουργό Ανάπτυξης να πάρει ξεκάθαρη θέση για το θέμα, ερωτώντας τον: