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Οι ψηφοφόροι της Καλιφόρνιας προσήλθαν χθες στις κάλπες για να επιλέξουν τους δυο υποψηφίους που θα αναμετρηθούν για τη θέση του κυβερνήτη της πολιτείας -και για τις 52 έδρες της στο Κογκρέσο- στις επικείμενες ενδιάμεσες εκλογές του Νοεμβρίου.

Ουσιαστικά πρόκειται για την κούρσα διαδοχής του Δημοκρατικού Γκάβιν Νιούσομ, ενός από τους πιο έντονους επικριτές του Τραμπ, και ο οποίος για πολλούς θεωρείται ο μελλοντικός Δημοκρατικός υποψήφιος για την προεδρεία. Ο Νιούσομ δεν μπορεί, εκ του νόμου, να διεκδικήσει τρίτη θητεία.

Και ενώ οι Καλιφορνέζοι έχουν συνηθίσει υποψηφίους για τη θέση του κυβερνήτη με έντονη προσωπικότητα και μεγάλη απήχηση, όπως ο Άρνολντ Σβαρτσενέγκερ ή ο Νιούσομ, φέτος η εικόνα είναι διαφορετική. Δεκάδες υποψήφιοι διεκδικούν το αξίωμα, χωρίς κανείς να ξεχωρίζει.

Στην εκλογική διαδικασία συμμετέχουν συνολικά 61 υποψήφιοι και, σύμφωνα με τις δημοσκοπήσεις, κανείς δεν διαθέτει σαφές προβάδισμα. Η Καλιφόρνια παραμένει μία από τις πιο ισχυρές εκλογικές βάσεις των Δημοκρατικών, γεγονός που καθιστά δύσκολο το ενδεχόμενο νίκης ενός Ρεπουμπλικανού υποψηφίου — ακόμη και με την υποστήριξη του Ντόναλντ Τραμπ.

Συγκεκριμένα, από την ολοκλήρωση της δεύτερης θητείας του Σβαρτσενέγκερ το 2011, οι Ρεπουμπλικάνοι δεν έχουν επανεκλέγει κυβερνήτη στην πολιτεία.

Ωστόσο, η επιλογή του επόμενου κυβερνήτη δεν κρίνεται στις χθεσινές κάλπες: στο σύστημα των «ανοιχτών προκριματικών» που εφαρμόζεται στην πολιτεία από το 2012, όλοι οι υποψήφιοι συμμετέχουν στο ίδιο ψηφοδέλτιο και στη συνέχεια, οι δυο πρώτοι σε ψήφους, ανεξαρτήτως κόμματος, προκρίνονται στις γενικές εκλογές της 3ης Νοεμβρίου.

Η μάχη στους Δημοκρατικούς και τα φαβορί

Η ψήφος των Δημοκρατικών εμφανίζεται κατακερματισμένη ανάμεσα σε 23 υποψηφίους, οι περισσότεροι εκ των οποίων καταγράφουν περιορισμένη απήχηση. Παρ’ όλο που το όνομά του παραμένει στα ψηφοδέλτια, ο Έρικ Σουόλγουελ, ο οποίος φερόταν ως ο επικρατέστερος υποψήφιος, έχει αποσύρει την υποψηφιότητά του και έχει παραιτηθεί από τη θέση του στο Κογκρέσο μετά από σοβαρές καταγγελίες για σεξουαλική κακοποίηση.

Η αποχώρησή του φαίνεται να έχει ενισχύσει τον Χαβιέρ Μπεσέρα, γιο μεξικανών μεταναστών, πρώην υπουργό Υγείας στην κυβέρνηση του Τζο Μπάιντεν και πρώην γενικό εισαγγελέα της πολιτείας. Οι τελευταίες δημοσκοπήσεις εμφανίζουν τον μετριοπαθή Δημοκρατικό στην πρώτη θέση με περίπου 28% των προτιμήσεων. Στο πλευρό του βρίσκονται επίσης μεγάλες επιχειρήσεις που στήριξαν οικονομικά την καμπάνια του, όπως οι Chevron, McDonald’s, Meta και Airbnb.

Ακολουθεί ο πιο προοδευτικός Δημοκρατικός Τομ Στάιερ, δισεκατομμυριούχος και ιδρυτής μίας από τις μεγαλύτερες επενδυτικές εταιρείες του Σαν Φρανσίσκο, ο οποίος ωστόσο στηρίζει τη μεγαλύτερη φορολόγηση των πλουσίων. Ο Στάιερ κατέρριψε κάθε προηγούμενο ξοδεύοντας περισσότερα από 200 εκατ. δολάρια από την προσωπική του περιουσία για διαφημιστική προβολή, συμπεριλαμβανομένων αμφιλεγόμενων συνεργασιών με δεκάδες influencers.

Τρίτος στις δημοσκοπήσεις εμφανίζεται ο Ρεπουμπλικανός Στιβ Χίλτον, πρώην πολιτικός σχολιαστής στο Fox News, ο οποίος απολαμβάνει την υποστήριξη του προέδρου Τραμπ. Ο Χίλτον συγκέντρωσε τον μεγαλύτερο αριθμό δωρητών — περισσότερους από 20.000 — με σχεδόν το ένα τέταρτο να προέρχεται εκτός Καλιφόρνιας. Η χρηματοδότηση αυξήθηκε σημαντικά όταν ο Τραμπ ανακοίνωσε δημόσια τη στήριξη του στις 6 Απριλίου.

Το διακύβευμα

Οι εξελίξεις στην Καλιφόρνια ενδέχεται να επηρεάσουν τη στρατηγική των Δημοκρατικών ενόψει των προεδρικών εκλογών του 2028. Κατά την πρώτη θητεία του Τραμπ (2017–2021), η πολιτεία αναδείχθηκε σε βασικό κέντρο αντίστασης σε ζητήματα όπως η μετανάστευση, η κλιματική αλλαγή, τα αναπαραγωγικά δικαιώματα και η κοινωνική δικαιοσύνη.

Το ερώτημα πλέον είναι αν θα διατηρήσει αυτή τη συγκρουσιακή στάση ή αν μέρος των Δημοκρατικών θα επιδιώξει έναν πιο μετριοπαθή πολιτικό λόγο. Η συζήτηση αυτή διεξάγεται σε ένα περιβάλλον επίμονου πληθωρισμού και αυξημένου κόστους καυσίμων και στέγασης, που συνεχίζουν να πιέζουν τα νοικοκυριά, παρά το γεγονός ότι η Καλιφόρνια διαθέτει τη μεγαλύτερη περιφερειακή οικονομία παγκοσμίως και, αν ήταν ανεξάρτητο κράτος, θα αποτελούσε την τέταρτη μεγαλύτερη οικονομία στον κόσμο.

Πολλοί εκ των ψηφοφόρων αναρωτιούνται σε ποιο βαθμό ευθύνεται για αυτά τα προβλήματα το πολιτικό κατεστημένο των Δημοκρατικών στην πολιτεία, όπως μεταδίδουν οι New York Times.

Τα πρώτα στοιχεία από τις επιστολικές ψήφους πάντως δείχνουν εκλογικό σώμα χωρίς σαφή προτίμηση και με περιορισμένο ενθουσιασμό, ενώ τα αποτελέσματα από την πολυπληθέστερη πολιτεία των ΗΠΑ αναμένεται να χρειαστούν μέχρι και εβδομάδες σύμφωνα με ειδικούς, παρ’ όλο που η Καλιφόρνια έχει θεσπίσει νέους κανόνες με στόχο την επιτάχυνση της καταμέτρησης των ψήφων.

Η σκιά του Τραμπ

Λίγες ημέρες πριν ανοίξουν οι κάλπες, ο Νιούσομ υπέγραψε νόμο που, όπως δήλωσε, αποσκοπεί στην προστασία των εκλογών από πιθανές παρεμβάσεις της κυβέρνησης Τραμπ.

Η νομοθεσία, που τέθηκε σε ισχύ την Πέμπτη, απαγορεύει την πρόσβαση σε εκλογικούς καταλόγους ή εκλογική τεχνολογία χωρίς δικαστική εντολή — ακόμη και σε ομοσπονδιακούς πράκτορες.

«Πρέπει να είμαστε προετοιμασμένοι για κάθε ενδεχόμενο», δήλωσε ο κυβερνήτης, κάνοντας λόγο για «εύλογη ανησυχία» απέναντι σε έναν πρόεδρο που, όπως υποστήριξε, «δεν πιστεύει σε ελεύθερες και δίκαιες εκλογές».