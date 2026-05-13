Οι προκλητικές ενέργειες από την πλευρά της Τουρκίας συνεχίζονται. Μετά τις παραβιάσεις του εναέριου χώρου από οπλισμένα μαχητικά, την Τετάρτη πλοίο του πολεμικού ναυτικού παρενόχλησε το Ocean Link που πόντιζε καλώδιο ανάμεσα σε Αστυπάλαια και Κω.

Τουρκική πυραυλάκατος παρενέβη με ηχητικό σήμα στο πλοίο που ποντίζει καλώδιο 7 μίλια ανατολικά της Αστυπάλαιας. Αμέσως η Φρεγάτα Αδρίας εξέπεμψε το αντίστροφο μήνυμα προς την τουρκική πυραυλάκατο.

Αξίζει να σημειώσουμε ότι το Ocean Link συνέχισε κανονικά τις εργασίες του.