Υπό δρακόντεια μέτρα ασφαλείας και εν μέσω συνθημάτων από συγκεντρωμένους υποστηρικτές, οδηγήθηκαν το απόγευμα της Τρίτης (12/5) στα δικαστήρια της πρώην σχολής Ευελπίδων οι οκτώ κατηγορούμενοι για την ένοπλη ληστεία σε υποκατάστημα τράπεζας στην Κάτω Τιθορέα Φθιώτιδας.

Η Εισαγγελία Πρωτοδικών Αθηνών προχώρησε στην άσκηση βαρύτατης ποινικής δίωξης, η οποία περιλαμβάνει συνολικά πέντε κακουργήματα και πληθώρα πλημμελημάτων, αποτυπώνοντας την επικινδυνότητα της δράσης της συγκεκριμένης ομάδας.

Η «ακτινογραφία» των κατηγοριών

Οι «8» βρίσκονται αντιμέτωποι με ένα δαιδαλώδες κατηγορητήριο. Συγκεκριμένα, κατά περίπτωση, διώκονται για τα κακουργήματα:

Συγκρότηση και ένταξη σε εγκληματική οργάνωση.

Ληστεία από κοινού και κατά συρροή.

Διακεκριμένες κλοπές κατ’ επάγγελμα και κατ’ εξακολούθηση.

Παράνομη κατοχή και οπλοφορία πολεμικών όπλων (καλάσνικοφ, χειροβομβίδες κ.λπ.).

Επίσης, αντιμετωπίζουν κατηγορίες για σειρά πλημμελημάτων, όπως βία κατά υπαλλήλων, παραποίηση πινακίδων, προμήθεια και κατοχή ναρκωτικών για ιδία χρήση, καθώς και παράνομη οπλοκατοχή και οπλοφορία.

Οι κατηγορούμενοι παραπέμφθηκαν σε ανακριτή, από τον οποίο αναμένεται να ζητήσουν και να λάβουν προθεσμία για να απολογηθούν την προσεχή Παρασκευή.

Η ενέδρα στο Αλεποχώρι και το «οπλοστάσιο» στο ΙΧ

Η αντίστροφη μέτρηση για τη σύλληψή τους ξεκίνησε το απόγευμα της Δευτέρας. Μετά τη ληστεία στην Κάτω Τιθορέα, οι δράστες εγκατέλειψαν το πρώτο όχημα διαφυγής στο Ζεμενό Βοιωτίας και επιβιβάστηκαν σε δεύτερο μέσο. Ωστόσο, οι αστυνομικοί της ΔΑΟΕ τους είχαν στήσει ενέδρα κοντά στο Αλεποχώρι.

Εκεί συνελήφθησαν οι τέσσερις άνδρες που φέρονται να συμμετείχαν στη ληστεία και μία γυναίκα. Μέσα στο αυτοκίνητο, οι αστυνομικοί βρήκαν:

Ολόκληρο το ποσό που είχε αφαιρεθεί από την τράπεζα.

Ένα πολεμικό τυφέκιο Kalashnikov.

Ένα υποπολυβόλο Scorpion.

Τέσσερα πιστόλια και τέσσερις χειροβομβίδες, όλα έτοιμα προς χρήση.

Επιχειρήσεις σε Λουτράκι και Αθήνα

Η επιχείρηση της ΕΛ.ΑΣ. επεκτάθηκε ταχύτατα. Στο Λουτράκι συνελήφθη ακόμη μία γυναίκα, ενώ στην Αθήνα εντοπίστηκαν δύο επιπλέον άνδρες. Στις κατ’ οίκον έρευνες, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν γεμιστήρες, πυροκροτητές και μεγάλος αριθμός φυσιγγίων.

Κατά την προσαγωγή τους στα δικαστήρια, ομάδα νεαρών ατόμων είχε συγκεντρωθεί στον χώρο της Ευελπίδων, φωνάζοντας συνθήματα συμπαράστασης, ενώ η παρουσία των αστυνομικών δυνάμεων ήταν ισχυρή για την αποφυγή επεισοδίων.