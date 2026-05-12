Μετά την έντονη αντίδραση της Τουρκίας στους ελληνικούς σχεδιασμούς στο Αιγίου και την αντίδραση μέσω δημοσίευσης χαρτών που δεν έχουν καμία βάση στο διεθνές δίκαιο, η Πολεμική Αεροπορία της γειτονικής χώρας προέβη σε 9 παραβάσεις του FIR Αθηνών.

Τα αεροσκάφη αποτελούντο από 6 μαχητικά αεροσκάφη τύπου F-16, δύο μη επανδρωμένα αεροσκάφη (UAV) και ένα αεροσκάφος ναυτικής συνεργασίας και επιτήρησης.

Να σημειωθεί και πως προ 2 εβδομάδων 2 τουρκικά F-16 προχώρησαν, επίσης οπλισμένα, σε ανάλογες ενέργειες. Το περιστατικό τότε έλαβε χώρα κατά τη διάρκεια της επίσκεψης τους Γάλλου Προέδρου Μακρόν στη χώρα μας.

Κατά κύρια βάση, είναι σπάνιο να εισέρχονται στο ελληνικό FIR οπλισμένα αεροσκάφη της Τουρκίας, εδώ και πολύ καιρό και μένει να φανεί αν η σημερινή κίνηση προμηνύει κάτι πιο σημαντικό και επικίνδυνο.

Σύμφωνα με το ΓΕΕΘΑ «Τα τουρκικά αεροσκάφη αναγνωρίστηκαν και αναχαιτίστηκαν από τις ελληνικές αεροπορικές δυνάμεις σύμφωνα με τους διεθνείς κανόνες κατά πάγια πρακτική».