Την Κυριακή 17 Μαΐου, το GRACE κυκλοφορεί με ΤΟ ΒΗΜΑ σε μια ξεχωριστή συλλεκτική έκδοση αφιερωμένη στην Ελλάδα, όχι ως ιδέα του παρελθόντος, αλλά ως μια ζωντανή ταυτότητα που συνεχίζει να μεταμορφώνεται, να εμπνέει και να επαναπροσδιορίζεται.

Ένα τεύχος που αναζητά τη σύγχρονη ελληνικότητα μέσα από πρόσωπα, μνήμες, τόπους, υλικά και ιστορίες που συνδέουν την παράδοση με το σήμερα. Μέσα από αφηγήσεις, εικόνες και συναντήσεις με ανθρώπους που εκφράζουν τη δημιουργική συνέχεια αυτής της χώρας, το GRACE επιχειρεί να φωτίσει μια Ελλάδα αυθεντική, σύνθετη και βαθιά ανθρώπινη.

Στο εξώφυλλο και στις σελίδες της έκδοσης συναντούμε σπουδαίες προσωπικότητες που συνομιλούν με την έννοια της ελληνικής ταυτότητας μέσα από τη δική τους πορεία.

Η Χάρις Αλεξίου, από το φως της σκηνής στη συνειδητή επιλογή της σιωπής και του επαναπροσδιορισμού. Μια πορεία που αντανακλά μια Ελλάδα που δεν σταματά να αναζητά νέους τρόπους εξέλιξης χωρίς να χάνει τη βαθύτερη ουσία της.

Η Άντζελα Γκερέκου φωτογραφίζεται μαζί με την κόρη της, Μαρία Βοσκοπούλου, σε μια τρυφερή στιγμή που συμβολίζει τη συνέχεια ανάμεσα στις γενιές. Μέσα από τη δική της εμπειρία στον πολιτισμό και τον τουρισμό μιλά για μια χώρα που εξελίσσεται, διατηρώντας ζωντανή την ψυχή και τη μνήμη της.

Ο Γιάννης Στάνκογλου, με αφετηρία τη βαθιά πολιτισμική μνήμη και τη διαδρομή του ανάμεσα στο θέατρο, τον κινηματογράφο και την τηλεόραση, μιλά για την Ελλάδα, την τέχνη και όλα όσα συνεχίζουν να τον διαμορφώνουν.

Το GRACE συνδέει ακόμη τα νήματα της παράδοσης με το παρόν μέσα από ανθρώπους που επιμένουν στην αξία της αυθεντικότητας και της δημιουργίας. Από το μετάξι του Σουφλίου και τους αργαλειούς της Μυκόνου μέχρι τη νέα γενιά δημιουργών που επαναφέρουν το μάρμαρο στο σύγχρονο design, οι «πρώτες ύλες» της Ελλάδας μετατρέπονται σε φορείς πολιτισμού, μνήμης και σύγχρονης έκφρασης.

Παράλληλα, το τεύχος αφηγείται μοναδικές ιστορίες γύρω από την Ελλάδα ως διαχρονικό προορισμό έμπνευσης και επιθυμίας από τις διεθνείς προσωπικότητες που συνδέθηκαν με τη χώρα και έγιναν μέρος της μυθολογίας της.

Ξεχωριστή θέση στην έκδοση έχουν ακόμη η ελληνική παραδοσιακή φορεσιά ως ένας ζωντανός κώδικας πολιτισμού και ταυτότητας, αλλά και οι ιστορίες έρωτα στα χρόνια της Ελληνικής Επανάστασης, εκεί όπου η προσωπική επιθυμία συναντούσε την ανάγκη για ελευθερία.

Μέσα από ένα ξεχωριστό φωτογραφικό portfolio με την υπογραφή της διεθνούς Ελληνίδας φωτογράφου Calliope, τριάντα πρόσωπα της σύγχρονης ελληνικής κουλτούρας από τον χώρο της τέχνης, της δημιουργίας και του πολιτισμού συναντούν την παράδοση μέσα από μια σύγχρονη, πολυφωνική ματιά. Πρόσωπα γίνονται φορείς μιας νέας εικόνας της Ελλάδας, βαθιά συνδεδεμένης με τις ρίζες της, αλλά και ανοιχτής, εξελισσόμενης και διαρκώς παρούσας στο σήμερα.

