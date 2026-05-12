Εντυπωσιακή, αλλά συγχρόνως άτονη (όπως θα το περίμενε κανείς), υπήρξε η πρώτη μέρα διεξαγωγής του 79ου Φεστιβάλ των Καννών. Αυτό συμβαίνει πάντα στις πρώτες μέρες όλων των φεστιβάλ, μέχρι να βρεθούν οι ρυθμοί του. Η αυλαία σηκώθηκε το απόγευμα με την πρεμιέρα της ταινίας του Πιέρ Σαλβαντορί «La venus electrique», παρουσία μεγάλων αστέρων του Χόλιγουντ, μέσα στην αίθουσα Λιμιέρ. Ανάμεσά τους το ζευγάρι Κάθριν Ζέτα Τζόουνς και Μάικλ Ντάγκλας αλλά και ο Τζόνι Ντεπ, που έκανε το χατήρι των φαν του που ούρλιαζαν πίσω από τις μπάρες. Φωτογραφήθηκε για πολλή ώρα μαζί τους υπογράφοντας παράλληλα αυτόγραφα.

Η ιστορία του «La venus electrique», στην οποία πρωταγωνιστούν οι Πιο Μαρμάι, Αναΐς Ντεμουστιέ και Ζιλ Λελούς, ακολουθεί έναν ζωγράφο στο Παρίσι του 1928. Ανίκανος να εργαστεί, εξαιτίας του θανάτου της γυναίκας του, ο ζωγράφος συμμετέχει, εν αγνοία του, σε ψεύτικες πνευματώδεις συγκεντρώσεις σε καρναβάλι. Περιέργως, μέσω αυτής της διαδικασίας, ο ζωγράφος ανακτά την έμπνευσή του… όμως το τίμημα είναι πολύ μεγάλο…

Demi Moore, Chloe Zhao, Stellan Skarsgard, jury president Park Chan-wook and the full #Cannes2026 Competition jury arrive at the festival’s opening press conference. pic.twitter.com/J7uIXTjApn — Screen International (@Screendaily) May 12, 2026

Το μεσημέρι της Τρίτης, η κριτική επιτροπή του επίσημου τμήματος του φετινού φεστιβάλ, στην οποία προεδρεύει ο Νοτιοκορεάτης σκηνοθέτης Παρκ Τσαν Γουκ (Old boy, Καμιά άλλη επιλογή), μίλησε στους δημοσιογράφους. Τα μέλη της είναι η αμερικανίδα ηθοποιός και παραγωγός Ντέμι Μουρ, η κινέζα σκηνοθέτης και σεναριογράφος Κλόε Ζάο του «Άμνετ»,η ιρλανδοαιθίοπας ηθοποιός και παραγωγός Ρουθ Νέγκα, η βελγίδα σκηνοθέτης και σεναριογράφος Λορά Γουανέλ, ο σκωτσέζος σεναριογράφος Πολ Λάβερτι, ο σουηδός ηθοποιός Στέλαν Σκάσγκαρντ, που πέρσι ήταν στο πάνελ της συνέντευξης τύπου για την ταινία «Συναισθηματική αξία» (που τον οδήγησε ως το άσκαρ), ο χιλιανός σκηνοθέτης και σεναριογράφος Ντιέγκο Κεσπέντες και ο αμερικανός ηθοποιός από την Ακτή Ελεφαντοστού Ιζάκ Ντε Μπανγκολέ.

Αν και οι συνεντεύξεις Τύπου των κριτικών επιτροπών στα μεγάλα κινηματογραφικά φεστιβάλ είναι συνήθως «υποθέσεις ρουτίνας», η συγκεκριμένη παρουσίασε πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Και αυτό, επειδή όλα τα μέλη της, με τον Πολ Λάβερτι, στενό συνεργάτη του Κεν Λόουτς, να κλέβει την παράσταση, μίλησαν για την «αναγκαιότητα της σχέσης ανάμεσα στην πολιτική και τον κινηματογράφο».

Πιο συγκεκριμένα, ο Λάβερτι του οποίου οι φιλελεύθερες απόψεις αποτυπώνονται πάντα στα σενάριά του, επεσήμανε ότι «οι σεναριογράφοι θα πρέπει πια να βρουν «νέους, φρέσκους τρόπους έκφρασης, ώστε τα προβλήματα του κόσμου να ηχούν όπως πρέπει στον κινηματογράφο». Μάλιστα, ο Λάβερτι μίλησε για το πρόβλημα στη Γάζα, ένα θέμα για το οποίο, όταν έρχεται ο κόμπος στο χτένι και πρέπει να μιλήσουν δημοσίως, οι περισσότεροι καλλιτέχνες «κοιτάζουν αλλού».

«Ο κινηματογράφος είναι μια τέχνη που πρέπει να έχει σχέση περισσότερο με την ποίηση και λιγότερο με την πολιτική», είπε από τη δική της πλευρά η Ρουθ Νέγκα, την ώρα που η Ντέμι Μουρ αναφέρθηκε στο επίσης πολύκροτο ζήτημα της αυτολογοκρισίας. Η Μουρ υπογράμμισε ότι η αυτολογοκρισία απειλεί την ακεραιότητα της ίδιας της καλλιτεχνικής έκφρασης και ότι «ένας καλλιτέχνης που φιμώνει τον εαυτό του, είναι σα να προδίδει την τέχνη του». Ένα άλλο φαινόμενο της εποχής μας όμως, που επίσης αναφέρθηκε, ήταν το ΑΙ. «Είναι ένα φαινόμενο που πλέον βρίσκεται μπροστά μας», είπε η Μουρ «και δεν μπορούμε να κάνουμε απολύτως τίποτα για αυτό. Πρέπει να το αποδεχτούμε και να προχωρήσουμε».