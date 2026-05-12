Πτωτικά κινούνται οι δείκτες της Wall Street, καθώς τα στοιχεία του πληθωρισμού σήμαναν νέα «καμπανάκια» για την αμερικανική οικονομία, την ώρα που οι τιμές του πετρελαίου συνεχίζουν την ανοδική τους πορεία.

Ειδικότερα, ο Dow Jones σημειώνει πτώση 0,44%, στις 49.483 μονάδες, ο S&P 500 καταγράφει απώλειες 0,46%, στις 7.376 μονάδες, ενώ ο Nasdaq υποχωρεί κατά 0,72%, στις 26.083 μονάδες.

Σε επίπεδο τίτλων, ισχυρές απώλειες σημειώνει η Under Armour, με τη μετοχή να υποχωρεί κατά 14%. Η εταιρεία αθλητικών ειδών ανακοίνωσε ζημιές 3 σεντς ανά μετοχή και έσοδα 1,17 δισ. δολαρίων, την ώρα που οι αναλυτές, που συμμετείχαν σε έρευνα της London Stock Exchange Group, ανέμεναν ζημιές 2 σεντς και έσοδα 1,68 δισ. δολαρίων.

Πιέσεις δέχεται και η GameStop, με τη μετοχή να χάνει περισσότερο από 4%, μετά την απόφαση της eBay να απορρίψει πρόταση εξαγοράς ύψους 56 δισ. δολαρίων, εκφράζοντας αμφιβολίες για τη χρηματοδότηση της συμφωνίας.

Την ίδια ώρα, σημαντική άνοδο καταγράφουν οι τιμές του πετρελαίου, μετά τις νέες δηλώσεις του aμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ σχετικά με την εκεχειρία μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν. Ο Τραμπ χαρακτήρισε την εκεχειρία ενός μήνα μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν «απίστευτα εύθραυστη» και «σε μηχανική υποστήριξη», μετά την απόρριψη της ιρανικής αντιπρότασης για τον τερματισμό της σύγκρουσης.

Στο μεταξύ, τα νέα στοιχεία για τον πληθωρισμό στις Ηνωμένες Πολιτείες ενίσχυσαν την επιφυλακτικότητα των επενδυτών.

Σύμφωνα με τα στοιχεία του Bureau of Labor Statistics, ο δείκτης τιμών καταναλωτή αυξήθηκε κατά 0,6% τον Απρίλιο σε μηνιαία βάση. Σε ετήσιο επίπεδο, ο πληθωρισμός διαμορφώθηκε στο 3,8%, υψηλότερα από τις προβλέψεις των οικονομολόγων που συμμετείχαν σε δημοσκόπηση της Dow Jones & Company, οι οποίοι ανέμεναν 3,7%.

Πρόκειται για το υψηλότερο επίπεδο πληθωρισμού από τον Μάιο του 2023.

Παρά τις νέες πληθωριστικές πιέσεις και τη γεωπολιτική αβεβαιότητα, η Wall Street προέρχεται από ακόμη μία θετική συνεδρίαση, με τους δείκτες S&P 500 και Nasdaq να καταγράφουν νέα ιστορικά υψηλά.

Η ισχυρή εικόνα της εταιρικής κερδοφορίας συνεχίζει να στηρίζει την αγορά, οδηγώντας τις μετοχές σε νέα υψηλά τις τελευταίες εβδομάδες.

Η επικεφαλής στρατηγικής χαρτοφυλακίων της Bank of America και της Merrill, Μάρσι ΜακΓκρέγκορ, δήλωσε στο CNBC ότι εξακολουθεί να βλέπει θετικά τις προοπτικές των αγορών.

