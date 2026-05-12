Φτωχότερη είναι από σήμερα η οικογένεια του αθλητισμού και της δημοσιογραφίας, καθώς ο Ηρακλής Κοτζιάς, ένας από τους τελευταίους «μεγάλους» του κλάδου, έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 88 ετών.

Άνθρωπος με σπάνιο ήθος, ακεραιότητα και πρωτοποριακές ιδέες, ο Ηρακλής Κοτζιάς υπήρξε πραγματικός δάσκαλος για γενιές δημοσιογράφων, αφήνοντας ανεξίτηλο το στίγμα του από τις σελίδες του «Φωτός» και της «Απογευματινής» μέχρι τα ερτζιανά της ΕΡΑ ΣΠΟΡ.

Μια διαδρομή γεμάτη ήθος και πρωτοπορία

Ο Ηρακλής Κοτζιάς ξεκίνησε τη σταδιοδρομία του από την εφημερίδα «Φως των Σπορ», προτού καθιερωθεί ως ένας κορυφαίος συντάκτης ύλης στην ιστορική «Απογευματινή», κατά τις χρυσές εποχές της κυκλοφορίας της. Η βαθιά γνώση του αντικειμένου και η οργανωτική του δεινότητα τον οδήγησαν αργότερα στην επιμέλεια της εβδομαδιαίας έκδοσης του «Δικεφάλου».

Ωστόσο, ένας από τους σημαντικότερους σταθμούς της καριέρας του ήταν το 1993, όταν διαδραμάτισε καθοριστικό ρόλο στη δημιουργία και την εξέλιξη της ΕΡΑ ΣΠΟΡ. Εκεί, έθεσε τις βάσεις για την ανάπτυξη και την εγκυρότητα των ειδησεογραφικών εκπομπών του πρώτου αθλητικού ραδιοφώνου της χώρας, ανοίγοντας νέους δρόμους στον τρόπο μετάδοσης της αθλητικής είδησης.

Το «αντίο» του ΠΣΑΤ

Σύσσωμος ο δημοσιογραφικός κόσμος εκφράζει τη θλίψη του για την απώλεια ενός ανθρώπου που ξεχώρισε για τη σεμνότητά του και την αμέριστη στήριξη που παρείχε στους νέους συναδέλφους. Το Διοικητικό Συμβούλιο του ΠΣΑΤ εξέδωσε ανακοίνωση, εκφράζοντας τα θερμά συλλυπητήρια στη σύζυγό του Έφη και τα παιδιά του, Βασιλική και Γιάννη.

Oοι λεπτομέρειες για την εξόδιο ακολουθία αναμένεται να ανακοινωθούν από την οικογένεια, εντός των επόμενων ωρών.