«Είναι απλώς άγχος». Αυτή η φράση των γιατρών πάνω στο κρουαζιερόπλοιο, MV Hondius, παραλίγο να κοστίσει τη ζωή μιας Γαλλίδας επιβάτιδας. Ενώ οι Αρχές καθησύχαζαν το κοινό πως όλοι οι επιβάτες ήταν ασυμπτωματικοί, η γυναίκα που «βαφτίστηκε» ως αγχώδης δίνει τώρα μάχη για τη ζωή της σε νοσοκομείο του Παρισιού, θετική στον χανταϊό.

Ο Ισπανός υπουργός Υγείας Χαβιέρ Παντίγια Μπερνάλντεθ δήλωσε ότι η γυναίκα παρουσίαζε συμπτώματα παρόμοια με αυτά της γρίπης. Ωστόσο, αυτά φαινόταν να βελτιώνονται και η ίδια δεν είχε πυρετό. Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας (ΠΟΥ) δήλωσε αργότερα ότι η γυναίκα βρίσκεται σε «πολύ κρίσιμη» κατάσταση αναφέρει ο Guardian.

Η διάγνωση του «άγχους» και η επιδείνωση

Παρά τον θάνατο τριών ατόμων και οκτώ άλλων επιβεβαιωμένων κρουσμάτων, γιατροί από το Ευρωπαϊκό Κέντρο Πρόληψης και Ελέγχου Νόσων (ECDC) και την ισπανική υγειονομική υπηρεσία εξέτασαν τη Γαλλίδα και απέδωσαν τα συμπτώματά της σε άγχος ή στρες.

«Δεν θεωρούσαν ότι τα συμπτώματα ήταν συμβατά με τον χανταϊό», δήλωσε ο Παντίγια. «Αυτό που ανέφερε ήταν ένα επεισόδιο βήχα πριν από μερικές ημέρες που είχε εξαφανιστεί, και εκείνη τη στιγμή παρουσίαζε νευρικότητα. Έτσι, δεν κατηγοριοποιήθηκε ως χανταϊός». Ο γενικός διευθυντής του ΠΟΥ, Δρ. Τέντρος Αντανόμ Γκεμπρεγέσους, ευχαρίστησε την Ισπανία για τη βοήθεια, προσθέτοντας: «Φανταστείτε αν έμενε περισσότερο στο πλοίο».

Η Γαλλίδα υπουργός Υγείας, Στεφανί Ριστ, επιβεβαίωσε ότι η κατάσταση της γυναίκας επιδεινώθηκε ραγδαία κατά τη διάρκεια της νύχτας και πλέον νοσηλεύεται σε εξειδικευμένη μονάδα λοιμωδών νοσημάτων στο Παρίσι.

Η επιχείρηση εκκένωσης στην Τενερίφη

Το MV Hondius απέπλευσε από το λιμάνι της Τενερίφης στα Κανάρια Νησιά το βράδυ της Δευτέρας, αφού 120 άτομα από 23 έθνη επαναπατρίστηκαν μέσα σε 48 ώρες, σε μια επιχείρηση που περιγράφηκε από τις ισπανικές αρχές ως «πολύπλοκη» και «πρωτοφανής». Το βράδυ της Τρίτης, τα δύο τελευταία αεροπλάνα εκκένωσης που μετέφεραν επιβάτες και πλήρωμα προσγειώθηκαν στην Ολλανδία.

Είκοσι έξι μέλη του πληρώματος και δύο υγειονομικοί παρέμειναν στο πλοίο καθώς αυτό κατευθύνεται προς το Ρότερνταμ για απολύμανση. Το σκάφος μεταφέρει επίσης τη σορό ενός Γερμανού επιβάτη που πέθανε κατά τη διάρκεια του ταξιδιού.

Μέτρα καραντίνας και διεθνείς αντιδράσεις

Ο ΠΟΥ και η ισπανική κυβέρνηση είχαν διαβεβαιώσει το κοινό ότι όλοι οι επιβάτες ήταν ασυμπτωματικοί, όμως ο Παντίγια υπεραμύνθηκε της προσέγγισής τους, εξηγώντας ότι γι’ αυτόν τον λόγο συστήθηκε απομόνωση 45 ημερών για όλους.

Στην Ισπανία : Οι απομακρυνθέντες μεταφέρθηκαν σε στρατιωτικό νοσοκομείο.

: Οι απομακρυνθέντες μεταφέρθηκαν σε στρατιωτικό νοσοκομείο. Στη Βρετανία : 22 Βρετανοί, ένας Γερμανός και ένας Ιάπωνας μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο Arrowe Park για εξετάσεις και τριήμερη καραντίνα πριν συνεχίσουν την απομόνωση κατ’ οίκον.

: 22 Βρετανοί, ένας Γερμανός και ένας Ιάπωνας μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο Arrowe Park για εξετάσεις και τριήμερη καραντίνα πριν συνεχίσουν την απομόνωση κατ’ οίκον. Στις ΗΠΑ: Ένας Αμερικανός επιβάτης βρέθηκε θετικός στο στέλεχος Andes -το μόνο στέλεχος χανταϊού που μεταδίδεται από άνθρωπο σε άνθρωπο- αν και τα αποτελέσματα δεν θεωρήθηκαν οριστικά από τον ΠΟΥ.

Οι δυσκολίες και η αιτία του ξεσπάσματος

Ο Παντίγια εξήγησε ότι δεν ήταν δυνατή η διενέργεια τεστ PCR πάνω στο πλοίο, και οποιαδήποτε καθυστέρηση για τη μεταφορά δειγμάτων στη Μαδρίτη θα καθιστούσε αδύνατη τη διάσωση λόγω των θυελλωδών ανέμων που προβλέπονταν. Οι άνεμοι αυτοί ανάγκασαν τελικά το πλοίο να ελλιμενιστεί, παρά τις αντιρρήσεις των τοπικών αρχών των Καναρίων Νήσων που φοβούνταν τη διασπορά του ιού μέσω αρουραίων στην ξηρά.

Η αιτία του ξεσπάσματος δεν είναι ακόμη βέβαιη, αλλά πιστεύεται ότι μεταδόθηκε από άνθρωπο σε άνθρωπο, αφού ένα ζευγάρι Ολλανδών, που ήταν τα πρώτα θύματα, συμμετείχε σε εκδρομή για παρατήρηση πουλιών στην Αργεντινή, όπου ο ιός είναι ενδημικός.

Αν και δεν υπάρχουν εμβόλια ή ειδικές θεραπείες για τον χανταϊό, οι υγειονομικές αρχές καθησυχάζουν το κοινό, δηλώνοντας ότι ο κίνδυνος για την παγκόσμια υγεία παραμένει χαμηλός και αποφεύγουν τις συγκρίσεις με την πανδημία της Covid-19.