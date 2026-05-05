Την πραγματικότητα που θέλει τα ηλεκτρικά μοντέλα να υπολείπονται σε περιθώρια κέρδους σε σχέση με τα θερμικά, αναδεικνύει ο επικεφαλής οικονομικός διευθυντής του ομίλου VW, Arno Antlitz, σημειώνοντας ότι στην περίπτωση του γερμανικού ομίλου, αυτά αναμένεται να εξισωθούν στο τέλος της δεκαετίας με την έλευση της νέας ηλεκτρικής πλατφόρμας SSP.

Επί του παρόντος, όπως αποκάλυψε ο ίδιος η νέα γενιά μικρών μοντέλων του ομίλου όπως τα VW ID. Polo, Cupra Raval και το επικείμενο Skoda Epiq με αφετηρία τη νέα αρχιτεκτονική MEB+ αναμένεται να έχουν από 20-30% μικρότερο περιθώριο κέρδους για τον όμιλο σε σχέση με τα αντίστοιχα μοντέλα με θερμικούς κινητήρες όπως για παράδειγμα το T-Cross.

Σε ό,τι αφορά την «εξίσωση» των περιθωρίων κέρδους αυτή αναμένεται να επιτευχθεί με τη νέα αρχιτεκτονική SSP η οποία θα αντικαταστήσει τις πλατφόρμες MEB, MEB+ και PPE που χρησιμοποιούνται τώρα από τον όμιλο VW. Καθοριστικό ρόλο σε αυτό θα διαδραματίσει το γεγονός ότι η νέα αρχιτεκτονική αναμένεται να έχει κατά 20% μειωμένο κόστος εξέλιξης και παραγωγής ενώ, η αξιοποίηση του λογισμικού της Rivian, που θα καθιστά τα μοντέλα με τη συγκεκριμένη αφετηρία ως Software Defined Vehicles θα επιτρέπει περισσότερη ευελιξία αλλά και τη δυνατότητα μετατροπής των σχετικών παρεχόμενων υπηρεσιών σε πηγή εσόδων για τον όμιλο.

Από προϊοντικής άποψης, η συγκεκριμένη πλατφόρμα η οποία αρχικά είχε ανακοινωθεί για το 2026, αλλά λόγω συγκυριών μετατέθηκε λίγο πριν το 2030, αναμένεται να αποτελέσει τη βάση για το νέο ηλεκτρικό Golf που αναμένεται πριν το 2030 αλλά και για την Octavia BEV η οποία θα ακολουθήσει στις αρχές της επόμενης δεκαετίας.

Εκτός από τα υψηλά κόστη παραγωγής και εξέλιξης των ηλεκτροκίνητων που πλήττουν τα περιθώρια κέρδους των αυτοκινητοβιομηχανιών και τα οποία, αναγκαστικά, πρέπει να «αντισταθμίζονται» από την εξέλιξη και τη διάθεση μοντέλων με θερμικούς κινητήρες τα οποία ούτως ή άλλως έχουν μεγαλύτερη ζήτηση, υπάρχει πάντα και το γνωστό πρόβλημα με τις εκπομπές ρύπων και τα ευρωπαϊκά πρόστιμα τα οποία επισείουν. Κάπως έτσι οι αυτοκινητοβιομηχανίες τη συγκεκριμένη συγκυρία καλούνται κατά κάποιο να αποφασίσουν είτε να συνεχίζουν να επιμένουν ηλεκτρικά, ποντάροντας ουσιαστικά κατά της ίδιας τους της κερδοφορίας είτε να ισορροπήσουν ηλεκτρικά και θερμικά μοντέλα με κίνδυνο επιβολής υψηλών προστίμων. Υπάρχει βέβαια και η λύση συνεργατικών συμψηφισμών εκπομπών ρύπων με άλλες αυτοκινητοβιομηχανίες ωστόσο ο όμιλος VW δεν έχει επιλέξει την αντίστοιχη λύση.

Ως αποτέλεσμα, παρά την αναβολή επιβολής των προστίμων και την τριετή περίοδο χάριτος που έχει δώσει η ΕΕ στις αυτοκινητοβιομηχανίες, δίνοντας τους τη δυνατότητα να επιτύχουν τους στόχους εκπομπών που προβλέπονταν για το 2025 σε διάστημα τριετίας, δηλαδή έως το 2027, ο όμιλος VW σύμφωνα με τα λεγόμενα του, Arno Antlitz, αναμένεται να κληθεί να καταβάλει πρόστιμα μεταξύ 400 και 500 εκατομμυρίων ευρώ για το διάστημα 2025-2027.

Όπως χαρακτηριστικά σημείωσε ο ίδιος για την συγκεκριμένη συνθήκη «είμαστε αναγκασμένοι να διαθέτουμε περισσότερα ηλεκτρικά αυτοκίνητα από όσα επιβάλλει η πραγματική ζήτηση στην Ευρώπη».

Σε ό,τι αφορά τα σχετικά μεγέθη, το α΄τρίμηνο της χρονιάς ο όμιλος VW διέθεσε 216.800 αμιγώς ηλεκτρικά οχήματα, -7,7% σε σχέση με το αντίστοιχο διάστημα πέρυσι. Αν και στην Ευρώπη παρατηρείται άνοδος για τα συγκεκριμένης τεχνολογίας οχήματα (+12%) η ραγδαία κάμψη στην αμερικανική αγορά λόγω εν μέρει των δασμών και η υποχώρηση στην Κίνα, λόγω των ιδιαζόντων συνθηκών της αγοράς πλέον, οδήγησαν στο συγκεκριμένο αποτέλεσμα.