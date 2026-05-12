Σε επίδειξη στρατηγικής ισχύος στέλνοντας σαφές μήνυμα προς τη Δύση, προχώρησε ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν με την ανακοίνωση του για την επιτυχημένη δοκιμή του νέου διηπειρωτικού βαλλιστικού πυραύλου RS-28 Sarmat. Θέλοντας να αλλάξει την ατζέντα μετά την δημοσιοποίηση των οικονομικών στοιχείων που καταδεικνύουν ότι έρχονται μαύρες μέρες για την ρωσική οικονομία, ο πρόεδρος της Ρωσίας επιβεβαίωσε ότι το σύστημα θα ενταχθεί επισήμως στο πυρηνικό οπλοστάσιο της χώρας έως το τέλος του έτους.

Το ισχυρότερο σύστημα που έχει κατασκευαστεί ποτέ

Η ανακοίνωση έγινε κατά τη διάρκεια συνάντησης του Πούτιν με τον επικεφαλής των Στρατηγικών Πυραυλικών Δυνάμεων της Ρωσίας, Σεργκέι Καρακάγιεφ, ο οποίος και ενημέρωσε τον Ρώσο πρόεδρο την επιτυχή ολοκλήρωση της τελευταίας δοκιμής. Από την πλευρά του ο Πούτιν χαρακτήρισε το «Sarmat» ως «το πιο ισχυρό πυραυλικό σύστημα που έχει κατασκευαστεί ποτέ», υπογραμμίζοντας ότι η Ρωσία προχωρά με συνέπεια στην υλοποίηση του προγράμματος ενίσχυσης των πυρηνικών της δυνάμεων.

Όπως ανέφερε ο ίδιος ο Πούτιν, το νέο σύστημα διαθέτει εξαιρετικά μεγάλη εμβέλεια, η οποία —σύμφωνα με τις ρωσικές εκτιμήσεις— μπορεί να ξεπερνά τα 35.000 χιλιόμετρα, και αυτό σύμφωνα με την ρωσική πλευρά το πετυχαίνει αφού αξιοποιεί υποτροχιακή τροχιά που δυσκολεύει σημαντικά την αναχαίτισή του από υπάρχοντα συστήματα αντιπυραυλικής άμυνας.

Προχωρά και η ανάπτυξη των υπολοίπων στρατηγικών οπλικών συστημάτων

Παράλληλα, ο Ρώσος πρόεδρος γνωστοποίησε ότι και άλλα στρατηγικά οπλικά προγράμματα βρίσκονται πλέον σε προχωρημένο στάδιο.

Μεταξύ των όσων ανέφερε είναι το υποβρύχιο πυρηνοκίνητο drone Poseidon, ο πυρηνοκίνητος πύραυλος κρουζ Burevestnik, καθώς και το νέο πυραυλικό σύστημα Oreshnik.

Ο Πούτιν υποστήριξε ότι ο «Oreshnik» έχει ήδη τεθεί σε επιχειρησιακή ετοιμότητα, μπορεί να φέρει πυρηνικές κεφαλές και, σύμφωνα με τον ίδιο, έχει ήδη χρησιμοποιηθεί δύο φορές σε επιχειρήσεις στην Ουκρανία. Ό ίδιος πρόσθεσε επίσης ότι τέτοια συστήματα έχουν ήδη αναπτυχθεί στη Λευκορωσία, κάτι που ενισχύει περαιτέρω τη στρατηγική πίεση της Μόσχας στην ανατολική πτέρυγα του ΝΑΤΟ.

Αναβάθμιση και του Kinzhal

Ο Ρώσος πρόεδρος αναφέρθηκε επίσης και στις συνεχείς αναβαθμίσεις του υπερηχητικού πυραύλου Kh-47M2 Kinzhal. Όπως υποστήριξε, το σύστημα έχει ήδη χρησιμοποιηθεί εκτεταμένα στον πόλεμο στην Ουκρανία, ωστόσο οι εργασίες αναβάθμισης συνεχίζονται με στόχο τη βελτίωση της ακρίβειας των συμβατικών κεφαλών του. Σύμφωνα με τη Μόσχα, ο «Kinzhal» αναπτύσσει ταχύτητα που ξεπερνά τα 10 Mach, δηλαδή περίπου 12.000 χιλιόμετρα την ώρα.

Υπενθυμίζεται ότι το ρωσικό υπουργείο Άμυνας είχε εκδώσει ήδη από τις 6 Μαΐου ειδική προειδοποίηση για πυραυλικές δραστηριότητες στο πεδίο δοκιμών Κούρα, στην περιοχή της Καμτσάτκα, απαγορεύοντας προσωρινά την πρόσβαση πολιτών και εξοπλισμού. Η κίνηση αυτή είχε ερμηνευθεί από αναλυτές ως σαφής ένδειξη επικείμενης δοκιμής μεγάλης στρατηγικής σημασίας.