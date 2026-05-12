Στις 16:30 το απόγευμα, ομάδα περίπου 8 έως 10 ατόμων, που φορούσαν κράνη και γάντια, εισέβαλε στον χώρο του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής και επιτέθηκε σε δύο άτομα κάτω από αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες.

Από την επίθεση προκλήθηκε αναστάτωση στον χώρο του ιδρύματος, ενώ στο σημείο έσπευσαν άμεσα αστυνομικές δυνάμεις.

Οι δύο τραυματίες μεταφέρθηκαν στο Θριάσιο Νοσοκομείο, όπου τους παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες, με την κατάσταση της υγείας τους να μην εμπνέει ανησυχία, καθώς φέρουν ελαφρά τραύματα.

Παράλληλα, οι Αρχές ξεκίνησαν έρευνα για το περιστατικό και προχώρησαν σε οκτώ προσαγωγές ατόμων, εξετάζοντας την πιθανή εμπλοκή τους στην επίθεση.

Το περιστατικό έρχεται μόλις μερικές ώρες μετά τα επεισόδια στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, κι ενώ αύριο λαμβάνουν χώρα οι φοιτητικές εκλογές σε όλα τα πανεπιστημιακά ιδρύματα της χώρας.